Stock Car faz história em Brasília com etapa no formato endurance e grid de estrelas
Prova inédita reúne pilotos de destaque no automobilismo mundial; Stock Light também disputa primeira corrida endurance na capital
Stock Car Pro Series realiza pela primeira vez na história uma corrida em formato endurance(Magnus Torquato/ Grupo Veloci)
Foto de: Magnus Torquato
A Stock Car Pro Series realiza, entre 25 e 27 de setembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF), uma etapa inédita em sua história. Pela primeira vez, a categoria disputará uma corrida no formato endurance, com duas horas de duração e troca de pilotos, reunindo titulares e convidados. A Stock Light, que reúne jovens aspirantes à categoria principal, também realizará sua primeira prova de longa duração no mesmo fim de semana.
Além do formato inédito, o grid contará com pilotos com passagem marcante e conquistas importantes nos campeonatos mundiais de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula E, WEC, IndyCar, entre outras categorias, e forte presença de nomes ligados ao automobilismo brasiliense.
Nelsinho volta ao palco da vitória de 2025
Nelson Piquet Jr. retorna ao circuito onde venceu a corrida principal da Stock Car no ano passado, na volta da categoria à Brasília após mais de uma década de ausência. Filho do tricampeão mundial de F1 Nelson Piquet, que dá nome ao autódromo, o ex-piloto de F1 e campeão mundial de Fórmula E será convidado de Rafael Suzuki no Chevrolet Tracker #8 da Full Time Sports.
Brasilienses em casa
Lucas Foresti, Enzo Elias, Felipe Nasr, Pedro Piquet e Gabriel Koenigkan estão entre os pilotos nascidos em Brasília que participarão do fim de semana. Foresti, primeiro brasiliense a vencer na Stock Car, dividirá o Chevrolet Tracker #12 da A.Mattheis Vogel com Rafael Martins. Enzo Elias terá Gianluca Petecof como parceiro no Toyota Corolla Cross #73 da A.Mattheis/TMG, enquanto Pedro Piquet correrá com Alfredinho Ibiapina no Toyota Corolla Cross #80 da Full Time Gazoo Racing.
Felipe Nasr reforça time da casa
Nascido em Brasília e formado no kartismo da capital, o ex-F1 e vencedor de algumas das principais provas de longa duração do mundo será convidado de Felipe Fraga no Mitsubishi Eclipse Cross #1 da Eurofarma RC.
Recorde de juventude
Líder da Stock Light, o brasiliense Gabriel Koenigkan, de 17 anos, fará sua estreia na Stock Pro como convidado de Arthur Leist no Chevrolet Tracker #81 da Crown Racing. Ele se tornará o piloto mais jovem a conduzir um carro da categoria, superando a marca estabelecida por Gabriel Bortoleto em 2022.
Estrelas do automobilismo mundial
Felipe Nasr, Felipe Drugovich, Lucas Di Grassi, Antônio Pizzonia, Caio Collet, Gianluca Petecof e Nelson Piquet Jr. estão entre os convidados já confirmados. O formato permitirá reunir no mesmo grid pilotos com trajetórias em algumas das principais categorias do automobilismo internacional.
Stock Light também faz história
Principal categoria de acesso à Stock Pro, a Stock Light disputará no sábado (26) a primeira corrida endurance de sua história. A prova terá duas horas de duração e também será realizada em duplas, as quais serão anunciadas em breve.
O fim de semana contará ainda com a sexta etapa da Turismo Nacional e a quarta etapa da Fórmula 4 Brasil.
Stock Light Endurance: sábado (26), às 9h33 – 2h + 1 volta
Classificação Stock Pro: sábado (26), às 14h15
Stock Pro Endurance: domingo (27), às 12h15 – 2h + 1 volta
Pilotos confirmados - Stock Pro
A.Mattheis Vogel
#12 – Lucas Foresti/ Rafael Martins
#83 – Gabriel Casagrande/ Gabriel Robe
A.Mattheis/TMG
#27 – Renan Guerra/ William Freire
#73 – Enzo Elias/ Gianluca Petecof
Albatroz Racing
#24 – Felipe Bartz Barrichello/ ainda não anunciado
Blau Motorsport
#18 – Allam Khodair/ Diego Nunes
#29 – Daniel Serra/ Marcos Gomes
Car Racing
#293 – Léo Reis/ a ainda não anunciado
#301 – Rafael Reis/ ainda não anunciado
Crown Racing
#81 – Arthur Leist/ Gabriel Koenigkan
#95 – Lucas Kohl/ Danilo Dirani
Eurofarma RC
#1 – Felipe Fraga/ Felipe Nasr
#11 – Gaetano Di Mauro/ Felipe Drugovich
Full Time Gazoo Racing
#10 – Ricardo Zonta/ ainda não anunciado
#80 – Alfredinho Ibiapina/ Pedro Piquet
Full Time Sports
#8 – Rafael Suzuki/ Nelson Piquet Jr.
Mercado Livre Racing
#6 – Helio Castroneves/ Daniel Malzoni
#30 – César Ramos/ Nicolas Costa
Mercado Livre Racing Team
#21 – Thiago Camilo/ Caio Chaves
Scuderia Chiarelli
#0 – Cacá Bueno/ ainda não anunciado
#22 – André Moraes/ ainda não anunciado
Sterling Racing
#121 – Felipe Baptista/ ainda não anunciado
#444 – Vicente Orige/ ainda não anunciado
Team RC
#7 – Sérgio Sette Câmara/ Lucas Di Grassi
#38 – Zezinho Muggiati/ Dennis Dirani
Time Lubrax TMG
#4 – Julio Campos/ Antônio Pizzonia
#19 – Felipe Massa/ Caio Collet
Valda-Cavaleiro Sports
#85 – Guilherme Salas/ ainda não anunciado
#90 – Ricardo Maurício/ ainda não anunciado
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