Stock Car: Fraga domina corrida principal de Santa Cruz do Sul
Thiago Camilo, da Mercado Livre Racing, e Gaetano di Mauro, também da Eurofarma RC, completaram o pódio da prova de domingo (09) no Rio Grande do Sul.
Felipe Fraga, Eurofarma RC, Santa Cruz do Sul
Foto de: Magnus Torquato
Felipe Fraga, com o Mitsubishi #1 da Eurofarma RC, triunfou na corrida principal da etapa de Santa Cruz do Sul da Stock Car Pro Series. Thiago Camilo, da Mercado Livre Racing, e Gaetano di Mauro, também da Eurofarma RC, completaram o pódio da prova de domingo (09) no Rio Grande do Sul.
Como foi a corrida?
A largada começou agitada, com Gui Salas rodando e atingindo o carro de Felipe Massa. Felipe Fraga permaneceu na ponta, seguido por Arthur Leist e Thiago Camilo.
Com 48 minutos para o final, o motor do carro de Alfredinho Ibiapina estourou, fazendo o piloto do #80 parar e abandonar a prova. Com isso, o safety car foi para a pista.
Na relargada, Fraga permaneceu na ponta, ainda seguido de Leist e Camilo. Felipe Baptista, pelo incidente que causou a rodada de Salas, foi punido com um drive through pelos boxes.
Aos 12 minutos de prova, os primeiros pilotos começaram a realizar a parada obrigatória, incluindo Helinho Castroneves. Enquanto isso, Fraga abria vantagem de mais de dois segundos para Leist.
Com 20 minutos de prova, Fraga foi para os boxes, saindo na frente de Gabriel Casagrande na 17ª colocação. Assim, Leist assumiu a ponta.
No entanto, quatro minutos depois, Leist também foi para os boxes, saindo atrás de Fraga e sendo logo perseguido por Casagrande. Em um mergulho ousado, o piloto gaúcho ultrapassou o rival. Com isso, Thiago Camilo assumiu a ponta, enquanto Gaetano di Mauro saiu logo atrás do companheiro de equipe.
Com 23 minutos para o fim, Camilo também fez sua parada obrigatória, saindo em segundo lugar do grupo de carros que já tinha ido aos boxes.
Faltando 17 minutos, Massa finalmente foi para os boxes, o último a realizar o pit stop. Com isso, Fraga assumiu a liderança, seguido de Camilo, que diminuía cada vez mais a diferença para a ponta.
Com 13 minutos para o fim, Massa cometeu um erro e passou pela parte de grama da pista, cortando o trecho e quase atingindo os carros que estavam vindo. Por isso, o piloto #19 foi punido em cinco segundos.
Faltando 10 minutos, Leist até tentou ultrapassar Casagrande, mas o piloto do #83 fechou a porta e se segurou na quarta colocação. No entanto, três minutos depois, Leist superou o rival, assumindo o quarto lugar.
Mesmo com Camilo diminuindo a diferença, Fraga foi tranquilo nas últimas voltas para garantir a vitória na corrida principal de Santa Cruz do Sul. Enquanto isso, Vicente Orige foi punido em cinco segundos por um incidente semelhante ao de Massa.
Resultado parcial da Stock Car em Santa Cruz do Sul
|Pos
|#
|Piloto
|equipe
|voltas
|tempo total
|vel. média
|Dif líder
|dif.
|melhor volta
|1
|1
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|38
|52:28.949
|153,35
|—
|—
|1:19.013
|2
|21
|THIAGO CAMILO
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|38
|52:30.762
|153,27
|1.813
|1.813
|1:19.097
|3
|11
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|38
|52:31.522
|153,23
|2.573
|0.760
|1:19.310
|4
|81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|38
|52:35.065
|153,06
|6.116
|3.543
|1:19.178
|5
|4
|JULIO CAMPOS
|TIME LUBRAX TMG
|38
|52:42.535
|152,70
|13.586
|7.470
|1:19.511
|6
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|VOGEL MOTORSPORT
|38
|52:44.709
|152,59
|15.760
|2.174
|1:19.122
|7
|38
|ZEZINHO MUGGIATI
|TEAM RC
|38
|52:46.703
|152,49
|17.754
|1.994
|1:19.452
|8
|12
|LUCAS FORESTI
|VOGEL MOTORSPORT
|38
|52:55.967
|152,05
|27.018
|9.264
|1:19.503
|9
|73
|ENZO ELIAS
|AMATTHEIS/TMG
|38
|52:56.509
|152,02
|27.560
|0.542
|1:19.643
|10
|30
|CESAR RAMOS
|MERCADO LIVRE RACING
|38
|52:56.845
|152,01
|27.896
|0.336
|1:19.817
|11
|95
|LUCAS KOHL
|CROWN RACING
|38
|52:57.236
|151,99
|28.287
|0.391
|1:19.685
|12
|10
|RICARDO ZONTA
|FULL TIME GAZOO RACING
|38
|53:01.016
|151,81
|32.067
|3.780
|1:19.640
|13
|29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|38
|53:02.011
|151,76
|33.062
|0.995
|1:19.806
|14
|90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|38
|53:02.688
|151,73
|33.739
|0.677
|1:19.661
|15
|0
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|38
|53:04.187
|151,66
|35.238
|1.499
|1:19.739
|16
|7
|SERGIO SETTE CAMARA
|TEAM RC
|38
|53:04.597
|151,64
|35.648
|0.410
|1:19.379
|17
|6
|HELIO CASTRONEVES
|MERCADO LIVRE RACING
|38
|53:07.429
|151,50
|38.480
|2.832
|1:18.976
|18
|8
|RAFAEL SUZUKI
|—
|38
|53:08.345
|151,46
|39.396
|0.916
|1:19.584
|19
|301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING
|38
|53:08.719
|151,44
|39.770
|0.374
|1:19.709
|20
|27
|RENAN GUERRA
|AMATTHEIS/TMG
|38
|53:15.856
|151,10
|46.907
|7.137
|1:19.946
|21
|85
|GUILHERME SALAS
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|38
|53:18.053
|151,00
|49.104
|2.197
|1:19.612
|22
|24
|FELIPE BARTZ
|ALBATROZ RACING
|38
|53:19.616
|150,93
|50.667
|1.563
|1:19.502
|23
|444
|VICENTE ORIGE
|STERLING RACING
|38
|53:22.479
|150,79
|53.530
|2.863
|1:19.783
|24
|22
|ANDRE MORAES JR
|SCUDERIA CHIARELLI
|38
|53:22.761
|150,78
|53.812
|0.282
|1:19.813
|25
|19
|FELIPE MASSA
|TIME LUBRAX TMG
|38
|53:30.392
|150,42
|1:01.443
|7.631
|1:19.912
Não completaram a corrida
|#
|PILOTO
|EQUIPE
|VOLTAS
|TEMPO TOTAL
|VELOCIDADE MÉDIA
|Diff
|mELHOR VOLTA
|121
|FELIPE BAPTISTA
|STERLING RACING
|26
|37:47.291
|145,73
|12 Laps
|1:19.803
|293
|LEONARDO REIS
|CAR RACING
|24
|34:24.105
|147,76
|14 Laps
|1:19.387
|18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|16
|22:56.956
|147,67
|22 Laps
|1:20.105
|80
|ALFREDINHO IBIAPINA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1
|1:28.995
|142,80
|37 Laps
|1:25.753
Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI
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