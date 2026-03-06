Stock Car: Felipe Baptista faz a pole em Curvelo, à frente de Di Mauro e Fraga
Na corrida sprint, com a inversão do top 12, Thiago Camilo larga na frente, ao lado de Zezinho Mugiatti
A Stock Car fechou a sexta-feira em Curvelo com a classificação válida pela primeira etapa da temporada 2026. Felipe Baptista não deu chance aos rivais e garantiu a pole, à frente da dupla da Eurofarma-RC, com o vice-campeão Gaetano di Mauro em segundo e o atual campeão, Felipe Fraga, em terceiro. Já Thiago Camilo foi o 12º e, com a inversão de grid, larga na frente na corrida sprint do sábado.
Q1
Com um número recorde de carros na pista, os pilotos foram divididos em 2 grupos de 17, com cada um tendo 10 minutos para marcarem seus tempos. Dos 17, 10 avançavam para o Q2, com os 14 eliminados tendo suas posições nos grids determinados pelas suas melhores voltas.
No Grupo A, o atual campeão, Felipe Fraga, foi o mais rápido com 01min21s217, apenas 0s016 à frente de Júlio Campos, com Gabriel Casagrande, Thiago Camilo e Rubens Barrichello fechando o top 5.
Já no Grupo B tivemos um incidente. A menos de 03min do fim, o treino foi interrompido após Gui Salas acertar a traseira do carro de Nelsinho Piquet enquanto o piloto da Bandeiras estava entrando nos boxes. A sessão foi retomada após 15min e, no final, tivemos Felipe Baptista na frente com 01min20s628, 0s542 à frente de Gaetano di Mauro, com Nelsinho Piquet, Léo Reis e Sérgio Sette Câmara no top 5.
Q2
Felipe Baptista foi o mais rápido, com 01min20s745, 0s262 à frente de Gaetano di Mauro, com Felipe Fraga em terceiro, a 0s363. Completaram os oito que avançaram para a briga pela pole position: Júlio Campos, Sérgio Sette Câmara, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Léo Reis.
Rubens Barrichello ficou em 9º, enquanto Thiago Camilo foi o 12º, garantindo a pole da sprint com a inversão do grid.
Q3
No final, Felipe Baptista confirmou o favoritismo e cravou a pole position com 01min20s734, 0s0447 à frente de Gaetano di Mauro, com Felipe Fraga em terceiro a 0s578. Júlio Campos e Gabriel Casagrande fecharam os cinco primeiros.
A Stock Car retorna à pista de Curvelo no sábado com a primeira corrida sprint do ano. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band, do Bandsports e do canal oficial da categoria no YouTube.
Confira o resultado da classificação da Stock Car em Curvelo:
Top 8: Pilotos que avançaram ao Q3
|POS
|DRIVER
|TEAM
|BEST LAP
|DIFF
|1
|F. BAPTISTA
|STERLING RACING
|1:20.734
|—
|2
|G. DI MAURO
|EUROFARMA RC
|1:21.181
|0.447
|3
|F. FRAGA
|EUROFARMA RC
|1:21.312
|0.578
|4
|J. CAMPOS
|TMG RACING
|1:21.384
|0.650
|5
|G. CASAGRANDE
|VOGEL MOTORSPORT
|1:21.459
|0.725
|6
|D. SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|1:21.615
|0.881
|7
|S. SETTE CAMARA
|RCM MOTORSPORT
|1:21.782
|1.048
|8
|L. REIS
|CAR RACING
|1:21.878
|1.144
De 9º a 20º: Pilotos eliminados no Q2
|POS
|DRIVER
|TEAM
|BEST LAP
|DIFF
|9
|R. SUZUKI
|SCUDERIA BANDEIRAS
|1:21.465
|0.720
|10
|R. BARRICHELLO
|SCUDERIA BANDEIRAS S
|1:21.567
|0.822
|11
|Z. MUGGIATI
|RCM MOTORSPORT
|1:21.569
|0.824
|12
|T. CAMILO
|MERCADO LIVRE RACING
|1:21.634
|0.889
|13
|E. ELIAS
|AMATTHEIS/TMG
|1:21.720
|0.975
|14
|A. LEIST
|CROWN RACING
|1:21.722
|0.977
|15
|L. FORESTI
|VOGEL MOTORSPORT
|1:21.736
|0.991
|16
|C. RAMOS
|MERCADO LIVRE RACING
|1:21.748
|1.003
|17
|G. SALAS
|VALDA-CAVALEIRO SPOR
|1:21.757
|1.012
|18
|F. MASSA
|TMG RACING
|1:21.860
|1.115
|19
|V. ORIGE
|STERLING RACING
|1:21.971
|1.226
|20
|N. PIQUET JR
|SCUDERIA BANDEIRAS
|—
|—
De 21º a 34º: Pilotos eliminados no Q1
|POS
|DRIVER
|TEAM
|BEST LAP
|DIFF
|21
|C. BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:21.515
|+0.887
|22
|A. KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|1:21.607
|+0.979
|23
|R. REIS
|CAR RACING
|1:21.760
|+1.132
|24
|A. ABREU
|SCUDERIA BANDEIRAS S
|1:21.923
|+1.295
|25
|A. IBAIPINA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:22.051
|+1.423
|26
|R. GUERRA
|AMATHEUS/TMG
|1:22.109
|+1.481
|27
|H. CASTRONEVES
|MERCADO LIVRE RACING
|1:22.273
|+1.645
|28
|R. ZONTA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:22.274
|+1.646
|29
|R. MAURICIO
|VALDA-CAVALEIRO SPORT
|1:22.423
|+1.795
|30
|A. MORAES JR
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:22.373
|+1.745
|31
|L. KOHL
|CROWN RACING
|1:22.391
|+1.763
|32
|B. BARTZ
|RTR SPORT TEAM
|1:23.189
|+2.561
|33
|B. TOMASELLI
|RTR SG28
|1:52.605
|+31.977
|34
|T. CALDERON
|RTR SG28
|NO TIME
|—
