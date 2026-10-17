Stock Car: Em treino marcado por bandeiras vermelhas, Casagrande é o mais rápido e garante pole position em Cascavel
Julio Campos e Thiago Camilo completaram o top três
Gabriel Casagrande
Foto de: Rodrigo Guimarães
A Stock Car chegou a Cascavel para a décima etapa da temporada 2026 e, neste sábado (17), deu início às atividades de pista com o treino classificatório. Gabriel Casagrande foi o mais rápido e garantiu a pole, seguido por Julio Campos e Thiago Camilo.
Q1
No grupo um, a liderança se alternou, passando por Lucas Kohl, Ricardo Zonta, Thiago Camilo e Leo Reis. A menos de trinta segundos para o fim, Fraga avançou para a ponta, mas ainda foi superado por Gabriel Casagrande, que ficou com o melhor tempo da sessão.
Avançaram: Casagrande, Fraga, Reis, Camilo, Elias, Sergio Sette Câmara, Massa, Daniel Serra, Bueno, Guerra.
Ficaram de fora do Q2: Kohl, Lucas Foresti, Felipe Baptista, Zonta e Vicente Orige.
No grupo dois, Rafael Reis, Arthur Leist e Alfredinho Ibiapina eram os primeiros colocados, mas logo as posições se alteraram com Leist assumindo a ponta, seguido por Salas e Reis. A liderança passou então por Rafael Suzuki, Julio Campos, Gaetano Di Mauro e Cesar Ramos.
Avançaram: Ramos, Di Mauro, Guilherme Salas, Campos, Zezinho Muggiati, Suzuki, André Moraes Junior, Helio Castroneves, Ricardo Maurício e Allam Khodair.
Ficaram de fora do Q2: Ibiapina, Leist, Reis e Pipe Bartz.
Q2
O cronômetro marcava pouco mais de seis minutos para o fim da sessão quando Cesar Ramos parou na pista, com fumaça saindo do carro. A bandeira vermelha foi acionada e o treino interrompido. Nesse momento, Castroneves liderava a tabela de tempos, seguido por Bueno e Ramos.
O treino foi retomado após alguns minutos de paralisação e Bueno tomou a liderança de Castroneves, porém, com três minutos para o fim, Sette Câmara perdeu o controle do carro no Bacião, escapou pela brita e bateu no muro. A bandeira vermelha foi acionada mias uma vez, mas o piloto conseguiu voltar para o box sozinho, com o carro danificado.
A sessão foi retomada, porém, Cacá Bueno parou na pista em frente a entrada de box, ocasionando a terceira bandeira vermelha da sessão com 49 segundos restantes. Devido às interrupções durante todo o Q2, a direção de prova adicionou três minutos no tempo total do treino.
A sessão foi retomada com Salas, Fraga e Suzuki ocupando as três primeiras posições. As colocações foram definidas já após a bandeira quadriculada, com a lideranças passando por diferentes nomes nos momentos finais.
No fim, avançaram: Casagrande, Campos, Camilo, Moraes Jr., Massa, Suzuki, Elias e Reis.
Ficaram de fora do Q3: Salas, Serra, Di Mauro, Fraga, Guerra, Castroneves, Maurício, Khodair, Muggiati, Bueno, Ramos e Sette Câmara.
Q3
Suzuki foi o primeiro a liderar a sessão, sendo superado posteriormente por Casagrande, Campos e Camilo, os quais acabaram formando o trio mais rápido do dia. Suzuki e Elias completaram o top cinco.
|Pos
|#
|piloto
|equipe
|Q1G1
|Q1G2
|Q2
|Q3
|1
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|VOGEL MOTORSPORT
|1:01.708
|1:01.966
|1:01.827
|2
|21
|THIAGO CAMILO
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|1:01.986
|1:02.026
|1:02.071
|3
|4
|JULIO CAMPOS
|TIME LUBRAX TMG
|1:01.849
|1:02.016
|1:02.082
|4
|8
|RAFAEL SUZUKI
|FULL TIME SPORTS
|1:01.892
|1:02.244
|1:02.100
|5
|73
|ENZO ELIAS
|AMATTHEIS/TMG
|1:01.989
|1:02.246
|1:02.290
|6
|19
|FELIPE MASSA
|TIME LUBRAX TMG
|1:02.133
|1:02.239
|1:02.376
|7
|22
|ANDRE MORAES JR
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:02.078
|1:02.239
|1:02.466
|8
|293
|LEONARDO REIS
|CAR RACING
|1:01.974
|1:02.259
|1:02.483
|9
|85
|GUILHERME SALAS
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|1:01.815
|1:02.285
|10
|29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|1:02.140
|1:02.384
|11
|11
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|1:01.739
|1:02.415
|12
|1
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|1:01.918
|1:02.458
|13
|27
|RENAN GUERRA
|AMATTHEIS/TMG
|1:02.357
|1:02.657
|14
|6
|HELIO CASTRONEVES
|MERCADO LIVRE RACING
|1:02.119
|1:02.677
|15
|90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|1:02.135
|1:02.693
|16
|38
|ZEZINHO MUGGIATI
|TEAM RC
|1:01.880
|1:08.019
|17
|0
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:02.204
|1:10.717
|18
|18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|1:02.161
|19
|7
|SERGIO SETTE CAMARA
|TEAM RC
|1:02.029
|20
|30
|CESAR RAMOS
|MERCADO LIVRE RACING
|1:01.712
|21
|80
|ALFREDINHO IBIAPINA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:02.260
|22
|81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|1:02.281
|23
|95
|LUCAS KOHL
|CROWN RACING
|1:02.364
|24
|12
|LUCAS FORESTI
|VOGEL MOTORSPORT
|1:02.411
|25
|301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING
|1:02.426
|26
|121
|FELIPE BAPTISTA
|STERLING RACING
|1:02.448
|27
|10
|RICARDO ZONTA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:02.637
|28
|24
|FELIPE BARTZ
|ALBATROZ RACING
|1:02.808
|29
|444
|VICENTE ORIGE
|STERLING RACING
|1:02.832
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