Stock Car: Fraga 'herda' vitória na sprint de Brasília após desclassificação múltipla
Arthur Leist e Nelsinho Piquet completaram o pódio da prova curta no Autódromo Nelson Piquet
Foto de: Marcelo Machado de Melo
Felipe Fraga, com o Mitsubishi #88 da Eurofarma, venceu a corrida sprint da etapa de Brasília da Stock Car Pro Series, marcado por três safety cars, um deles que encerrou a prova e que fez os nove pilotos que terminaram na frente serem desclassificados por não cumprirem a parada obrigatória. Arthur Leist e Nelsinho Piquet completaram o pódio da prova curta no Autódromo Nelson Piquet.
Ricardo Zonta, Julio Campos, Cacá Bueno, Felipe Massa, Lucas Foresti, Ricardo Maurício, Átila Abreu, Rafael Reis e Helio Castroneves foram desclassificados por não cumprirem a parada obrigatória.
Como foi a corrida sprint de Brasília?
Na largada, Gaetano di Mauro perdeu posições e parou o carro, abandonando a prova logo em seguida, enquanto Gabriel Casagrande assumiu a ponta. Logo atrás, Gui Salas rodou, Barrichello foi para a caixa de brita e Thiago Camilo teve o carro avariado.
Com o carro de 'Rubinho' atolado, o safety car foi para a pista. Rubinho até conseguiu levar o carro para os boxes, mas abandonou a prova, enquanto Camilo fez um pit stop na Ipiranga Racing consertar o seu Toyota #21.
Depois de alguns minutos de safety, a corrida voltou faltando menos de 20 minutos para o fim da prova. Na relargada, Casagrande permaneceu na ponta, enquanto Allam Khodair foi punido por queima de largada com um drive through pelos boxes.
Pouco atrás, Felipe Massa tentava ultrapassar Cacá Bueno, mas Felipe Fraga conseguiu aproveitar os ataques e superou o piloto do carro #19.
Pressionado por Ricardo Zonta, Casagrande não conseguiu frear e foi para a caixa de brita, perdendo a liderança para o Toyota #10, mas conseguindo retornar para a pista. Instantes depois, César Ramos também foi para o cascalho, mas ficando parado fora do traçado, causando mais um safety car. Antes da bandeira amarela, Vicente Orige rodou depois de ser tocado por Enzo Elias, seu companheiro de equipe.
Na segunda relargada, Zonta permaneceu na ponta, abrindo vantagem para Julio Campos, que vinha logo atrás. Pouco atrás, um 'three-wide' (disputa tripla lado a lado) entre Casagrande, Suzuki e Elias fez os dois últimos rodarem e o carro #73 bater forte no muro, causando mais um safety car. Apesar da gravidade, Enzo Elias foi para o carro médico com tranquilidade.
Enquanto uma boa parte dos pilotos foram para os boxes para cumprirem as paradas obrigatórios, os competidores da ponta não conseguiram fazer o pit stop mandatório, o que poderia causar punição para eles. Como Fraga foi o primeiro dos que pararam, ele 'herdou' a vitória, enquanto os pilotos que estavam na frente foram desclassificados, seguido de Arthur Leist e Piquet.
Tabela parcial da corrida sprint de Brasília
|Posição
|Piloto
|Número
|Equipe
|1
|Felipe FRAGA
|88
|EUROFARMA RC
|2
|Arthur LEIST
|81
|CROWN RACING
|3
|Nelson PIQUET JR
|33
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|4
|Daniel SERRA
|29
|BLAU MOTORSPORT
|5
|Denis NAVARRO
|5
|FULL TIME CAVALEIRO
|6
|Arthur GAMA
|9
|FT GAZOO RACING
|7
|Zezinho MUGIATTI
|38
|CAR RACING STERLING
|8
|Lucas KOHL
|95
|SCUDERIA CHIARELLI
|9
|Gabriel CASAGRANDE
|83
|AMATTHEIS VOGEL
|10
|Felipe BAPTISTA
|121
|CAR RACING KTF
|11
|Allam KHODAIR
|18
|BLAU MOTORSPORT
|12
|Vicente ORIGE
|444
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|13
|Gianluca PETECOF
|101
|CAR RACING KTF
|14
|Thiago CAMILO
|21
|IPIRANGA RACING
|15
|Cesar RAMOS
|30
|IPIRANGA RACING
|16
|Guilherme SALAS
|85
|VALDA CAVALEIRO SPORTS
|17
|Rubens BARRICHELLO
|111
|FULL TIME CAVALEIRO
|18
|Gaetano DI MAURO
|11
|EUROFARMA RC
