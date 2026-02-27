Pular para o conteúdo principal

Stock Car

Stock Car: Felipe Massa e Julio Campos voltam a correr pela TMG em 2026

Pelo sexto ano consecutivo, Podium e Lubrax apoiarão dupla de pilotos

Redação Motorsport.com
Editado:
Julio Campos e Felipe Massa

Felipe Massa e Julio Campos, patrocinados pela Vibra, voltarão a ser companheiros de equipe na temporada 2026 da Stock Car. A parceria, que já aconteceu entre 2021 e 2023, retorna agora ainda mais fortalecida na equipe de Americana (SP), campeã na temporada de 2024, e que passa a se chamar TIME LUBRAX TMG.

Leia também:

Julio está com a Vibra desde 2020; Felipe integra o time desde 2021, desde seu primeiro ano na categoria, e, mesmo correndo por equipes diferentes em 2024 e 2025, os dois sempre mantiveram o vínculo no #TimeLubrax. Em 2026, seguem acelerando com Lubrax.

Massa e Julio apresentaram seus novos carros para a temporada no Vem de Vibra 2026, o maior evento da rede de Postos Petrobras, realizado pela Vibra no Riocentro, no Rio de Janeiro.

“A Vibra acredita em parcerias de longo prazo e em projetos que traduzem performance, confiança e consistência. Reunir novamente Felipe Massa e Julio Campos reforça esse compromisso com a excelência e com a construção de marca por meio do esporte, conectando consumidores apaixonados, fortalecendo a nossa brasilidade e nos convidando a torcer ainda mais pelos nossos pilotos”, afirma Mariana Santarém, vice-presidente de Marketing e Experiência do Cliente da Vibra.

“É uma honra chegar ao meu sexto campeonato consecutivo com a Vibra na Stock Car, mais uma vez na ótima estrutura do TIME LUBRAX TMG. Já somos praticamente uma família, o que motiva ainda mais para a gente ter um ano competitivo, de muita luta, tendo a equipe inteira nas cores da Vibra, com o Julinho de novo como companheiro. Ele é um amigo de muitos anos e vamos juntos brigar pelos títulos de equipes e pilotos para colocar a Vibra e as marcas Lubrax e Petrobras Podium lá em cima”, disse Massa, piloto do Chevrolet Tracker #19.

Julio também destacou a força da parceria e a expectativa para a temporada. “É uma felicidade seguir com a Vibra na Stock Car e é muito bacana voltar a dividir o box com o Massa no TIME LUBRAX TMG. Ano passado, a gente já tinha contato, porque estávamos em equipes coirmãs, mas agora é muito mais legal, fazendo toda a parte de divulgação, ativação e reuniões com os engenheiros juntos. Vamos com tudo em mais um ano de muito trabalho para entregar um bom campeonato para a Vibra, com os dois carros na disputa pelo título”, afirmou Julio, do Chevrolet Tracker #4.

Para o chefe de equipe, Thiago Meneghel, a formação coloca o time entre os protagonistas do campeonato. “Todos estamos extremamente felizes com a volta do Julio e a sequência por mais um ano com o Felipe na nossa equipe. A gente já teve essa dupla em 2023 e sabemos que, com ela, podemos ter um ano positivo, de bons resultados. São dois pilotos que têm condições de nos levar à disputa dos campeonatos de equipes e pilotos. E tudo isso com a parceria fundamental da Vibra nos dois carros da equipe, algo que a gente já queria há muito tempo e que desejamos que perdure”, declarou.

A temporada 2026 da Stock Car começa nos dias 7 e 8 de março, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG).

