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Relato da corrida
Stock Car Velocitta

Stock Car: Felipe Baptista vence corrida principal do Velocitta marcada por acidente entre Foresti e Campos; assista

O segundo colocado foi Felipe Fraga, que lidera o campeonato, e o pódio foi completado por Arthur Leist; veja o resultado completo no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Publicado:
Felipe Baptista

Felipe Baptista

Foto de: Rodrigo Ruiz

Piloto da equipe Sterling Racing na Stock Car Pro Series, Felipe Baptista venceu a corrida principal da etapa do Velocitta da categoria, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Mais jovem campeão da história da competição e vencedor de dois títulos da Stock, inclusive o último, Felipe Fraga cruzou a linha de chegada em segundo com a escuderia Eurofarma -- ele lidera a tabela de classificação.

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Quem completou o pódio no interior paulista foi Arthur Leist, do time Crown Racing. A quarta posição ficou com Allam Khodair, da Blau Motorsport, enquanto Zezinho Muggiati 'fechou' o top 5 após perder terreno largando da pole com a equipe RC.

Na parte final da prova, Júlio Campos (TMG), Daniel Serra (Blau) e Lucas Foresti (AMattheis Vogel) se acidentaram e Foresti foi desclassificado por causa do incidente. Veja o 'lance' no vídeo abaixo, a partir de 2h01min29s.

Guilherme Salas (Cavaleiro Sports), Gaetano Di Mauro (Eurofarma), Léo Reis (Car Racing), Rafael Suzuki (Full Time) e Sérgio Sette Câmara (RC) completaram o top 10 no Velocitta. O Motorsport.com traz a tabela de resultados:

1 FELIPE BAPTISTA 121 STERLING RACING MITSUBISHI 32 voltas
2 FELIPE FRAGA 1 EUROFARMA RC MITSUBISHI + 0.756
3 ARTHUR LEIST 81 CROWN RACING TOYOTA + 1.094
4 ALLAM KHODAIR 18 BLAU MOTORSPORT MITSUBISHI + 2.715
5 ZEZINHO MUGGIATI 38 TEAM RC MITSUBISHI + 3.536
6 GUILHERME SALAS 85 CAVALEIRO VALDA CHEVROLET + 5.955
7 GAETANO DI MAURO 11 EUROFARMA RC MITSUBISHI + 6.397
8 LÉO REIS 293 CAR RACING TOYOTA + 6.710
9 RAFAEL SUZUKI 8 FULL TIME GAZOO TOYOTA + 7.149
10 SÉRGIO SETTE CÂMARA 7 RC MITSUBISHI + 7.538
11 FELIPE MASSA 19 LUBRAX TMG CHEVROLET + 9.164
12 THIAGO CAMILO 21 MERCADO LIVRE RACING TOYOTA + 9.307
13 CÉSAR RAMOS 30 MERCADO LIVRE RACING TOYOTA + 9.862
14 CACÁ BUENO 0 SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET + 9.960
15 LUCAS KOHL 95 CROWN RACING TOYOTA + 10.679
16 RICARDO ZONTA 10 FULL TIME GAZOO TOYOTA + 11.531
17 RAFAEL REIS 301 CAR RACING TOYOTA + 12.426
18 ALFREDINHO IBIAPINA 80 FULL TIME GAZOO TOYOTA + 12.816
19 RENAN GUERRA 27 A. MATTHEIS TMG TOYOTA + 13.158
20 RICARDO MAURÍCIO 90 CAVALEIRO VALDA CHEVROLET + 13.597
21 FELIPE BARTZ 24 ALBATROZ RACING MITSUBISHI + 13.966
22 ANDRÉ MORAES JR. 22 SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET + 14.486
23 JÚLIO CAMPOS 4 LUBRAX TMG CHEVROLET Abandonou
24 DANIEL SERRA 29 BLAU MOTORSPORT MITSUBISHI Abandonou
25 VICENTE ORIGE 444 CAR RACING KTF MITSUBISHI Abandonou
26 HELIO CASTRONEVES 6 MERCADO LIVRE RACING TOYOTA Abandonou
27 ENZO ELIAS 73 TMG RACING CHEVROLET Abandonou
28 GABRIEL CASAGRANDE 83 A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET Abandonou
29 LUCAS FORESTI 12 VOGEL CHEVROLET Desclassificado

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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