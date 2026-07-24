Dando continuidade nas atividades de pista no Velocitta, a Stock Car encerrou o dia com o segundo treino livre. Na sessão, a liderança foi de Felipe Fraga, piloto da Eurofarma, com o tempo de 1m41s324.

Sergio Sette Câmara, do Team RC, foi o segundo colocado com a marca de 1m41s477, com um gap de 0s153 e Felipe Baptista, completou os três primeiros da sessão. O vice-líder do campeonato Gabriel Casagrande cruzou a linha de chegada em 6º e Felipe Massa, P3, encerrou o dia em 14º.

A etapa segue neste sábado com a classificação às 8h da manhã e a corrida sprint a partir das 12h15.

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Pos. # Piloto Equipe Melhor Volta Vel. Máx. (km/h) Dif. Gap Voltas 1 1 Felipe Fraga Eurofarma RC 1:41.324 122,33 — — 13 2 7 Sergio Sette Câmara Team RC 1:41.477 122,14 +0.153 +0.153 13 3 121 Felipe Baptista Sterling Racing 1:41.711 121,86 +0.387 +0.234 12 4 38 Zezinho Muggiati Team RC 1:41.794 121,76 +0.470 +0.083 12 5 12 Lucas Foresti Vogel Motorsport 1:41.931 121,60 +0.607 +0.137 13 6 83 Gabriel Casagrande Vogel Motorsport 1:41.964 121,56 +0.640 +0.033 14 7 8 Rafael Suzuki A 1:42.096 121,40 +0.772 +0.132 12 8 81 Arthur Leist Crown Racing 1:42.194 121,29 +0.870 +0.098 13 9 30 Cesar Ramos Mercado Livre Racing 1:42.254 121,22 +0.930 +0.060 12 10 29 Daniel Serra Blau Motorsport 1:42.342 121,11 +1.018 +0.088 12 11 90 Ricardo Maurício Valda-Cavaleiro Sports 1:42.578 120,83 +1.254 +0.236 12 12 301 Rafael Reis CAR Racing 1:42.685 120,71 +1.361 +0.107 14 13 85 Guilherme Salas Valda-Cavaleiro Sports 1:42.836 120,53 +1.512 +0.151 9 14 19 Felipe Massa Time Lubrax TMG 1:42.849 120,52 +1.525 +0.013 9 15 80 Alfredinho Ibiapina Full Time Gazoo Racing 1:42.957 120,39 +1.633 +0.108 14 16 293 Leonardo Reis CAR Racing 1:42.959 120,39 +1.635 +0.002 11 17 73 Enzo Elias Amattheis/TMG 1:42.998 120,34 +1.674 +0.039 5 18 18 Allam Khodair Blau Motorsport 1:43.060 120,27 +1.736 +0.062 9 19 0 Cacá Bueno Scuderia Chiarelli 1:43.094 120,23 +1.770 +0.034 9 20 444 Vicente Orige Sterling Racing 1:43.194 120,11 +1.870 +0.100 15 21 11 Gaetano Di Mauro Eurofarma RC 1:43.210 120,09 +1.886 +0.016 14 22 4 Julio Campos Time Lubrax TMG 1:43.327 119,96 +2.003 +0.117 13 23 27 Renan Guerra Amattheis/TMG 1:43.534 119,72 +2.210 +0.207 8 24 21 Thiago Camilo Mercado Livre Racing Team 1:43.705 119,52 +2.381 +0.171 11 25 6 Hélio Castroneves Mercado Livre Racing 1:43.939 119,25 +2.615 +0.234 14 26 95 Lucas Kohl Crown Racing 1:44.722 118,36 +3.398 +0.783 11 27 22 André Moraes Jr. Scuderia Chiarelli 1:45.477 117,51 +4.153 +0.755 14 28 10 Ricardo Zonta Full Time Gazoo Racing 1:46.420 116,47 +5.096 +0.943 12 29 24 Felipe Bartz Albatroz Racing 1:49.586 113,11 +8.262 +3.166 10

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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