Stock Car: Fraga crava pole position em Santa Cruz do Sul
Arthur Leist, da Crown Racing, e Thiago Camilo, da Mercado Livre Racing, completaram o top 3 da sessão definidora de grid
Felipe Fraga, Eurofarma RC, Santa Cruz do Sul
Foto de: Magnus Torquato
Felipe Fraga, com o Mitsubishi #1 da Eurofarma RC, conquistou a pole position da etapa de Santa Cruz do Sul da Stock Car Pro Series, cravando volta rápida de 1min18s220 no Q3. Arthur Leist, da Crown Racing, e Thiago Camilo, da Mercado Livre Racing, completaram o top 3 da sessão definidora de grid.
Q1 - Grupo 1
No Grupo 1, Arthur Leist começou liderando, cravando 1min20s803, enquanto Cacá Bueno, ainda sofrendo com os problemas do motor que causaram o abandono do treino livre único, não foi para a pista.
Felipe Fraga chegou a tomar a liderança, mas Leist retomou a ponta com tempo de 1min18s315, apenas dois milésimos na frente do piloto #1. No entanto, Júlio Campos, com 1min18s292, foi o lider do primeiro grupo do Q1.
Eliminados do Grupo 1: Cacá Bueno, Renan Guerra, Vicente Orige e Rafael Reis
Q1 - Grupo 2
Já no grupo 2, uma leve chuva começou a cair na pista gaúcha. Enquanto isso, André Moraes, companheiro de equipe de Bueno, também não foi para a pista.
Di Mauro cravou 1min18s556, subindo para a liderança do segundo pelotão, seguido de Alfredinho Ibiapina e Gui Salas. A chuva, que ameaçou os primeiros momentos do treino, cessou rapidamente.
O piloto do #11 melhorou o tempo para 1min18s266, permanecendo na ponta e seguido por Thiago Camilo e Gabriel Casagrande.
Eliminados do Grupo 2: André Moraes, Enzo Elias, Pipe Barrichello Bartz, Ricardo Maurício e Allam Khodair.
Q2
No Q2, após algumas voltas de aquecimento, Di Mauro tomou a ponta, marcando volta de 1min18s401, seguido de Campos e Fraga, ambos menos de um milésimo mais lentos que o piloto do Mitsubishi #11.
Felipe Baptista rodou e foi parar na parte de fora da pista e, enquanto isso, Camilo tomou a ponta com tempo de 1min18s381.
Após zerar o cronômetro, Leo Reis passou pela grama na reta dos boxes, rodou e bateu forte no muro, detonando a frente do carro #293. Felizmente, o piloto saiu do carro andando e, aparentemente, bem.
Eliminados do Q2: Rafael Suzuki, Ricardo Zonta, Helio Castroneves, Zezinho Muggiati, Sérgio Sette Câmara, Daniel Serra, Lucas Foresti, Leo Reis, César Ramos, Zezinho Ibiapina, Lucas Kohl e Felipe Baptista.
Com a inversão de grid na corrida sprint, Ramos é quem vai largar na ponta na prova de sábado em Santa Cruz do Sul.
Classificados para o Q3: Felipe Massa, Gui Salas, Gabriel Casagrande, Arthur Leist, Felipe Fraga, Júlio Campos, Gaetano di Mauro e Thiago Camilo.
Q3
A tal chuva, presente no Q1, voltou a cair na parte final da classificação. Outro ponto de destaque é a ausência de Campos, que optou por permanecer nos boxes durante o Q3.
Em um primeiro momento, Leist tomou a liderança, seguido de Casagrande e Salas. Na segunda tentativa, Fraga foi para a ponta com volta de 1min18s318.
Em seguida, Camilo até tomou a liderança, mas Fraga garantiu a pole position com volta de 1min18s220.
Resultado geral da classificação
|Pos
|#
|piloto
|Equipe
|Q1 1ºG
|Q1 2ºG
|Q2
|Q3
|1
|1
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|1:18.317
|—
|1:18.476
|1:18.220
|2
|81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|1:18.315
|—
|1:18.580
|1:18.305
|3
|21
|THIAGO CAMILO
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|—
|1:18.340
|1:18.381
|1:18.311
|4
|11
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|—
|1:18.266
|1:18.401
|1:18.355
|5
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|VOGEL MOTORSPORT
|—
|1:18.649
|1:18.637
|1:18.593
|6
|85
|GUILHERME SALAS
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|—
|1:18.717
|1:18.658
|1:18.754
|7
|19
|FELIPE MASSA
|TIME LUBRAX TMG
|—
|1:18.995
|1:18.696
|1:19.161
|8
|4
|JULIO CAMPOS
|TIME LUBRAX TMG
|1:18.292
|—
|1:18.410
|—
|9
|121
|FELIPE BAPTISTA
|STERLING RACING
|1:18.493
|—
|1:18.732
|—
|10
|95
|LUCAS KOHL
|CROWN RACING
|—
|1:18.852
|1:18.749
|—
|11
|80
|ALFREDINHO IBIAPINA
|FULL TIME GAZOO RACING
|—
|1:18.740
|1:18.770
|—
|12
|30
|CESAR RAMOS
|MERCADO LIVRE RACING
|1:18.474
|—
|1:18.795
|—
|13
|293
|LEONARDO REIS
|CAR RACING
|—
|1:18.669
|1:18.816
|—
|14
|12
|LUCAS FORESTI
|VOGEL MOTORSPORT
|—
|1:18.650
|1:18.824
|—
|15
|29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|—
|1:18.725
|1:18.843
|—
|16
|7
|SERGIO SETTE CAMARA
|TEAM RC
|1:18.729
|—
|1:18.886
|—
|17
|38
|ZEZINHO MUGGIATI
|TEAM RC
|1:18.447
|—
|1:18.970
|—
|18
|6
|HELIO CASTRONEVES
|MERCADO LIVRE RACING
|1:18.800
|—
|1:19.044
|—
|19
|10
|RICARDO ZONTA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:18.592
|—
|1:19.074
|—
|20
|8
|RAFAEL SUZUKI
|—
|1:18.616
|—
|1:19.085
|—
|21
|301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING
|1:18.847
|—
|—
|—
|22
|444
|VICENTE ORIGE
|STERLING RACING
|1:18.894
|—
|—
|—
|23
|27
|RENAN GUERRA
|AMATTHEIS/TMG
|1:19.025
|—
|—
|—
|24
|18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|—
|1:19.030
|—
|—
|25
|90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|—
|1:19.051
|—
|—
|26
|24
|FELIPE BARTZ
|ALBATROZ RACING
|—
|1:19.067
|—
|—
|27
|73
|ENZO ELIAS
|AMATTHEIS/TMG
|—
|1:19.070
|—
|—
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