Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Stock Car Chapecó

Stock Car: Felipe Baptista lidera TL2 em Curvelo

Ricardo Zonta e Felipe Massa completam top três

Olivia Nogueira
Editado:
468922_1214631_20260808_magnustorquato_5571

Foto de: Magnus Torquato

A Stock Car Pro Series está em Curvelo (MG) para a oitava etapa da temporada de 2026 e fechou as atividades desta sexta-feira (04) com o treino livre dois. Felipe Baptista, da Sterling Racing, foi o mais rápido da sessão, marcando 1min20s. 

Leia também:

No primeiro grupo, Gaetano Di Mauro estabeleceu o melhor tempo após 14 voltas, marcando 1min20s501. Arthur Leist e Enzo Elias completavam o top três. 

Com cinco minutos para o fim da sessão, Felipe Fraga avançou para a segunda posição, 0,045s atrás de Di Mauro. Nos momentos finais da sessão, o tempo de Di Mauro finalmente foi batido, passando por diferentes nomes. Gui Salas foi o primeiro a superar o paulistano da Eurofarma, mas Felipe Baptista bateu o tempo do piloto da Cavaleiro. 

No fim, Baptista foi o mais rápido, seguido por Ricardo Zonta e Felipe Massa. Guilherme Salas e Cesar Ramos completaram o top cinco. 

Tabela em instantes. 

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Stock Car: Muggiati é o mais rápido em TL1 marcado por bandeira vermelha em Curvelo
Mais de
Olivia Nogueira

Stock Car: Muggiati é o mais rápido em TL1 marcado por bandeira vermelha em Curvelo

Stock Car
Stock Car
Chapecó
Stock Car: Muggiati é o mais rápido em TL1 marcado por bandeira vermelha em Curvelo

F1: Câmara ganha destaque em briga por vaga na Haas ao superar Bearman em teste em Portugal

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Câmara ganha destaque em briga por vaga na Haas ao superar Bearman em teste em Portugal

F1: Norris cria própria equipe de corrida para categorias de base; saiba mais

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Norris cria própria equipe de corrida para categorias de base; saiba mais

Últimas notícias

Vencedores em 2022, Gabriel Casagrande e Gabriel Robe reeditam dupla em Endurance da Stock Car

Stock Car
STCK Stock Car
Chapecó
Vencedores em 2022, Gabriel Casagrande e Gabriel Robe reeditam dupla em Endurance da Stock Car

Turismo Nacional acelera em Curvelo pela quinta etapa da temporada 2026

Geral
Misc Geral
Turismo Nacional acelera em Curvelo pela quinta etapa da temporada 2026

Stock Car: Felipe Baptista lidera TL2 em Curvelo

Stock Car
STCK Stock Car
Chapecó
Stock Car: Felipe Baptista lidera TL2 em Curvelo

Indy: Mick Schumacher é anunciado pela Meyer Shank Racing para temporada 2027

Indy
Indy Indy
Laguna Seca
Indy: Mick Schumacher é anunciado pela Meyer Shank Racing para temporada 2027