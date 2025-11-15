Todas as categorias

Relato de classificação
Stock Car Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Arthur Gama e Rafael Suzuki conquistaram a pole na sessão da capital mato-grossense; Ricardo Maurício larga na ponta na sprint da noite de sexta

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Vagão de massa

Felipe Massa, do Chevrolet #19 da TMG, foi o mais rápido dos treinos classificatórios e levou a pole position da corrida principal da etapa de Cuiabá da Stock Car Pro Series. Arthur Gama, da FT Gazoo, e Rafael Suzuki, também da TMG, completaram o top 3 do quali na capital mato-grossense. Com a volta 'voadora', Massa foi o primeiro pole do circuito cuiabano e também o primeiro pole em uma etapa noturna da categoria nacional.

Leia também:

Coincidentemente, Massa também foi pole no primeiro GP noturno da Fórmula 1, em Singapura 2008. A conquista da 'posição de honra' em Cuiabá é a primeira da carreira do piloto paulista na Stock Car.

O pole position para a corrida sprint, na noite de sexta-feira, ficou para Ricardo Maurício, que ficou com o 12º tempo geral.

Q1 - Grupo 1

No grupo 1, depois da volta de instalação dos pilotos, Ricardo Maurício foi o primeiro piloto a marcar tempo abaixo de 1min49s, mas, pouco tempo depois, Felipe Fraga fez um excelente 1min48s809, garantindo a liderança do primeiro grupo.

No entanto, com poucos segundos para o fim, Felipe Massa tomou a ponta, cravando 1min48s398, seguido por JP Oliveira, com 1min48s714.

Na disputa para não ser eliminado, Maurício ficou com o quinto melhor tempo, enquanto Casagrande subiu para a segunda colocação, seguido por Rafael Suzuki.

Eliminados do grupo 1 do Q1: Vicente Orige, Lucas Kohl, Rubens Barrichello, Bruno Baptista, Átila Abreu e Ricardo Zonta

Q1 - Grupo 2

Já no grupo 2, depois das voltas iniciais de aquecimento, Gaetano di Mauro subiu para a liderança, caravando 1min49s208. No entanto, poucos segundos depois, Arthur Leist tomou a ponta, com 1min48s15.

Na entrada do minuto final, Di Mauro fez volta de 1min48s297 e retomou o primeiro lugar, seguido de Nelsinho Piquet e Gianluca Petecof. Nesse mesmo ciclo de tentativas, Cacá Bueno escapou da pista e passou pela brita com uma das rodas, levantando uma nuvem de cascalho e terra.

Após a bandeira quadriculada, Allam Khodair conseguiu escapar da eliminação por pouco, ficando na décima colocação.

Eliminados do grupo 2 do Q1: Guilherme Salas, Helio Castroneves, Rafael Reis, Daniel Serra e César Ramos.

Q2

Já na fase intermediária do classificatório, com todos os classificados do Q1 em um único grupo, Massa teve um problema para ligar o carro, mas conseguiu ir para pista.

Depois da volta inicial de cada um dos pilotos, Suzuki tomou a ponta, com 1min48s317, seguido por Fraga e Khodair. No entanto, problemas no assoalho do carro de Bueno fizeram o piloto do carro #0 ter problemas.

Na sequência, depois de volas boas de Gama e Di Mauro, Oliveira tomou a ponta, mas Piquet superou os carros da Toyota e assumiu a liderança, com 1min47s686.

Na disputa pelas oito vagas do Q3, Felipe Baptista seguia como o tempo a ser batido, com 1min48s041, enquanto Bueno passou reto por uma das curvas do anel externo e estacionou o carro depois de passar pela brita e quebrar ainda mais o assoalho já danificado.

Depois da bandeirada final, Casagrande até tentou, mas não superou o 1min47s975 de Di Mauro. Enquanto isso, Massa tomava a ponta, com 1min47s607.

Com as posições até a nona colocação já estabelecidos, o pole position para a corrida sprint, na noite de sexta-feira, foi definido: Ricardo Maurício.

Eliminados do Q2: Denis Navarro, Cacá Bueno, Júlio Campos, Thiago Camilo, Lucas Foresti, Zezinho Muggiati, Gianluca Petecof, Allam Khodair, Ricardo Maurício, Arthur Leist, Felipe Baptista e Gabriel Casagrande.

Passaram para o Q3: Gaetano di Mauro, JP Oliveira, Rafael Suzuki, Felipe Fraga, Enzo Elias, Arthur Gama, Nelsinho Piquet e Felipe Massa.

Q3

Nos minutos que definem o grid do final de semana em Cuiabá, Piquet já estabeleceu volta rápida de 1min47s885, mas Massa tomou a ponta, cravando 1min47s436, seguido por JP Oliveira e Suzuki.

Faltando dois minutos para o fim, Gama até garantiu boa volta, mas Massa garantiu uma volta 'voadora', com 1min47s005, superando o segundo colocado por mais de seis décimos. Suzuki fechou o top 3, com 1min47s682.

Pos # Piloto Equipe Q1 1ªG Q1 2ªG Q2 Q3
1 19 Felipe Massa TMG Racing 1:48.398   1:47.607 1:47.005
2 9 Arthur Gama FT Gazoo Racing   1:48.394 1:47.750 1:47.617
3 70 Rafael Suzuki TMG Racing   1:48.672 1:47.836 1:47.682
4 88 Felipe Fraga Eurofarma RC   1:48.809 1:47.758 1:47.696
5 7 Joao Paulo de Oliveira FT Gazoo Racing 1:48.714   1:47.865 1:47.741
6 11 Gaetano Di Mauro Eurofarma RC   1:48.297 1:47.975 1:47.814
7 73 Enzo Elias Scuderia Bandeiras   1:48.819 1:47.752 1:47.837
8 33 Nelson Piquet Jr Scuderia Bandeiras Sports   1:48.361 1:47.686 1:47.885
9 83 Gabriel Casagrande A. Mattheis Vogel 1:48.555   1:48.025  
10 121 Felipe Baptista Car Racing KTF   1:48.576 1:48.041  
11 81 Arthur Leist Crown Racing   1:48.520 1:48.113  
12 90 Ricardo Mauricio Valda Cavaleiro Sports 1:48.733   1:48.212  
13 18 Allam Khodair Blau Motorsport   1:48.788 1:48.250  
14 101 Gianluca Petecof Car Racing KTF   1:48.430 1:48.277  
15 38 Zezinho Muggiati Car Racing Sterling 1:48.832   1:48.408  
16 12 Lucas Foresti A. Mattheis Vogel   1:48.590 1:48.409  
17 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:48.974   1:48.470  
18 4 Julio Campos Crown Racing 1:49.099   1:48.637  
19 0 Caca Bueno Scuderia Chiarelli   1:48.745 1:50.193  
20 5 Denis Navarro Full Time / Cavaleiro   1:48.591    
21 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing     1:48.902  
22 29 Daniel Serra Blau Motorsport     1:48.910  
23 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:49.114      
24 301 Rafael Reis Car Racing Sterling   1:49.122    
25 51 Atila Abreu Scuderia Bandeiras 1:49.168      
26 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:49.207      
27 111 Rubens Barrichello Full Time / Cavaleiro 1:49.234      
28 6 Helio Castroneves A. Mattheis Motorsport   1:50.043    
29 95 Lucas Kohl Scuderia Chiarelli 1:50.206      
30 444 Vicente Orige Scuderia Bandeiras Sports 1:50.374      
31 85 Guilherme Salas Valda Cavaleiro Sports   1:50.944    

