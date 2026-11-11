Stock Car: Embalado por pódio em solo gaúcho, Lucas Kohl busca final de semana sólido no Velopark na Corrida do Milhão

A disputa da 11ª e penúltima etapa da temporada 2026 da Stock Car Pro Series terá um gosto especial para Lucas Kohl. O piloto da Crown Racing comemora neste final de semana a oportunidade de correr em solo gaúcho pela segunda vez no ano.

Na primeira oportunidade no Rio Grande do Sul, disputada em sua cidade natal, Santa Cruz do Sul, na sétima etapa, o piloto de 28 anos viveu um momento marcante: dias após se tornar pai, conquistou seu primeiro pódio na categoria ao cruzar em terceiro lugar na corrida Sprint. Agora, a reunião com a torcida local acontece no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, distante apenas 30 quilômetros da capital Porto Alegre, cidade onde fixou residência no início deste ano.

O evento ganha ainda mais relevância pelo retorno da tradicional Corrida do Milhão, prova que entrega R$1 milhão ao vencedor no domingo (15). A história da Stock Car guarda curiosidades que alimentam a motivação no box: quando Valdeno Brito venceu a edição inaugural do evento, em 2008, no Rio de Janeiro, aquela também foi a primeira vitória do paraibano na categoria. A própria estrutura da Crown Racing também já sentiu o gosto de erguer o troféu milionário ao vencer a edição de 2016, em Interlagos, com Felipe Fraga, quando o time competia sob a denominação de Cimed Racing.

Para o desafio no circuito de 2.278 metros — o mais curto do calendário -, Kohl aponta que as características do traçado do Velopark se alinham melhor ao seu carro em comparação com a etapa anterior, disputada em Cascavel (PR).

“O Velopark é uma pista que tende a encaixar melhor para o comportamento dos carros da Toyota, pelo fato de ter poucas - e curtas retas -, com curvas de baixa velocidade. O primeiro objetivo é fazer uma boa classificação. Em Cascavel não fui ao Q2 por muito pouco, e isso acabou prejudicando a nossa posição de largada em ambas as corridas daquele final de semana”, analisou o piloto gaúcho, que ainda enfrentou um vazamento e um furo de pneu na corrida principal do domingo.

Ciente do nível de competitividade do grid e do peso da premiação que movimenta os bastidores da categoria nesta penúltima rodada do campeonato, Lucas mantém os pés no chão e prega foco total em construir um resultado consistente desde os primeiros treinos.

“Está todo mundo de olho no milhão e comigo não vai ser diferente. Mas antes de qualquer coisa, o foco tem de estar em fazer um final de semana sólido e livre de problemas. Quanto mais consistente for nosso trabalho desde a sexta-feira, maior a chance de conquistar um excelente resultado no domingo”, destacou Kohl.

“Claro que precisamos ter os pés no chão, mas o fato de correr de novo em casa me deixa ainda mais animado. Ganhar a Corrida do Milhão em casa, conquistando a minha primeira vitória na categoria, seria um sonho se tornando realidade”.

As atividades de pista no traçado gaúcho começam na sexta-feira (13), com a realização de dois treinos livres. No sábado (14), os pilotos voltam ao circuito às 8h30 para o treino classificatório que define os grids de largada, enquanto a corrida Sprint, com duração de 30 minutos mais uma volta, tem início marcado para as 12h40. A programação se encerra no domingo (15), feriado de Proclamação da República, com o warmup às 9h15 e a largada da Corrida do Milhão, disputada em 50 minutos mais uma volta, às 12h10.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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