Stock Car: Experiência milionária e retrospecto de vitórias impulsionam Mercado Livre Racing para Corrida do Milhão

A Stock Car Pro Series desembarca neste final de semana no Autódromo do Velopark para a 11ª e penúltima etapa da temporada 2026. Além de decisiva na reta final do campeonato, a rodada traz um ingrediente icônico: a volta da tradicional Corrida do Milhão, prova que consagrou grandes nomes do automobilismo brasileiro em 12 edições realizadas entre 2008 e 2020.

Principal atração do domingo de Proclamação da República (15), a corrida de 50 minutos mais uma volta entregará ao vencedor o prêmio de R$ 1 milhão. E a Mercado Livre Racing entra na pista gaúcha respaldada por um dos retrospectos mais fortes do grid com seus três carros.

Maior vencedor em atividade da Stock Car, com 42 vitórias, e o rei soberano da Corrida do Milhão — com três triunfos no currículo, obtidos na pista de Interlagos em 2011 e 2012, e na de Goiânia em 2015 —, Thiago Camilo chega embalado pela evolução do carro, destacada pela disputa da vitória na última etapa em Cascavel. Atual 13º colocado no campeonato, com 544 pontos e três pódios no ano, o paulista quer converter o histórico favorável e o empenho da equipe em troféu.

“Meu histórico nessa prova é algo animador, mas não é determinante. O fator chave para o sucesso é o trabalho que a equipe vem colocando nos carros, toda a dedicação buscando sempre o melhor, e a evolução do nosso carro nas últimas corridas é prova disso. E obviamente, há o estímulo adicional não só para mim, como para todo o time em levar esse prêmio. Estamos focados em conquistar mais essa vitória”, destacou Camilo, que com o segundo lugar conquistado no Paraná chegou ao recorde de 94 pódios na Stock Car.

Comandante da A.Mattheis — estrutura que abriga a operação da Mercado Livre Racing em 2026 —, o engenheiro e chefe de equipe Andreas Mattheis viveu a emoção de vencer a edição inaugural do evento, em 2008, no extinto Autódromo de Jacarepaguá (RJ), quando a premiação foi de 1 milhão de dólares, com o piloto Valdeno Brito. Para este ano, Andreas confia na sinergia e na capacidade do trio de pilotos para buscar o topo do pódio no circuito de 2.278 metros.

“A vitória na primeira edição em 2008 marcou a história da equipe. Estávamos muito preparados, com regras bem específicas, e aquela conquista diante da nossa torcida no Rio de Janeiro teve uma sinergia muito forte entre todos dentro do time. Foi uma das provas mais marcantes da minha carreira como chefe de equipe", relembrou Andreas.

"Para este ano, temos um trio plenamente capacitado para brigar por esse milhão: a bagagem do Thiago, que já venceu a prova três vezes, a vivência do Helio em grandes decisões milionárias e a motivação do Cesar, que corre em casa, vem no pelotão da frente e já venceu conosco nesta temporada. A equipe tem trabalhado incansavelmente e estamos evoluindo a cada etapa”, seguiu.

Estreante na Corrida do Milhão da Stock Car, o tetracampeão das 500 Milhas de Indianápolis Helio Castroneves conhece bem o peso de erguer troféus milionários. O piloto acumula mais de 7,5 milhões de dólares em prêmios nas suas vitórias no oval mais famoso do mundo na Indy, em 2001, 2002, 2009 e 2021.

Além disso, como sócio da equipe Meyer Shank, ele celebrou este ano o triunfo de Felix Rosenqvist na corrida milionária, que em 2026 pagou a premiação recorde de 4,3 milhões de dólares ao vencedor. O piloto do Toyota Corolla Cross #06 da Mercado Livre Racing aponta o reencontro com o Rio Grande do Sul como um incentivo especial na busca pelo primeiro pódio na categoria.

“Outro dia uma pessoa veio brincar comigo dizendo que eu não estava nem aí para a Corrida do Milhão da Stock, pois já tinha vencido várias ‘corridas do milhão’ em Indianápolis. Nada mais errado! Milhão é milhão em qualquer lugar! Já imaginou vencer pela primeira vez na Stock, justamente na Corrida do Milhão e no Rio Grande do Sul, onde venci o título de campeão brasileiro de kart em 1989? Seria maravilhoso demais!”, vibrou Castroneves, 27º na tabela com 274 pontos, dois top 10 e uma volta mais rápida na temporada.

Natural de Novo Hamburgo (RS), Cesar Ramos atua como o representante local no final de semana com a Mercado Livre Racing. O gaúcho ocupa a 11ª posição no campeonato, com 566 pontos, e vive ano de destaque: cravou pole e vitória na etapa de Curvelo (MG) e, na última prova em Cascavel (PR), protagonizou uma manobra tripla que lhe rendeu o troféu de Melhor Ultrapassagem da corrida.

“Fosse uma etapa normal, a gente já chegaria animado com o que os nossos carros têm apresentado na pista, com um desempenho que evoluiu bastante. Agora, sendo ainda a Corrida do Milhão, é claro que isso traz um milhão de motivos extras, entre eles o fato de eu correr em casa, perto da minha família e dos meus amigos. Vamos também de olho no cheque de vencedor, porque a equipe toda merece muito pelo trabalho incansável que eles vêm desempenhando desde o início do ano. Essa evolução que temos apresentado tem muito crédito deles”, apontou Cesar Ramos.

As atividades de pista no traçado gaúcho começam na sexta-feira (13), com a realização de dois treinos livres. No sábado (14), os pilotos voltam ao circuito às 8h30 para o treino classificatório que define os grids de largada, enquanto a corrida sprint, com duração de 30 minutos mais uma volta, tem início marcado para as 12h40.

A programação se encerra no domingo (15), feriado de Proclamação da República, com o warmup às 9h15 e a largada da Corrida do Milhão, disputada em 50 minutos mais uma volta, às 12h10.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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