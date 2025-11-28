Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
Sessão foi reduzida em tempo e sem a divisão em grupos por causa do acidente entre Baptista e Oliveira no TL1
A Stock Car fechou a sexta-feira em Brasília com o segundo treino livre para a penúltima etapa da temporada 2025, que teve novamente a liderança de Felipe Fraga.
Devido ao forte acidente entre Bruno Baptista e JP de Oliveira durante o primeiro treino livre, a programação do dia precisou ser atrasada e, com isso, o TL2 foi realizado em um formato diferente, com 40min de duração em vez dos tradicionais 60, e sem a divisão entre grupos.
Líder do TL1, Felipe Fraga repetiu o bom resultado no TL2 com 01min58s374, seguido de perto pelo piloto da casa, Enzo Elias, a 0s255. Júlio Campos foi o terceiro, a 0s452, enquanto Zezinho Mugiatti e Felipe Baptista completaram o top 5.
No sábado, a Stock Car volta ao Autódromo de Brasília para mais duas sessões. O dia começa às 10h40 para a classificação, enquanto a corrida sprint tem largada marcada para 15h40, com transmissão do canal oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV.
Confira o resultado do TL2 da Stock Car em Brasília:
|POS
|DRIVER
|TEAM
|BEST LAP
|DIFF
|1
|F. Fraga
|Eurofarma RC
|1:58.374
|—
|2
|E. Elias
|Scuderia Bandeiras
|1:58.629
|0.255
|3
|J. Campos
|Crown Racing
|1:58.826
|0.452
|4
|Z. Muggiati
|Car Racing Sterling
|1:58.925
|0.551
|5
|F. Baptista
|Car Racing KTF
|1:59.009
|0.635
|6
|A. Leist
|Crown Racing
|1:59.062
|0.688
|7
|R. Reis
|Car Racing Sterling
|1:59.080
|0.706
|8
|G. Petecof
|Car Racing KTF
|1:59.182
|0.808
|9
|D. Serra
|Blau Motorsport
|1:59.184
|0.810
|10
|R. Zonta
|RCM Motorsport
|1:59.421
|1.047
|11
|G. Di Mauro
|Eurofarma RC
|1:59.445
|1.071
|12
|C. Bueno
|Scuderia Chiarelli
|1:59.463
|1.089
|13
|C. Ramos
|Ipiranga Racing
|1:59.468
|1.094
|14
|G. Salas
|Valda Cavaleiro Spor
|1:59.478
|1.104
|15
|A. Abreu
|Scuderia Bandeiras
|1:59.486
|1.112
|16
|R. Maurício
|Valda Cavaleiro Spor
|1:59.519
|1.145
|17
|D. Navarro
|Full Time/Cavaleiro
|1:59.714
|1.340
|18
|G. Casagrande
|A.Mattheis Vogel
|1:59.882
|1.508
|19
|T. Camilo
|Ipiranga Racing
|2:00.096
|1.722
|20
|L. Kohl
|Scuderia Chiarelli
|2:00.174
|1.800
|21
|A. Gama
|FT Gazoo Racing
|2:00.217
|1.843
|22
|V. Orige
|Scuderia Bandeiras S
|2:00.316
|1.942
|23
|A. Khodair
|Blau Motorsport
|2:00.621
|2.247
|24
|R. Barrichello
|Full Time/Cavaleiro
|2:01.222
|2.848
|25
|F. Massa
|TMG Racing
|2:02.437
|4.063
|26
|H. Castroneves
|A.Mattheis Motorsport
|2:03.613
|5.239
|27
|L. Foresti
|A.Mattheis Vogel
|11:10.652
|9:12.278
|28
|R. Suzuki
|TMG Racing
|12:26.547
|10:28.173
