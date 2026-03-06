A Stock Car fechou a sexta-feira em Curvelo com a classificação válida pela primeira etapa da temporada 2026. Felipe Baptista não deu chance aos rivais e garantiu a pole, à frente da dupla da Eurofarma-RC, com o vice-campeão Gaetano di Mauro em segundo e o atual campeão, Felipe Fraga, em terceiro. Já Thiago Camilo foi o 12º e, com a inversão de grid, larga na frente na corrida sprint do sábado.

Q1

Com um número recorde de carros na pista, os pilotos foram divididos em 2 grupos de 17, com cada um tendo 10 minutos para marcarem seus tempos. Dos 17, 10 avançavam para o Q2, com os 14 eliminados tendo suas posições nos grids determinados pelas suas melhores voltas.

No Grupo A, o atual campeão, Felipe Fraga, foi o mais rápido com 01min21s217, apenas 0s016 à frente de Júlio Campos, com Gabriel Casagrande, Thiago Camilo e Rubens Barrichello fechando o top 5.

Já no Grupo B tivemos um incidente. A menos de 03min do fim, o treino foi interrompido após Gui Salas acertar a traseira do carro de Nelsinho Piquet enquanto o piloto da Bandeiras estava entrando nos boxes. A sessão foi retomada após 15min e, no final, tivemos Felipe Baptista na frente com 01min20s628, 0s542 à frente de Gaetano di Mauro, com Nelsinho Piquet, Léo Reis e Sérgio Sette Câmara no top 5.

Q2

Felipe Baptista foi o mais rápido, com 01min20s745, 0s262 à frente de Gaetano di Mauro, com Felipe Fraga em terceiro, a 0s363. Completaram os oito que avançaram para a briga pela pole position: Júlio Campos, Sérgio Sette Câmara, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Léo Reis.

Rubens Barrichello ficou em 9º, enquanto Thiago Camilo foi o 12º, garantindo a pole da sprint com a inversão do grid.

Q3

No final, Felipe Baptista confirmou o favoritismo e cravou a pole position com 01min20s734, 0s0447 à frente de Gaetano di Mauro, com Felipe Fraga em terceiro a 0s578. Júlio Campos e Gabriel Casagrande fecharam os cinco primeiros.

A Stock Car retorna à pista de Curvelo no sábado com a primeira corrida sprint do ano. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band, do Bandsports e do canal oficial da categoria no YouTube.

Confira o resultado da classificação da Stock Car em Curvelo:

Top 8: Pilotos que avançaram ao Q3

POS DRIVER TEAM BEST LAP DIFF 1 F. BAPTISTA STERLING RACING 1:20.734 — 2 G. DI MAURO EUROFARMA RC 1:21.181 0.447 3 F. FRAGA EUROFARMA RC 1:21.312 0.578 4 J. CAMPOS TMG RACING 1:21.384 0.650 5 G. CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 1:21.459 0.725 6 D. SERRA BLAU MOTORSPORT 1:21.615 0.881 7 S. SETTE CAMARA RCM MOTORSPORT 1:21.782 1.048 8 L. REIS CAR RACING 1:21.878 1.144

De 9º a 20º: Pilotos eliminados no Q2

POS DRIVER TEAM BEST LAP DIFF 9 R. SUZUKI SCUDERIA BANDEIRAS 1:21.465 0.720 10 R. BARRICHELLO SCUDERIA BANDEIRAS S 1:21.567 0.822 11 Z. MUGGIATI RCM MOTORSPORT 1:21.569 0.824 12 T. CAMILO MERCADO LIVRE RACING 1:21.634 0.889 13 E. ELIAS AMATTHEIS/TMG 1:21.720 0.975 14 A. LEIST CROWN RACING 1:21.722 0.977 15 L. FORESTI VOGEL MOTORSPORT 1:21.736 0.991 16 C. RAMOS MERCADO LIVRE RACING 1:21.748 1.003 17 G. SALAS VALDA-CAVALEIRO SPOR 1:21.757 1.012 18 F. MASSA TMG RACING 1:21.860 1.115 19 V. ORIGE STERLING RACING 1:21.971 1.226 20 N. PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS — —

De 21º a 34º: Pilotos eliminados no Q1

POS DRIVER TEAM BEST LAP DIFF 21 C. BUENO SCUDERIA CHIARELLI 1:21.515 +0.887 22 A. KHODAIR BLAU MOTORSPORT 1:21.607 +0.979 23 R. REIS CAR RACING 1:21.760 +1.132 24 A. ABREU SCUDERIA BANDEIRAS S 1:21.923 +1.295 25 A. IBAIPINA FULL TIME GAZOO RACING 1:22.051 +1.423 26 R. GUERRA AMATHEUS/TMG 1:22.109 +1.481 27 H. CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 1:22.273 +1.645 28 R. ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 1:22.274 +1.646 29 R. MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPORT 1:22.423 +1.795 30 A. MORAES JR SCUDERIA CHIARELLI 1:22.373 +1.745 31 L. KOHL CROWN RACING 1:22.391 +1.763 32 B. BARTZ RTR SPORT TEAM 1:23.189 +2.561 33 B. TOMASELLI RTR SG28 1:52.605 +31.977 34 T. CALDERON RTR SG28 NO TIME —

