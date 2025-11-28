Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo

Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar

F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar
Relato do treino livre
Stock Car Brasília

Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Sessão foi reduzida em tempo e sem a divisão em grupos por causa do acidente entre Baptista e Oliveira no TL1

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Felipe Fraga

A Stock Car fechou a sexta-feira em Brasília com o segundo treino livre para a penúltima etapa da temporada 2025, que teve novamente a liderança de Felipe Fraga.

Leia também:

Devido ao forte acidente entre Bruno Baptista e JP de Oliveira durante o primeiro treino livre, a programação do dia precisou ser atrasada e, com isso, o TL2 foi realizado em um formato diferente, com 40min de duração em vez dos tradicionais 60, e sem a divisão entre grupos.

Líder do TL1, Felipe Fraga repetiu o bom resultado no TL2 com 01min58s374, seguido de perto pelo piloto da casa, Enzo Elias, a 0s255. Júlio Campos foi o terceiro, a 0s452, enquanto Zezinho Mugiatti e Felipe Baptista completaram o top 5.

No sábado, a Stock Car volta ao Autódromo de Brasília para mais duas sessões. O dia começa às 10h40 para a classificação, enquanto a corrida sprint tem largada marcada para 15h40, com transmissão do canal oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV.

Confira o resultado do TL2 da Stock Car em Brasília:

POS DRIVER TEAM BEST LAP DIFF
1 F. Fraga Eurofarma RC 1:58.374
2 E. Elias Scuderia Bandeiras 1:58.629 0.255
3 J. Campos Crown Racing 1:58.826 0.452
4 Z. Muggiati Car Racing Sterling 1:58.925 0.551
5 F. Baptista Car Racing KTF 1:59.009 0.635
6 A. Leist Crown Racing 1:59.062 0.688
7 R. Reis Car Racing Sterling 1:59.080 0.706
8 G. Petecof Car Racing KTF 1:59.182 0.808
9 D. Serra Blau Motorsport 1:59.184 0.810
10 R. Zonta RCM Motorsport 1:59.421 1.047
11 G. Di Mauro Eurofarma RC 1:59.445 1.071
12 C. Bueno Scuderia Chiarelli 1:59.463 1.089
13 C. Ramos Ipiranga Racing 1:59.468 1.094
14 G. Salas Valda Cavaleiro Spor 1:59.478 1.104
15 A. Abreu Scuderia Bandeiras 1:59.486 1.112
16 R. Maurício Valda Cavaleiro Spor 1:59.519 1.145
17 D. Navarro Full Time/Cavaleiro 1:59.714 1.340
18 G. Casagrande A.Mattheis Vogel 1:59.882 1.508
19 T. Camilo Ipiranga Racing 2:00.096 1.722
20 L. Kohl Scuderia Chiarelli 2:00.174 1.800
21 A. Gama FT Gazoo Racing 2:00.217 1.843
22 V. Orige Scuderia Bandeiras S 2:00.316 1.942
23 A. Khodair Blau Motorsport 2:00.621 2.247
24 R. Barrichello Full Time/Cavaleiro 2:01.222 2.848
25 F. Massa TMG Racing 2:02.437 4.063
26 H. Castroneves A.Mattheis Motorsport 2:03.613 5.239
27 L. Foresti A.Mattheis Vogel 11:10.652 9:12.278
28 R. Suzuki TMG Racing 12:26.547 10:28.173

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Principais comentários
Guilherme Longo
Mais de
Guilherme Longo
F1: Vettel revela 'dica' que deu a Hamilton sobre Ferrari e analisa dificuldade do heptacampeão na Scuderia

F1: Vettel revela 'dica' que deu a Hamilton sobre Ferrari e analisa dificuldade do heptacampeão na Scuderia

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Vettel revela 'dica' que deu a Hamilton sobre Ferrari e analisa dificuldade do heptacampeão na Scuderia
F1: Aston Martin anuncia que Adrian Newey assumirá papel de chefe de equipe em 2026

F1: Aston Martin anuncia que Adrian Newey assumirá papel de chefe de equipe em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Aston Martin anuncia que Adrian Newey assumirá papel de chefe de equipe em 2026
Porsche Cup: Moura Neto e Iorio celebram título da Endurance após etapa “conturbada”

Porsche Cup: Moura Neto e Iorio celebram título da Endurance após etapa “conturbada”

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Moura Neto e Iorio celebram título da Endurance após etapa “conturbada”

Últimas notícias

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car
STCK Stock Car
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car
STCK Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros