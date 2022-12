Carregar reprodutor de áudio

A primeira das duas corridas da final da Stock Car é história. Felipe Baptista conseguiu converter a pole position em vitória, conquistando assim sua primeira vitória na categoria.

O jovem piloto da KTF de 19 anos de idade segurou três dos quatro finalistas, com Daniel Serra em segundo, Rubens Barrichello em terceiro e Gabriel Casagrande em quarto.

Matías Rossi, outro finalista, se envolveu em um incidente na saída dos pits com Denis Navarro e abandonou, dando adeus às suas chances.

Com os resultados, Barrichello segue na liderança, com 320 pontos, quatro a mais que Serra e 13 a mais que Casagrande.

A Corrida

Na largada, Felipe Baptista manteve a ponta, com Matías Rossi em segundo, seguido de Daniel Serra, Rubens Barrichello e Cesar Ramos.

Na abertura da quarta volta, Rossi utilizou o push para assumir a liderança. Ao mesmo tempo, Casagrande que fez um bom início, pressionava Barrichello pelo quarto lugar, mas depois acabou sendo superado por Cesar Ramos.

Faltando 20 minutos, Thiago Vivacqua saiu da pista e parou na barreira de pneus, chamando o safety car. Ao mesmo tempo, Gianluca Petecof e Thiago Camilo recolhiam para os boxes, com problemas mecânicos. Pouco antes, Baptista voltava à liderança.

A relargada aconteceu quando restavam 16 minutos, com o pole mantendo a ponta.

Na volta seguinte, a janela de paradas foi aberta, com Rossi sendo o primeiro a entrar daqueles que disputam o título. Na saída do pit stop, o argentino atingiu Denis Navarro, com ele abandonando na sequência.

Felipe Baptista fez a sua parada no giro seguinte.

Na volta seguinte foi a vez de Barrichello e Casagrande, faltando apenas Serra entre os finalistas para fazer o pit stop obrigatório.

O piloto da Eurofarma efetuou a parada no giro seguinte.

Após o fechamento da janela de paradas, Felipe Baptista voltava a ser o líder, com Serra em segundo, recebendo pressão de Barrichello. Casagrande era o quarto colocado, um pouco mais atrás.

E ficou assim até o final. Felipe Baptista conquistou assim a sua primeira vitória na Stock Car, com três dos quatro finalistas logo atrás dele.

Resultado completo em instantes...

Veja como foi:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: 'era Verstappen' tem prazo de validade na F1?