Stock Car: Felipe Baptista vence corrida principal do Velocitta marcada por acidente entre Foresti e Campos; assista
O segundo colocado foi Felipe Fraga, que lidera o campeonato, e o pódio foi completado por Arthur Leist; veja o resultado completo no Motorsport.com
Felipe Baptista
Foto de: Rodrigo Ruiz
Piloto da equipe Sterling Racing na Stock Car Pro Series, Felipe Baptista venceu a corrida principal da etapa do Velocitta da categoria, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.
Mais jovem campeão da história da competição e vencedor de dois títulos da Stock, inclusive o último, Felipe Fraga cruzou a linha de chegada em segundo com a escuderia Eurofarma -- ele lidera a tabela de classificação.
Quem completou o pódio no interior paulista foi Arthur Leist, do time Crown Racing. A quarta posição ficou com Allam Khodair, da Blau Motorsport, enquanto Zezinho Muggiati 'fechou' o top 5 após perder terreno largando da pole com a equipe RC.
Na parte final da prova, Júlio Campos (TMG), Daniel Serra (Blau) e Lucas Foresti (AMattheis Vogel) se acidentaram e Foresti foi desclassificado por causa do incidente. Veja o 'lance' no vídeo abaixo, a partir de 2h01min29s.
Guilherme Salas (Cavaleiro Sports), Gaetano Di Mauro (Eurofarma), Léo Reis (Car Racing), Rafael Suzuki (Full Time) e Sérgio Sette Câmara (RC) completaram o top 10 no Velocitta. O Motorsport.com traz a tabela de resultados:
|1
|FELIPE BAPTISTA
|121
|STERLING RACING MITSUBISHI
|32 voltas
|2
|FELIPE FRAGA
|1
|EUROFARMA RC MITSUBISHI
|+ 0.756
|3
|ARTHUR LEIST
|81
|CROWN RACING TOYOTA
|+ 1.094
|4
|ALLAM KHODAIR
|18
|BLAU MOTORSPORT MITSUBISHI
|+ 2.715
|5
|ZEZINHO MUGGIATI
|38
|TEAM RC MITSUBISHI
|+ 3.536
|6
|GUILHERME SALAS
|85
|CAVALEIRO VALDA CHEVROLET
|+ 5.955
|7
|GAETANO DI MAURO
|11
|EUROFARMA RC MITSUBISHI
|+ 6.397
|8
|LÉO REIS
|293
|CAR RACING TOYOTA
|+ 6.710
|9
|RAFAEL SUZUKI
|8
|FULL TIME GAZOO TOYOTA
|+ 7.149
|10
|SÉRGIO SETTE CÂMARA
|7
|RC MITSUBISHI
|+ 7.538
|11
|FELIPE MASSA
|19
|LUBRAX TMG CHEVROLET
|+ 9.164
|12
|THIAGO CAMILO
|21
|MERCADO LIVRE RACING TOYOTA
|+ 9.307
|13
|CÉSAR RAMOS
|30
|MERCADO LIVRE RACING TOYOTA
|+ 9.862
|14
|CACÁ BUENO
|0
|SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET
|+ 9.960
|15
|LUCAS KOHL
|95
|CROWN RACING TOYOTA
|+ 10.679
|16
|RICARDO ZONTA
|10
|FULL TIME GAZOO TOYOTA
|+ 11.531
|17
|RAFAEL REIS
|301
|CAR RACING TOYOTA
|+ 12.426
|18
|ALFREDINHO IBIAPINA
|80
|FULL TIME GAZOO TOYOTA
|+ 12.816
|19
|RENAN GUERRA
|27
|A. MATTHEIS TMG TOYOTA
|+ 13.158
|20
|RICARDO MAURÍCIO
|90
|CAVALEIRO VALDA CHEVROLET
|+ 13.597
|21
|FELIPE BARTZ
|24
|ALBATROZ RACING MITSUBISHI
|+ 13.966
|22
|ANDRÉ MORAES JR.
|22
|SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET
|+ 14.486
|23
|JÚLIO CAMPOS
|4
|LUBRAX TMG CHEVROLET
|Abandonou
|24
|DANIEL SERRA
|29
|BLAU MOTORSPORT MITSUBISHI
|Abandonou
|25
|VICENTE ORIGE
|444
|CAR RACING KTF MITSUBISHI
|Abandonou
|26
|HELIO CASTRONEVES
|6
|MERCADO LIVRE RACING TOYOTA
|Abandonou
|27
|ENZO ELIAS
|73
|TMG RACING CHEVROLET
|Abandonou
|28
|GABRIEL CASAGRANDE
|83
|A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET
|Abandonou
|29
|LUCAS FORESTI
|12
|VOGEL CHEVROLET
|Desclassificado
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