Stock Car: Fraga encerra sexta de treinos no Velocitta na liderança
Sergio Sette Câmara e Felipe Baptista completaram os três primeiros colocados
Dando continuidade nas atividades de pista no Velocitta, a Stock Car encerrou o dia com o segundo treino livre. Na sessão, a liderança foi de Felipe Fraga, piloto da Eurofarma, com o tempo de 1m41s324.
Sergio Sette Câmara, do Team RC, foi o segundo colocado com a marca de 1m41s477, com um gap de 0s153 e Felipe Baptista, completou os três primeiros da sessão. O vice-líder do campeonato Gabriel Casagrande cruzou a linha de chegada em 6º e Felipe Massa, P3, encerrou o dia em 14º.
A etapa segue neste sábado com a classificação às 8h da manhã e a corrida sprint a partir das 12h15.
Claro! Aqui está o conteúdo do PDF transformado em tabela.
|Pos.
|#
|Piloto
|Equipe
|Melhor Volta
|Vel. Máx. (km/h)
|Dif.
|Gap
|Voltas
|1
|1
|Felipe Fraga
|Eurofarma RC
|1:41.324
|122,33
|—
|—
|13
|2
|7
|Sergio Sette Câmara
|Team RC
|1:41.477
|122,14
|+0.153
|+0.153
|13
|3
|121
|Felipe Baptista
|Sterling Racing
|1:41.711
|121,86
|+0.387
|+0.234
|12
|4
|38
|Zezinho Muggiati
|Team RC
|1:41.794
|121,76
|+0.470
|+0.083
|12
|5
|12
|Lucas Foresti
|Vogel Motorsport
|1:41.931
|121,60
|+0.607
|+0.137
|13
|6
|83
|Gabriel Casagrande
|Vogel Motorsport
|1:41.964
|121,56
|+0.640
|+0.033
|14
|7
|8
|Rafael Suzuki
|A
|1:42.096
|121,40
|+0.772
|+0.132
|12
|8
|81
|Arthur Leist
|Crown Racing
|1:42.194
|121,29
|+0.870
|+0.098
|13
|9
|30
|Cesar Ramos
|Mercado Livre Racing
|1:42.254
|121,22
|+0.930
|+0.060
|12
|10
|29
|Daniel Serra
|Blau Motorsport
|1:42.342
|121,11
|+1.018
|+0.088
|12
|11
|90
|Ricardo Maurício
|Valda-Cavaleiro Sports
|1:42.578
|120,83
|+1.254
|+0.236
|12
|12
|301
|Rafael Reis
|CAR Racing
|1:42.685
|120,71
|+1.361
|+0.107
|14
|13
|85
|Guilherme Salas
|Valda-Cavaleiro Sports
|1:42.836
|120,53
|+1.512
|+0.151
|9
|14
|19
|Felipe Massa
|Time Lubrax TMG
|1:42.849
|120,52
|+1.525
|+0.013
|9
|15
|80
|Alfredinho Ibiapina
|Full Time Gazoo Racing
|1:42.957
|120,39
|+1.633
|+0.108
|14
|16
|293
|Leonardo Reis
|CAR Racing
|1:42.959
|120,39
|+1.635
|+0.002
|11
|17
|73
|Enzo Elias
|Amattheis/TMG
|1:42.998
|120,34
|+1.674
|+0.039
|5
|18
|18
|Allam Khodair
|Blau Motorsport
|1:43.060
|120,27
|+1.736
|+0.062
|9
|19
|0
|Cacá Bueno
|Scuderia Chiarelli
|1:43.094
|120,23
|+1.770
|+0.034
|9
|20
|444
|Vicente Orige
|Sterling Racing
|1:43.194
|120,11
|+1.870
|+0.100
|15
|21
|11
|Gaetano Di Mauro
|Eurofarma RC
|1:43.210
|120,09
|+1.886
|+0.016
|14
|22
|4
|Julio Campos
|Time Lubrax TMG
|1:43.327
|119,96
|+2.003
|+0.117
|13
|23
|27
|Renan Guerra
|Amattheis/TMG
|1:43.534
|119,72
|+2.210
|+0.207
|8
|24
|21
|Thiago Camilo
|Mercado Livre Racing Team
|1:43.705
|119,52
|+2.381
|+0.171
|11
|25
|6
|Hélio Castroneves
|Mercado Livre Racing
|1:43.939
|119,25
|+2.615
|+0.234
|14
|26
|95
|Lucas Kohl
|Crown Racing
|1:44.722
|118,36
|+3.398
|+0.783
|11
|27
|22
|André Moraes Jr.
|Scuderia Chiarelli
|1:45.477
|117,51
|+4.153
|+0.755
|14
|28
|10
|Ricardo Zonta
|Full Time Gazoo Racing
|1:46.420
|116,47
|+5.096
|+0.943
|12
|29
|24
|Felipe Bartz
|Albatroz Racing
|1:49.586
|113,11
|+8.262
|+3.166
|10
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