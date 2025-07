Stock Car: Felipe Baptista crava pole na etapa do Velocitta

Felipe Baptista conquistou a pole da etapa do Velocitta da Stock Car neste fim de semana. O piloto da Car Racing converteu as boas performances nos treinos e larga da primeira maca no domingo. Átila Abreu e Nelsinho Piquet completam os três primeiros colocados.

Vale lembrar que, para a prova sprint que acontece ainda neste sábado, o grid é invertido a partir do 12º colocado.

A classificação

A classificação no Velocitta foi dividida em dois grupos. Durante a cronometragem do primeiro, Hélio Castro Neves passou um susto ao ver seu carro começar a pegar fogo. Por conta disso, a sessão foi paralisada em bandeira vermelha atrasando todas as atividades em pista.

Cerca de 10 minutos depois, os carros voltaram à ação - com dois minutos restantes no cronômetro - finalizaram a primeira parte do quali. Já o grupo dois conseguiu cumprir a 'obrigação' sem intercorrências.

No fim, avançaram os 20 mais rápidos: Felipe Baptista, Gabriel Casagrande, Nelsinho Piquet, Julio Campos, Gaetano di Mauro, Arthur Leist, Enzo Elias, César Ramos, Felipe Fraga, Felipe Massa, Rafael Suzuki, Átila Abreu, Zezinho Muggiati, Bruno Batista, Arthur Gama, Lucas Foresti, JP de Oliveira, Thiago Camilo, Daniel Serra, Rapha Reis.

Dentre eles, os oito que avançaram para o Q3 foram: Massa, Di Mauro, F. Baptista, Casagrande, Abreu, N. Piquet, Leist e Campos. No fim, Felipe Baptista foi o mais rápido do dia e garantiu a pole.

Resultado

1º - Felipe Baptista (CAR Racing KTF/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min28s778

2º - Átila Abreu (Scuderia Bandeiras/Chevrolet Tracker), 1min28s964

3º - Nelson Piquet Jr. (Scuderia Bandeiras Sports/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min29s012

4º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Tracker), 1min29s121

5º - Julio Campos (Crown Racing/Toyota Corolla Cross), 1min29s142

6º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Tracker), 1min29s219

7º - Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min29s269

8º - Arthur Leist (Crown Racing/Toyota Corolla Cross), 1min29s379

9º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla Cross), 1min29s051

10º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla Cross), 1min29s057

11º - Enzo Elias (Scuderia Bandeiras/Chevrolet Tracker), 1min29s100

12º - Felipe Fraga (Eurofarma RC/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min29s121

13º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Tracker), 1min29s133

14º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Tracker), 1min29s188

15º - Zezinho Muggiati (CAR Racing Sterling/Toyota Corolla Cross), 1min29s363

16º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min29s420

17º - Arthur Gama (Full Time Gazoo Racing/Toyota Corolla Cross), 1min29s466

18º - Daniel Serra (Blau Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min29s536

19º - João Paulo de Oliveira (Full Time Gazoo Racing/Toyota Corolla Cross), 1min29s768

20º - Rafael Reis (CAR Racing Sterling/Toyota Corolla Cross), 1min29s902

21º - Vicente Orige (Scuderia Bandeiras Sports/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min29s247

22º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min29s258

23º - Ricardo Maurício (Valda Cavaleiro Sports/Chevrolet Tracker), 1min29s526

24º - Rubens Barrichello (Full Time Cavaleiro/Toyota Corolla Cross), 1min29s535

25º - Denis Navarro (Full Time Cavaleiro/Toyota Corolla Cross), 1min29s707

26º - Guilherme Salas (Valda Cavaleiro Sports/Chevrolet Tracker), 1min29s793

27º - Cacá Bueno (Scuderia Chiarelli/Chevrolet Tracker), 1min29s941

28º - Gianluca Petecof (CAR Racing KTF/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min30s303

29º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), 1min30s437

30º - Lucas Kohl (Scuderia Chiarelli/Chevrolet Tracker), 1min31s149

31º - Helio Castroneves (A.Mattheis Motorsport/Chevrolet Tracker), sem tempo

