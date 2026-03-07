Stock Car: Enzo Elias converte pole em vitória na corrida sprint de Curvelo
Brasiliense também contou com grande pit stop para triunfar de ponta a ponta na primeira sprint do ano
Foto de: Marcelo Machado de Melo
A Stock Car realizou na manhã deste sábado a corrida sprint da etapa de Curvelo, a primeira de 2026. O grande nome foi Enzo Elias, que largou na primeira posição e não teve trabalho para conquistar a vitória, a quarta da carreira.
O piloto de Brasília foi o pole após a desclassificação de Felipe Baptista do quali desta sexta-feira. Outrora o 13º na tomada de tempo, Elias herdou a P12 e a pole position para a prova deste sábado.
Na corrida, Elias controlou o ritmo e foi um dos últimos a realizar o pit stop obrigatório de um pneu. Após a saída, ele tinha uma diferença superior a um segundo sobre Zezinho Muggiati, que terminou em segundo, mas foi desclassificado horas depois, já que foi detectado que o carro #38 estava mais baixo que o permitido.
Thiago Camilo fechou o pódio, na terceira colocação, mas após a corrida foi verificada uma irregularidade no procedimento de pit stop do carro #21, que teve 20 segundos acrescidos ao tempo na corrida.
Com isso, Rubens Barrichello herdou o segundo lugar. Rafael Suzuki, seu companheiro de equipe, foi o terceiro. O atual campeão, Felipe Fraga, foi o quarto e Gabriel Casagrande completou o top 5.
A corrida principal da etapa de Curvelo acontece neste domingo, às 16h, horário de Brasília.
EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários