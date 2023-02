Carregar reprodutor de áudio

Imagine estrear em uma categoria de ponta e vencer logo de cara. Foi exatamente o que Enzo Elias conseguiu no seu debute na Stock Car Pro Series, na segunda prova da Corrida de Duplas, realizada há pouco mais de um ano, em fevereiro de 2022, em Interlagos. Chamado por Galid Osman para compartilhar a pilotagem do Chevrolet Cruze #28 da equipe Shell V-Power, o brasiliense triunfou na prova dos convidados, superando nomes como Augusto Farfus, Pietro Fittipaldi, Gabriel Robe e o espanhol Albert Costa.

O feito ajudou a pavimentar o caminho para Enzo estar na Stock Car de forma definitiva. O piloto foi oficializado em 1º de fevereiro como piloto da Crown Racing, que nesta temporada uniu forças com a TMG Racing. Elias aporta na Pro Series com 21 anos e com uma carreira construída durante anos de ótimos resultados na Porsche Cup.



Início da ascensão

Em 2019, Enzo conquistou o título da categoria Carrera Cup 3.8 Sprint com somente 16 anos. No ano seguinte, foi vice-campeão na divisão principal do campeonato, conquistou o título Overall (soma dos pontos obtidos nas provas Sprint e Endurance) em 2021 e cravou o bicampeonato Sprint na temporada passada, coroando a trajetória na categoria.

Com gratidão, Enzo entende que tanto a sua jornada na Porsche Cup como também a vitória na Corrida de Duplas, em Interlagos, ajudaram a colocá-lo na posição em que se encontra, como piloto titular na Stock Car.

“A carreira que tive na Porsche basicamente abriu todas as portas de tudo o que já vivi, me moldou como o piloto que sou hoje. Sou muito grato a tudo o que vivi lá, a todas as experiências. Tive a oportunidade de estar em duas vezes na seletiva mundial da Porsche, as duas disputadas na Espanha. Isso fez com que eu crescesse exponencialmente como piloto. Dou todo o crédito e mérito à família da Porsche por ter me colocado onde estou hoje”, declarou o piloto.

“E a vitória na Stock Car teve também um impacto extremamente positivo para a oportunidade que estou tendo agora. Tive a chance de me mostrar dentro do meio, que é diferente de você se mostrar em outras categorias. Quando você tem a chance de estar lá, em frente a todas as equipes, em frente a toda a organização, é diferente. Acredito que isso me ajudou de forma gigantesca e, com certeza, esses dois fatores são os principais para eu hoje ser titular na Stock Car”, disse Elias.

Um sonho de criança

Enzo Elias começa agora um novo ciclo em sua trajetória como piloto. Fazer parte do grid da Stock Car de forma definitiva é muito mais que a conquista de um objetivo traçado ainda no kartismo.

“O sentimento de ser piloto titular da Stock Car é realmente único. É a realização de um sonho de criança, de um menino que começou no kart sonhando em ser profissional de automobilismo. E estar competindo na maior categoria do automobilismo nacional é certamente um passo muito importante para o que desenhei para a minha carreira. É muita gratidão, muita felicidade e um pouco de ansiedade também, claro, mas de realização por tudo o que aconteceu e poder chegar na posição que estou, estrear na Stock Car como titular”, declarou.

Sobre os objetivos traçados para seu ano de estreia, Elias é claro. “Quero me estabelecer na categoria, conseguir demonstrar tudo o que tenho como piloto, tudo o que construí, estudei e trabalhei para estar onde estou hoje. Mas, com certeza, você nunca vai me ver entrando em uma pista para estar em um top-10, top-15. Vou entrar com a cabeça e o coração buscando a vitória e o título. Mas sempre com alegria na hora de pilotar, quero estar feliz dentro do carro, não faria sentido pilotar para sofrer. Quero me divertir no carro, me divertir dentro do campeonato, buscando os melhores resultados e indo atrás dos meus sonhos”, concluiu.

A temporada 2023 da Stock Car está marcada para começar no fim de semana de 2 de abril no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

Enzo Elias

Idade: 21 anos (08/02/2002)

Nascido em: Brasília (DF)

Estreia: 13 de fevereiro de 2002, Interlagos (SP)

Número: a definir

Vitórias: 1

Corridas: 1

Equipe: Crown Racing

Sede: Velocitta (SP)

Chefes: William Lube e Thiago Meneghel