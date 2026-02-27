Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato
Atual campeão da categoria 'exerce' direito ao numeral
Após 22 anos, o número #1 volta a circular nas pistas da Stock Car. Felipe Fraga, bicampeão da categoria pela Eurofarma-RC, trocará o tradicional 88 pela numeração exclusiva dos campeões na temporada 2026. A mudança representa um marco tanto para o piloto quanto para a equipe, que pela primeira vez em seus nove títulos conquistados carregará o numeral icônico.
"Esse é um marco para quem está nesse esporte. Max Verstappen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi são grandes nomes do automobilismo que vi usando esse número, e agora eu também poder fazer uso dele é muito legal", celebra Fraga.
O piloto revela que já desejava usar o número 1 desde seu primeiro título, em 2016, mas a numeração estava ocupada por outro competidor. Somente em 2021 a Stock Car estabeleceu como regra oficial que o número ficaria reservado exclusivamente ao campeão da temporada anterior, seguindo o padrão adotado pela Fórmula 1 e outras categorias internacionais.
O último piloto a competir com o número 1 foi David Muffato, em 2004, mas foi Ingo Hoffmann, que mais usou o recurso, 4 vezes no total. O maior campeão da história da Stock Car, com 12 títulos, será o responsável por fazer a entrega simbólica da numeração a Felipe Fraga em cerimônia marcada para 6 de março, no Circuito dos Cristais, em Curvelo, onde acontece neste final de semana o início da temporada.
"Será uma grande honra receber o 1 das mãos de quem foi e continuará sendo o maior nome da história da Stock Car", afirma o bicampeão.
Para a Eurofarma-RC, a conquista também tem peso histórico. Apesar de ser a equipe com mais títulos por piloto na categoria, nove no total, esta é a primeira vez que a escuderia usará o número 1, e ainda sob as novas regras que tornaram a prática oficial.
"O número 1 no automobilismo é icônico, quem o carrega leva consigo não só um número. Ele simboliza todo o aspiracional dos envolvidos no esporte: competir pelo topo, estar entre os melhores, ser um exemplo profissional e também ético", destaca Lincoln Oliveira, CEO da Vicar, promotora da Stock Car.
A estreia de Fraga com o novo número será na primeira etapa da Stock Car, marcada para os dias 7 e 8 de março, em Curvelo, MG.
LINHA DO TEMPO DO NÚMERO 1 NA STOCK CAR
1982 - Alfredo Guaraná usa o número 1 em Estoril; Manuel Fernandes (primeira etapa) e Joaquim Moutinho (segunda etapa) também utilizam a numeração
1983 - Edmar Ferreira compete em duas etapas com o número 1
1984 - Walter Corsi adota a numeração
1992-1993 - Fausto Rezende utiliza o número 1 por duas temporadas
1996 - Wilson Fittipaldi Jr. compete com a numeração
1997 - MARCO HISTÓRICO: Ingo Hoffmann, após conquistar o nono título em 1996, é o primeiro campeão a usar o número 1 na temporada seguinte
1998-1999 - Hoffmann mantém o número após vencer as duas temporadas consecutivas
2000-2001 - Chico Serra assume o número 1 após conquistar bicampeonato e tricampeonato
2003 - Ingo Hoffmann retoma o número 1; David Muffato vence a temporada
2004 - David Muffato assume o número após vitória em 2003
2005-2006 - Giuliano Losacco vence duas temporadas, mas opta por manter o número 9
2009-2018 - Antonio Pizzonia utiliza o número 1, mas sem conquistas de títulos no período
2019-2025 - Número 1 não é utilizado por nenhum piloto (hiato de 23 anos desde o último campeão a usá-lo)
2021 - Stock Car oficializa regra: número 1 exclusivo para o campeão da temporada anterior
2026 - Felipe Fraga retoma tradição e será o primeiro a usar o número 1 desde que a regra se tornou oficial
