Stock Car: Embalada por pódio de Ibiapina, Full Time acelera em Santa Cruz do Sul

A segunda metade da temporada 2026 da Stock Car será iniciada neste final de semana no Autódromo Internacional de Santa de Cruz do Sul (RS), palco da sétima etapa do campeonato, e marca a primeira vez em que o Corolla Cross GR-Sport da categoria acelera neste traçado. A última passagem do principal campeonato nacional pelo circuito ocorreu em 2022, quando o Toyota Corolla venceu uma das provas.

Embalado pelo pódio conquistado por Alfredinho Ibiapina na etapa passada, no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), a Full Time acelera em busca de novas conquistas. O piloto mais jovem do grid, com apenas 18 anos, elogiou o traçado do interior gaúcho e fez um balanço da sua primeira metade de campeonato.

“Essa minha temporada de estreia tem sido super positiva com dois pódios, uma primeira fila e muita evolução. Estou feliz, satisfeito, mas temos muito trabalho ainda pela frente. Gosto bastante de Santa Cruz do Sul, é um circuito bem desafiador, com curvas de alta e de baixa velocidades, andamos lá em outra categoria e curti bastante. Estou ansioso para andar agora com o nosso Stock Car V8 por lá”, afirma Ibiapina.

Sexto colocado no Velocitta, Zonta também admite gostar do traçado gaúcho de 3.530 metros e acredita que a gestão dos pneus será importante para conseguir fazer duas boas corridas no circuito localizado a cerca de 170 km de Porto Alegre.

“Santa Cruz do Sul é uma pista muito legal. Você tem uma variedade de curvas, algumas lentas, trocas de direções rápidas, curvas rápidas, então é um traçado que exige bastante do piloto e dos pneus. É importante cuidar bem deles. Estou com uma expectativa grande para essa etapa, fiz algumas voltas lá recentemente com outro carro, então estamos bem preparados para esse final de semana de Stock Car”, afirma Zonta.

As atividades da Stock Car serão iniciadas nesta sexta-feira com dois treinos livres, enquanto o sábado contará com a classificação, às 8h30, e a disputa da Sprint, às 12h05. A corrida principal tem largada às 12h05 de domingo. Band, BandSports e YouTube exibem a etapa de Santa Cruz do Sul.

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