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Relato de classificação
Stock Car Santa Cruz do Sul

Stock Car: Fraga crava pole position em Santa Cruz do Sul

Arthur Leist, da Crown Racing, e Thiago Camilo, da Mercado Livre Racing, completaram o top 3 da sessão definidora de grid

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Felipe Fraga, Eurofarma RC, Santa Cruz do Sul

Felipe Fraga, Eurofarma RC, Santa Cruz do Sul

Foto de: Magnus Torquato

Felipe Fraga, com o Mitsubishi #1 da Eurofarma RC, conquistou a pole position da etapa de Santa Cruz do Sul da Stock Car Pro Series, cravando volta rápida de 1min18s220 no Q3. Arthur Leist, da Crown Racing, e Thiago Camilo, da Mercado Livre Racing, completaram o top 3 da sessão definidora de grid.

O editor recomenda:

Q1 - Grupo 1

No Grupo 1, Arthur Leist começou liderando, cravando 1min20s803, enquanto Cacá Bueno, ainda sofrendo com os problemas do motor que causaram o abandono do treino livre único, não foi para a pista.

Felipe Fraga chegou a tomar a liderança, mas Leist retomou a ponta com tempo de 1min18s315, apenas dois milésimos na frente do piloto #1. No entanto, Júlio Campos, com 1min18s292, foi o lider do primeiro grupo do Q1.

Eliminados do Grupo 1: Cacá Bueno, Renan Guerra, Vicente Orige e Rafael Reis

Q1 - Grupo 2

Já no grupo 2, uma leve chuva começou a cair na pista gaúcha. Enquanto isso, André Moraes, companheiro de equipe de Bueno, também não foi para a pista.

Di Mauro cravou 1min18s556, subindo para a liderança do segundo pelotão, seguido de Alfredinho Ibiapina e Gui Salas. A chuva, que ameaçou os primeiros momentos do treino, cessou rapidamente.

O piloto do #11 melhorou o tempo para 1min18s266, permanecendo na ponta e seguido por Thiago Camilo e Gabriel Casagrande.

Eliminados do Grupo 2: André Moraes, Enzo Elias, Pipe Barrichello Bartz, Ricardo Maurício e Allam Khodair.

Q2

No Q2, após algumas voltas de aquecimento, Di Mauro tomou a ponta, marcando volta de 1min18s401, seguido de Campos e Fraga, ambos menos de um milésimo mais lentos que o piloto do Mitsubishi #11.

Felipe Baptista rodou e foi parar na parte de fora da pista e, enquanto isso, Camilo tomou a ponta com tempo de 1min18s381.

Após zerar o cronômetro, Leo Reis passou pela grama na reta dos boxes, rodou e bateu forte no muro, detonando a frente do carro #293. Felizmente, o piloto saiu do carro andando e, aparentemente, bem.

Eliminados do Q2: Rafael Suzuki, Ricardo Zonta, Helio Castroneves, Zezinho Muggiati, Sérgio Sette Câmara, Daniel Serra, Lucas Foresti, Leo Reis, César Ramos, Zezinho Ibiapina, Lucas Kohl e Felipe Baptista.

Com a inversão de grid na corrida sprint, Ramos é quem vai largar na ponta na prova de sábado em Santa Cruz do Sul.

Classificados para o Q3: Felipe Massa, Gui Salas, Gabriel Casagrande, Arthur Leist, Felipe Fraga, Júlio Campos, Gaetano di Mauro e Thiago Camilo.

Q3

A tal chuva, presente no Q1, voltou a cair na parte final da classificação. Outro ponto de destaque é a ausência de Campos, que optou por permanecer nos boxes durante o Q3.

Em um primeiro momento, Leist tomou a liderança, seguido de Casagrande e Salas. Na segunda tentativa, Fraga foi para a ponta com volta de 1min18s318.

Em seguida, Camilo até tomou a liderança, mas Fraga garantiu a pole position com volta de 1min18s220.

Resultado geral da classificação

Pos # piloto Equipe Q1 1ºG Q1 2ºG Q2 Q3
1 1 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 1:18.317 1:18.476 1:18.220
2 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 1:18.315 1:18.580 1:18.305
3 21 THIAGO CAMILO MERCADO LIVRE RACING TEAM 1:18.340 1:18.381 1:18.311
4 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 1:18.266 1:18.401 1:18.355
5 83 GABRIEL CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 1:18.649 1:18.637 1:18.593
6 85 GUILHERME SALAS VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:18.717 1:18.658 1:18.754
7 19 FELIPE MASSA TIME LUBRAX TMG 1:18.995 1:18.696 1:19.161
8 4 JULIO CAMPOS TIME LUBRAX TMG 1:18.292 1:18.410
9 121 FELIPE BAPTISTA STERLING RACING 1:18.493 1:18.732
10 95 LUCAS KOHL CROWN RACING 1:18.852 1:18.749
11 80 ALFREDINHO IBIAPINA FULL TIME GAZOO RACING 1:18.740 1:18.770
12 30 CESAR RAMOS MERCADO LIVRE RACING 1:18.474 1:18.795
13 293 LEONARDO REIS CAR RACING 1:18.669 1:18.816
14 12 LUCAS FORESTI VOGEL MOTORSPORT 1:18.650 1:18.824
15 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 1:18.725 1:18.843
16 7 SERGIO SETTE CAMARA TEAM RC 1:18.729 1:18.886
17 38 ZEZINHO MUGGIATI TEAM RC 1:18.447 1:18.970
18 6 HELIO CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 1:18.800 1:19.044
19 10 RICARDO ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 1:18.592 1:19.074
20 8 RAFAEL SUZUKI 1:18.616 1:19.085
21 301 RAFAEL REIS CAR RACING 1:18.847
22 444 VICENTE ORIGE STERLING RACING 1:18.894
23 27 RENAN GUERRA AMATTHEIS/TMG 1:19.025
24 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 1:19.030
25 90 RICARDO MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:19.051
26 24 FELIPE BARTZ ALBATROZ RACING 1:19.067
27 73 ENZO ELIAS AMATTHEIS/TMG 1:19.070

 

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

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