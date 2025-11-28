A Stock Car fechou a sexta-feira em Brasília com o segundo treino livre para a penúltima etapa da temporada 2025, que teve novamente a liderança de Felipe Fraga.

Devido ao forte acidente entre Bruno Baptista e JP de Oliveira durante o primeiro treino livre, a programação do dia precisou ser atrasada e, com isso, o TL2 foi realizado em um formato diferente, com 40min de duração em vez dos tradicionais 60, e sem a divisão entre grupos.

Líder do TL1, Felipe Fraga repetiu o bom resultado no TL2 com 01min58s374, seguido de perto pelo piloto da casa, Enzo Elias, a 0s255. Júlio Campos foi o terceiro, a 0s452, enquanto Zezinho Mugiatti e Felipe Baptista completaram o top 5.

No sábado, a Stock Car volta ao Autódromo de Brasília para mais duas sessões. O dia começa às 10h40 para a classificação, enquanto a corrida sprint tem largada marcada para 15h40, com transmissão do canal oficial da categoria no YouTube, Band e SporTV.

Confira o resultado do TL2 da Stock Car em Brasília:

POS DRIVER TEAM BEST LAP DIFF 1 F. Fraga Eurofarma RC 1:58.374 — 2 E. Elias Scuderia Bandeiras 1:58.629 0.255 3 J. Campos Crown Racing 1:58.826 0.452 4 Z. Muggiati Car Racing Sterling 1:58.925 0.551 5 F. Baptista Car Racing KTF 1:59.009 0.635 6 A. Leist Crown Racing 1:59.062 0.688 7 R. Reis Car Racing Sterling 1:59.080 0.706 8 G. Petecof Car Racing KTF 1:59.182 0.808 9 D. Serra Blau Motorsport 1:59.184 0.810 10 R. Zonta RCM Motorsport 1:59.421 1.047 11 G. Di Mauro Eurofarma RC 1:59.445 1.071 12 C. Bueno Scuderia Chiarelli 1:59.463 1.089 13 C. Ramos Ipiranga Racing 1:59.468 1.094 14 G. Salas Valda Cavaleiro Spor 1:59.478 1.104 15 A. Abreu Scuderia Bandeiras 1:59.486 1.112 16 R. Maurício Valda Cavaleiro Spor 1:59.519 1.145 17 D. Navarro Full Time/Cavaleiro 1:59.714 1.340 18 G. Casagrande A.Mattheis Vogel 1:59.882 1.508 19 T. Camilo Ipiranga Racing 2:00.096 1.722 20 L. Kohl Scuderia Chiarelli 2:00.174 1.800 21 A. Gama FT Gazoo Racing 2:00.217 1.843 22 V. Orige Scuderia Bandeiras S 2:00.316 1.942 23 A. Khodair Blau Motorsport 2:00.621 2.247 24 R. Barrichello Full Time/Cavaleiro 2:01.222 2.848 25 F. Massa TMG Racing 2:02.437 4.063 26 H. Castroneves A.Mattheis Motorsport 2:03.613 5.239 27 L. Foresti A.Mattheis Vogel 11:10.652 9:12.278 28 R. Suzuki TMG Racing 12:26.547 10:28.173

