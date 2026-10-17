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Stock Car Cascavel II

Stock Car: Em treino marcado por bandeiras vermelhas, Casagrande é o mais rápido e garante pole position em Cascavel

Julio Campos e Thiago Camilo completaram o top três

Olivia Nogueira
Editado:
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Gabriel Casagrande

Gabriel Casagrande

Foto de: Rodrigo Guimarães

A Stock Car chegou a Cascavel para a décima etapa da temporada 2026 e, neste sábado (17), deu início às atividades de pista com o treino classificatório. Gabriel Casagrande foi o mais rápido e garantiu a pole, seguido por Julio Campos e Thiago Camilo

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Q1

No grupo um, a liderança se alternou, passando por Lucas Kohl, Ricardo Zonta, Thiago Camilo e Leo Reis. A menos de trinta segundos para o fim, Fraga avançou para a ponta, mas ainda foi superado por Gabriel Casagrande, que ficou com o melhor tempo da sessão. 

Avançaram: Casagrande, Fraga, Reis, Camilo, Elias, Sergio Sette Câmara, Massa, Daniel Serra, Bueno, Guerra. 

Ficaram de fora do Q2: Kohl, Lucas Foresti, Felipe Baptista, Zonta e Vicente Orige.

No grupo dois, Rafael Reis, Arthur Leist e Alfredinho Ibiapina eram os primeiros colocados, mas logo as posições se alteraram com Leist assumindo a ponta, seguido por Salas e Reis. A liderança passou então por Rafael Suzuki, Julio Campos, Gaetano Di Mauro e Cesar Ramos. 

Avançaram: Ramos, Di Mauro, Guilherme Salas, Campos, Zezinho Muggiati, Suzuki, André Moraes Junior, Helio Castroneves, Ricardo Maurício e Allam Khodair. 

Ficaram de fora do Q2: Ibiapina, Leist, Reis e Pipe Bartz. 

Q2

O cronômetro marcava pouco mais de seis minutos para o fim da sessão quando  Cesar Ramos parou na pista, com fumaça saindo do carro. A bandeira vermelha foi acionada e o treino interrompido. Nesse momento, Castroneves liderava a tabela de tempos, seguido por Bueno e Ramos. 

O treino foi retomado após alguns minutos de paralisação e Bueno tomou a liderança de Castroneves, porém, com três minutos para o fim, Sette Câmara perdeu o controle do carro no Bacião, escapou pela brita e bateu no muro. A bandeira vermelha foi acionada mias uma vez, mas o piloto conseguiu voltar para o box sozinho, com o carro danificado. 

A sessão foi retomada, porém, Cacá Bueno parou na pista em frente a entrada de box, ocasionando a terceira bandeira vermelha da sessão com 49 segundos restantes. Devido às interrupções durante todo o Q2, a direção de prova adicionou três minutos no tempo total do treino. 

A sessão foi retomada com Salas, Fraga e Suzuki ocupando as três primeiras posições. As colocações foram definidas já após a bandeira quadriculada, com a lideranças passando por diferentes nomes nos momentos finais. 

No fim, avançaram: Casagrande, Campos, Camilo, Moraes Jr., Massa, Suzuki, Elias e Reis. 

Ficaram de fora do Q3: Salas, Serra, Di Mauro, Fraga, Guerra, Castroneves, Maurício, Khodair, Muggiati, Bueno, Ramos e Sette Câmara. 

Q3

Suzuki foi o primeiro a liderar a sessão, sendo superado posteriormente por Casagrande, Campos e Camilo, os quais acabaram formando o trio mais rápido do dia. Suzuki e Elias completaram o top cinco. 

Pos # piloto equipe Q1G1 Q1G2 Q2 Q3
1 83 GABRIEL CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 1:01.708   1:01.966 1:01.827
2 21 THIAGO CAMILO MERCADO LIVRE RACING TEAM 1:01.986   1:02.026 1:02.071
3 4 JULIO CAMPOS TIME LUBRAX TMG   1:01.849 1:02.016 1:02.082
4 8 RAFAEL SUZUKI FULL TIME SPORTS   1:01.892 1:02.244 1:02.100
5 73 ENZO ELIAS AMATTHEIS/TMG 1:01.989   1:02.246 1:02.290
6 19 FELIPE MASSA TIME LUBRAX TMG 1:02.133   1:02.239 1:02.376
7 22 ANDRE MORAES JR SCUDERIA CHIARELLI   1:02.078 1:02.239 1:02.466
8 293 LEONARDO REIS CAR RACING 1:01.974   1:02.259 1:02.483
9 85 GUILHERME SALAS VALDA-CAVALEIRO SPORTS   1:01.815 1:02.285  
10 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 1:02.140   1:02.384  
11 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC   1:01.739 1:02.415  
12 1 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 1:01.918   1:02.458  
13 27 RENAN GUERRA AMATTHEIS/TMG 1:02.357   1:02.657  
14 6 HELIO CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING   1:02.119 1:02.677  
15 90 RICARDO MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPORTS   1:02.135 1:02.693  
16 38 ZEZINHO MUGGIATI TEAM RC   1:01.880 1:08.019  
17 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 1:02.204   1:10.717  
18 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT   1:02.161    
19 7 SERGIO SETTE CAMARA TEAM RC 1:02.029      
20 30 CESAR RAMOS MERCADO LIVRE RACING   1:01.712    
21 80 ALFREDINHO IBIAPINA FULL TIME GAZOO RACING   1:02.260    
22 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING   1:02.281    
23 95 LUCAS KOHL CROWN RACING 1:02.364      
24 12 LUCAS FORESTI VOGEL MOTORSPORT 1:02.411      
25 301 RAFAEL REIS CAR RACING   1:02.426    
26 121 FELIPE BAPTISTA STERLING RACING 1:02.448      
27 10 RICARDO ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 1:02.637      
28 24 FELIPE BARTZ ALBATROZ RACING   1:02.808    
29 444 VICENTE ORIGE STERLING RACING 1:02.832      
 

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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