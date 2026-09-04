A Stock Car Pro Series está em Curvelo (MG) para a oitava etapa da temporada de 2026 e fechou as atividades desta sexta-feira (04) com o treino livre dois. Felipe Baptista, da Sterling Racing, foi o mais rápido da sessão, marcando 1min20s.

No primeiro grupo, Gaetano Di Mauro estabeleceu o melhor tempo após 14 voltas, marcando 1min20s501. Arthur Leist e Enzo Elias completavam o top três.

Com cinco minutos para o fim da sessão, Felipe Fraga avançou para a segunda posição, 0,045s atrás de Di Mauro. Nos momentos finais da sessão, o tempo de Di Mauro finalmente foi batido, passando por diferentes nomes. Gui Salas foi o primeiro a superar o paulistano da Eurofarma, mas Felipe Baptista bateu o tempo do piloto da Cavaleiro.

No fim, Baptista foi o mais rápido, seguido por Ricardo Zonta e Felipe Massa. Guilherme Salas e Cesar Ramos completaram o top cinco.

Tabela em instantes.

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