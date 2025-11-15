Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá
Arthur Gama e Rafael Suzuki conquistaram a pole na sessão da capital mato-grossense; Ricardo Maurício larga na ponta na sprint da noite de sexta
Felipe Massa, do Chevrolet #19 da TMG, foi o mais rápido dos treinos classificatórios e levou a pole position da corrida principal da etapa de Cuiabá da Stock Car Pro Series. Arthur Gama, da FT Gazoo, e Rafael Suzuki, também da TMG, completaram o top 3 do quali na capital mato-grossense. Com a volta 'voadora', Massa foi o primeiro pole do circuito cuiabano e também o primeiro pole em uma etapa noturna da categoria nacional.
Coincidentemente, Massa também foi pole no primeiro GP noturno da Fórmula 1, em Singapura 2008. A conquista da 'posição de honra' em Cuiabá é a primeira da carreira do piloto paulista na Stock Car.
O pole position para a corrida sprint, na noite de sexta-feira, ficou para Ricardo Maurício, que ficou com o 12º tempo geral.
Q1 - Grupo 1
No grupo 1, depois da volta de instalação dos pilotos, Ricardo Maurício foi o primeiro piloto a marcar tempo abaixo de 1min49s, mas, pouco tempo depois, Felipe Fraga fez um excelente 1min48s809, garantindo a liderança do primeiro grupo.
No entanto, com poucos segundos para o fim, Felipe Massa tomou a ponta, cravando 1min48s398, seguido por JP Oliveira, com 1min48s714.
Na disputa para não ser eliminado, Maurício ficou com o quinto melhor tempo, enquanto Casagrande subiu para a segunda colocação, seguido por Rafael Suzuki.
Eliminados do grupo 1 do Q1: Vicente Orige, Lucas Kohl, Rubens Barrichello, Bruno Baptista, Átila Abreu e Ricardo Zonta
Q1 - Grupo 2
Já no grupo 2, depois das voltas iniciais de aquecimento, Gaetano di Mauro subiu para a liderança, caravando 1min49s208. No entanto, poucos segundos depois, Arthur Leist tomou a ponta, com 1min48s15.
Na entrada do minuto final, Di Mauro fez volta de 1min48s297 e retomou o primeiro lugar, seguido de Nelsinho Piquet e Gianluca Petecof. Nesse mesmo ciclo de tentativas, Cacá Bueno escapou da pista e passou pela brita com uma das rodas, levantando uma nuvem de cascalho e terra.
Após a bandeira quadriculada, Allam Khodair conseguiu escapar da eliminação por pouco, ficando na décima colocação.
Eliminados do grupo 2 do Q1: Guilherme Salas, Helio Castroneves, Rafael Reis, Daniel Serra e César Ramos.
Q2
Já na fase intermediária do classificatório, com todos os classificados do Q1 em um único grupo, Massa teve um problema para ligar o carro, mas conseguiu ir para pista.
Depois da volta inicial de cada um dos pilotos, Suzuki tomou a ponta, com 1min48s317, seguido por Fraga e Khodair. No entanto, problemas no assoalho do carro de Bueno fizeram o piloto do carro #0 ter problemas.
Na sequência, depois de volas boas de Gama e Di Mauro, Oliveira tomou a ponta, mas Piquet superou os carros da Toyota e assumiu a liderança, com 1min47s686.
Na disputa pelas oito vagas do Q3, Felipe Baptista seguia como o tempo a ser batido, com 1min48s041, enquanto Bueno passou reto por uma das curvas do anel externo e estacionou o carro depois de passar pela brita e quebrar ainda mais o assoalho já danificado.
Depois da bandeirada final, Casagrande até tentou, mas não superou o 1min47s975 de Di Mauro. Enquanto isso, Massa tomava a ponta, com 1min47s607.
Com as posições até a nona colocação já estabelecidos, o pole position para a corrida sprint, na noite de sexta-feira, foi definido: Ricardo Maurício.
Eliminados do Q2: Denis Navarro, Cacá Bueno, Júlio Campos, Thiago Camilo, Lucas Foresti, Zezinho Muggiati, Gianluca Petecof, Allam Khodair, Ricardo Maurício, Arthur Leist, Felipe Baptista e Gabriel Casagrande.
Passaram para o Q3: Gaetano di Mauro, JP Oliveira, Rafael Suzuki, Felipe Fraga, Enzo Elias, Arthur Gama, Nelsinho Piquet e Felipe Massa.
Q3
Nos minutos que definem o grid do final de semana em Cuiabá, Piquet já estabeleceu volta rápida de 1min47s885, mas Massa tomou a ponta, cravando 1min47s436, seguido por JP Oliveira e Suzuki.
Faltando dois minutos para o fim, Gama até garantiu boa volta, mas Massa garantiu uma volta 'voadora', com 1min47s005, superando o segundo colocado por mais de seis décimos. Suzuki fechou o top 3, com 1min47s682.
|Pos
|#
|Piloto
|Equipe
|Q1 1ªG
|Q1 2ªG
|Q2
|Q3
|1
|19
|Felipe Massa
|TMG Racing
|1:48.398
|1:47.607
|1:47.005
|2
|9
|Arthur Gama
|FT Gazoo Racing
|1:48.394
|1:47.750
|1:47.617
|3
|70
|Rafael Suzuki
|TMG Racing
|1:48.672
|1:47.836
|1:47.682
|4
|88
|Felipe Fraga
|Eurofarma RC
|1:48.809
|1:47.758
|1:47.696
|5
|7
|Joao Paulo de Oliveira
|FT Gazoo Racing
|1:48.714
|1:47.865
|1:47.741
|6
|11
|Gaetano Di Mauro
|Eurofarma RC
|1:48.297
|1:47.975
|1:47.814
|7
|73
|Enzo Elias
|Scuderia Bandeiras
|1:48.819
|1:47.752
|1:47.837
|8
|33
|Nelson Piquet Jr
|Scuderia Bandeiras Sports
|1:48.361
|1:47.686
|1:47.885
|9
|83
|Gabriel Casagrande
|A. Mattheis Vogel
|1:48.555
|1:48.025
|10
|121
|Felipe Baptista
|Car Racing KTF
|1:48.576
|1:48.041
|11
|81
|Arthur Leist
|Crown Racing
|1:48.520
|1:48.113
|12
|90
|Ricardo Mauricio
|Valda Cavaleiro Sports
|1:48.733
|1:48.212
|13
|18
|Allam Khodair
|Blau Motorsport
|1:48.788
|1:48.250
|14
|101
|Gianluca Petecof
|Car Racing KTF
|1:48.430
|1:48.277
|15
|38
|Zezinho Muggiati
|Car Racing Sterling
|1:48.832
|1:48.408
|16
|12
|Lucas Foresti
|A. Mattheis Vogel
|1:48.590
|1:48.409
|17
|21
|Thiago Camilo
|Ipiranga Racing
|1:48.974
|1:48.470
|18
|4
|Julio Campos
|Crown Racing
|1:49.099
|1:48.637
|19
|0
|Caca Bueno
|Scuderia Chiarelli
|1:48.745
|1:50.193
|20
|5
|Denis Navarro
|Full Time / Cavaleiro
|1:48.591
|21
|30
|Cesar Ramos
|Ipiranga Racing
|1:48.902
|22
|29
|Daniel Serra
|Blau Motorsport
|1:48.910
|23
|10
|Ricardo Zonta
|RCM Motorsport
|1:49.114
|24
|301
|Rafael Reis
|Car Racing Sterling
|1:49.122
|25
|51
|Atila Abreu
|Scuderia Bandeiras
|1:49.168
|26
|44
|Bruno Baptista
|RCM Motorsport
|1:49.207
|27
|111
|Rubens Barrichello
|Full Time / Cavaleiro
|1:49.234
|28
|6
|Helio Castroneves
|A. Mattheis Motorsport
|1:50.043
|29
|95
|Lucas Kohl
|Scuderia Chiarelli
|1:50.206
|30
|444
|Vicente Orige
|Scuderia Bandeiras Sports
|1:50.374
|31
|85
|Guilherme Salas
|Valda Cavaleiro Sports
|1:50.944
