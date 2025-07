Um dos talentos da nova geração da Stock Car, Felipe Baptista liderou o único treino extra realizado nesta terça-feira (15) no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), com a equipe Car Racing. Acelerando o Mitsubishi Eclipse Cross número 121, Baptista cravou o melhor tempo do dia em 1min30s263, sendo 0s395 mais rápido que o segundo colocado.

“Algumas mudanças foram feitas no carro para tentar solucionar aqueles problemas que a gente estava tendo nas outras etapas. Mudou uma regra onde os cinco piores resultados deste ano vão ser descartados e nós tivemos somente cinco corridas até agora, então meio que o campeonato está começando agora. Lógico que nós tivemos resultados bons nas outras etapas, então vamos aproveitar isso, mas vamos ver se a partir de agora vamos buscar pódios e vitórias com a equipe. Nós temos velocidade para isso e já demonstramos bem hoje”, diz Baptista.

A equipe Car Racing ainda teve Zezinho Muggiati no top-5 com o tempo de 1min31s012. Gianluca Petecof terminou a sessão em 14º lugar com a marca de 1min31s702, enquanto Rafael Reis concluiu logo atrás, em 15º, cravando 1min31s777 no melhor dos seus giros.

A segunda sessão da tarde desta terça-feira foi cancelada, mas as atividades no Velocitta seguem nesta quarta-feira com mais treinos. A definição do grid para a quarta etapa será no sábado, mesmo dia em que ocorre a corrida Sprint, às 14h10. A corrida principal está prevista para 12h05 no domingo, com transmissão ao vivo da Band, Sportv e YouTube.

MÁRQUEZ REINA: Comparação com ROSSI e Agostini, VALENTINO fala ao PÓDIO CAST, Diogo Moreira NA FITA!

PÓDIO CAST debate DOMÍNIO de MÁRQUEZ na ALEMANHA e performance de DIOGO MOREIRA

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!