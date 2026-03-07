Pular para o conteúdo principal

Stock Car Curvelo

Stock Car: Enzo Elias converte pole em vitória na corrida sprint de Curvelo

Brasiliense também contou com grande pit stop para triunfar de ponta a ponta na primeira sprint do ano

Redação Motorsport.com
Editado:
Enzo Elias

Foto de: Marcelo Machado de Melo

A Stock Car realizou na manhã deste sábado a corrida sprint da etapa de Curvelo, a primeira de 2026. O grande nome foi Enzo Elias, que largou na primeira posição e não teve trabalho para conquistar a vitória, a quarta da carreira.

Leia também:

O piloto de Brasília foi o pole após a desclassificação de Felipe Baptista do quali desta sexta-feira. Outrora o 13º na tomada de tempo, Elias herdou a P12 e a pole position para a prova deste sábado.

Na corrida, Elias controlou o ritmo e foi um dos últimos a realizar o pit stop obrigatório de um pneu. Após a saída, ele tinha uma diferença superior a um segundo sobre Zezinho Muggiati, que terminou em segundo, mas foi desclassificado horas depois, já que foi detectado que o carro #38 estava mais baixo que o permitido.

Thiago Camilo fechou o pódio, na terceira colocação, mas após a corrida foi verificada uma irregularidade no procedimento de pit stop do carro #21, que teve 20 segundos acrescidos ao tempo na corrida.

Com isso, Rubens Barrichello herdou o segundo lugar. Rafael Suzuki, seu companheiro de equipe, foi o terceiro. O atual campeão, Felipe Fraga, foi o quarto e Gabriel Casagrande completou o top 5.

A corrida principal da etapa de Curvelo acontece neste domingo, às 16h, horário de Brasília.

