Relato da corrida
Stock Car Brasília

Stock Car: Fraga 'herda' vitória na sprint de Brasília após desclassificação múltipla

Arthur Leist e Nelsinho Piquet completaram o pódio da prova curta no Autódromo Nelson Piquet

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Felipe Fraga, Brasília

Foto de: Marcelo Machado de Melo

Felipe Fraga, com o Mitsubishi #88 da Eurofarma, venceu a corrida sprint da etapa de Brasília da Stock Car Pro Series, marcado por três safety cars, um deles que encerrou a prova e que fez os nove pilotos que terminaram na frente serem desclassificados por não cumprirem a parada obrigatória. Arthur Leist e Nelsinho Piquet completaram o pódio da prova curta no Autódromo Nelson Piquet.

Leia também:

Ricardo Zonta, Julio Campos, Cacá Bueno, Felipe Massa, Lucas Foresti, Ricardo Maurício, Átila Abreu, Rafael Reis e Helio Castroneves foram desclassificados por não cumprirem a parada obrigatória.

Como foi a corrida sprint de Brasília?

Na largada, Gaetano di Mauro perdeu posições e parou o carro, abandonando a prova logo em seguida, enquanto Gabriel Casagrande assumiu a ponta. Logo atrás, Gui Salas rodou, Barrichello foi para a caixa de brita e Thiago Camilo teve o carro avariado.

Com o carro de 'Rubinho' atolado, o safety car foi para a pista. Rubinho até conseguiu levar o carro para os boxes, mas abandonou a prova, enquanto Camilo fez um pit stop na Ipiranga Racing consertar o seu Toyota #21.

Depois de alguns minutos de safety, a corrida voltou faltando menos de 20 minutos para o fim da prova. Na relargada, Casagrande permaneceu na ponta, enquanto Allam Khodair foi punido por queima de largada com um drive through pelos boxes.

Pouco atrás, Felipe Massa tentava ultrapassar Cacá Bueno, mas Felipe Fraga conseguiu aproveitar os ataques e superou o piloto do carro #19.

Pressionado por Ricardo Zonta, Casagrande não conseguiu frear e foi para a caixa de brita, perdendo a liderança para o Toyota #10, mas conseguindo retornar para a pista. Instantes depois, César Ramos também foi para o cascalho, mas ficando parado fora do traçado, causando mais um safety car. Antes da bandeira amarela, Vicente Orige rodou depois de ser tocado por Enzo Elias, seu companheiro de equipe.

Na segunda relargada, Zonta permaneceu na ponta, abrindo vantagem para Julio Campos, que vinha logo atrás. Pouco atrás, um 'three-wide' (disputa tripla lado a lado) entre Casagrande, Suzuki e Elias fez os dois últimos rodarem e o carro #73 bater forte no muro, causando mais um safety car. Apesar da gravidade, Enzo Elias foi para o carro médico com tranquilidade.

Enquanto uma boa parte dos pilotos foram para os boxes para cumprirem as paradas obrigatórios, os competidores da ponta não conseguiram fazer o pit stop mandatório, o que poderia causar punição para eles. Como Fraga foi o primeiro dos que pararam, ele 'herdou' a vitória, enquanto os pilotos que estavam na frente foram desclassificados, seguido de Arthur Leist e Piquet.

Tabela parcial da corrida sprint de Brasília

Posição Piloto Número Equipe
1 Felipe FRAGA 88 EUROFARMA RC
2 Arthur LEIST 81 CROWN RACING
3 Nelson PIQUET JR 33 SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
4 Daniel SERRA 29 BLAU MOTORSPORT
5 Denis NAVARRO 5 FULL TIME CAVALEIRO
6 Arthur GAMA 9 FT GAZOO RACING
7 Zezinho MUGIATTI 38 CAR RACING STERLING
8 Lucas KOHL 95 SCUDERIA CHIARELLI
9 Gabriel CASAGRANDE 83 AMATTHEIS VOGEL
10 Felipe BAPTISTA 121 CAR RACING KTF
11 Allam KHODAIR 18 BLAU MOTORSPORT
12 Vicente ORIGE 444 SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
13 Gianluca PETECOF 101 CAR RACING KTF
14 Thiago CAMILO 21 IPIRANGA RACING
15 Cesar RAMOS 30 IPIRANGA RACING
16 Guilherme SALAS 85 VALDA CAVALEIRO SPORTS
17 Rubens BARRICHELLO 111 FULL TIME CAVALEIRO
18 Gaetano DI MAURO 11 EUROFARMA RC

