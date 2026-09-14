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Stock Car

Stock Car faz história em Brasília com etapa no formato endurance e grid de estrelas

Prova inédita reúne pilotos de destaque no automobilismo mundial; Stock Light também disputa primeira corrida endurance na capital

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Stock Car Pro Series realiza pela primeira vez na história uma corrida em formato endurance (Magnus Torquato/ Grupo Veloci)

Stock Car Pro Series realiza pela primeira vez na história uma corrida em formato endurance(Magnus Torquato/ Grupo Veloci)

Foto de: Magnus Torquato

A Stock Car Pro Series realiza, entre 25 e 27 de setembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF), uma etapa inédita em sua história. Pela primeira vez, a categoria disputará uma corrida no formato endurance, com duas horas de duração e troca de pilotos, reunindo titulares e convidados. A Stock Light, que reúne jovens aspirantes à categoria principal, também realizará sua primeira prova de longa duração no mesmo fim de semana. 

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Além do formato inédito, o grid contará com pilotos com passagem marcante e conquistas importantes nos campeonatos mundiais de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula E, WEC, IndyCar, entre outras categorias, e forte presença de nomes ligados ao automobilismo brasiliense. 

Nelsinho volta ao palco da vitória de 2025  
Nelson Piquet Jr. retorna ao circuito onde venceu a corrida principal da Stock Car no ano passado, na volta da categoria à Brasília após mais de uma década de ausência. Filho do tricampeão mundial de F1 Nelson Piquet, que dá nome ao autódromo, o ex-piloto de F1 e campeão mundial de Fórmula E será convidado de Rafael Suzuki no Chevrolet Tracker #8 da Full Time Sports. 

Brasilienses em casa  
Lucas Foresti, Enzo Elias, Felipe Nasr, Pedro Piquet e Gabriel Koenigkan estão entre os pilotos nascidos em Brasília que participarão do fim de semana. Foresti, primeiro brasiliense a vencer na Stock Car, dividirá o Chevrolet Tracker #12 da A.Mattheis Vogel com Rafael Martins. Enzo Elias terá Gianluca Petecof como parceiro no Toyota Corolla Cross #73 da A.Mattheis/TMG, enquanto Pedro Piquet correrá com Alfredinho Ibiapina no Toyota Corolla Cross #80 da Full Time Gazoo Racing. 

Felipe Nasr reforça time da casa  
Nascido em Brasília e formado no kartismo da capital, o ex-F1 e vencedor de algumas das principais provas de longa duração do mundo será convidado de Felipe Fraga no Mitsubishi Eclipse Cross #1 da Eurofarma RC. 

Recorde de juventude  
Líder da Stock Light, o brasiliense Gabriel Koenigkan, de 17 anos, fará sua estreia na Stock Pro como convidado de Arthur Leist no Chevrolet Tracker #81 da Crown Racing. Ele se tornará o piloto mais jovem a conduzir um carro da categoria, superando a marca estabelecida por Gabriel Bortoleto em 2022. 

Estrelas do automobilismo mundial  
Felipe Nasr, Felipe Drugovich, Lucas Di Grassi, Antônio Pizzonia, Caio Collet, Gianluca Petecof e Nelson Piquet Jr. estão entre os convidados já confirmados. O formato permitirá reunir no mesmo grid pilotos com trajetórias em algumas das principais categorias do automobilismo internacional. 

Stock Light também faz história 
Principal categoria de acesso à Stock Pro, a Stock Light disputará no sábado (26) a primeira corrida endurance de sua história. A prova terá duas horas de duração e também será realizada em duplas, as quais serão anunciadas em breve. 

O fim de semana contará ainda com a sexta etapa da Turismo Nacional e a quarta etapa da Fórmula 4 Brasil. 

Stock Light Endurance: sábado (26), às 9h33 – 2h + 1 volta 
Classificação Stock Pro: sábado (26), às 14h15 
Stock Pro Endurance: domingo (27), às 12h15 – 2h + 1 volta

Pilotos confirmados - Stock Pro

A.Mattheis Vogel 
#12 – Lucas Foresti/ Rafael Martins 
#83 – Gabriel Casagrande/ Gabriel Robe 

A.Mattheis/TMG 
#27 – Renan Guerra/ William Freire 
#73 – Enzo Elias/ Gianluca Petecof 

Albatroz Racing 
#24 – Felipe Bartz Barrichello/ ainda não anunciado 

Blau Motorsport 
#18 – Allam Khodair/ Diego Nunes 
#29 – Daniel Serra/ Marcos Gomes 

Car Racing 
#293 – Léo Reis/ a ainda não anunciado 
#301 – Rafael Reis/ ainda não anunciado 

Crown Racing 
#81 – Arthur Leist/ Gabriel Koenigkan 
#95 – Lucas Kohl/ Danilo Dirani 

Eurofarma RC 
#1 – Felipe Fraga/ Felipe Nasr 
#11 – Gaetano Di Mauro/ Felipe Drugovich 

Full Time Gazoo Racing 
#10 – Ricardo Zonta/ ainda não anunciado 
#80 – Alfredinho Ibiapina/ Pedro Piquet 

Full Time Sports 
#8 – Rafael Suzuki/ Nelson Piquet Jr. 

Mercado Livre Racing 
#6 – Helio Castroneves/ Daniel Malzoni 
#30 – César Ramos/ Nicolas Costa 

Mercado Livre Racing Team 
#21 – Thiago Camilo/ Caio Chaves 

Scuderia Chiarelli 
#0 – Cacá Bueno/ ainda não anunciado 
#22 – André Moraes/ ainda não anunciado 

Sterling Racing 
#121 – Felipe Baptista/ ainda não anunciado 
#444 – Vicente Orige/ ainda não anunciado 

Team RC 
#7 – Sérgio Sette Câmara/ Lucas Di Grassi 
#38 – Zezinho Muggiati/ Dennis Dirani 

Time Lubrax TMG 
#4 – Julio Campos/ Antônio Pizzonia 
#19 – Felipe Massa/ Caio Collet 

Valda-Cavaleiro Sports 
#85 – Guilherme Salas/ ainda não anunciado 
#90 – Ricardo Maurício/ ainda não anunciado 

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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