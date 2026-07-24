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Relato do treino livre
Stock Car Velocitta

Stock Car: Fraga lidera primeiro treino livre do Velocitta

Felipe Baptista e Zezinho Mugiatti completaram o top 3 da sessão de abertura na pista localizada no interior paulista

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Felipe Fraga

Felipe Fraga, com o Mitsubishi #1 da Eurofarma RC, liderou o primeiro treino livre da etapa do Velocitta da Stock Car Pro Series, cravando volta rápida de 1min40s026. Felipe Baptista e Zezinho Mugiatti completaram o top 3 da sessão de abertura na pista localizada no interior paulista.

O editor recomenda:

No primeiro grupo, Gaetano di Mauro começou liderando, com volta rápida de 1min41s730, seguindo de Arthur Leist e Leo Reis.

Minutos depois, Reis assumiu a ponta, cravando volta de 1min41s285, enquanto Di Mauro melhorou para 1min41s424, mas permaneceu na segunda colocação, seguido de Allam Khodair, com 1min41s548.

No entanto, Di Mauro retomou a liderança da sessão, diminuindo o melhor tempo para 1min40s509 e, depois, para 1min40s071, um segundo mais rápido que o segundo colocado, Ricardo Maurício (1min41s088). Gabriel Casagrande fechou o top 3 do primeiro grupo, um milésimo atrás de Maurício.

Já no grupo 2, Felipe Fraga começou liderando, subindo para a oitava colocação geral ao marcar 1min41s943, seguido de Zezinho Muggiati

Pouco depois, Felipe Baptista fez uma boa volta e subiu para a segunda posição da tabela de tempos, 1min40s826, seguido de Fraga, com 1min40s935.

Com 13 minutos para o fim, Muggiati assumiu a liderança geral ao cravar 1min40s067, quatro milésimos mais rápido que Di Mauro. Baptista, com 1min40s181, completava a terceira colocação quando uma bandeira vermelha foi instaurada.

Depois da bandeira verde, Baptista fez 1min40s026 e tomou a liderança de Muggiati, permanecendo no topo até o último minuto, quando Felipe Fraga cravou 1min40s003 e assumiu a primeira colocação do TL1 do Velocitta.

Pos # Piloto equipe melhor volta
1 1 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 1:40.003
2 121 FELIPE BAPTISTA STERLING RACING 1:40.026
3 38 ZEZINHO MUGGIATI TEAM RC 1:40.067
4 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 1:40.071
5 85 GUILHERME SALAS VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:40.369
6 8 RAFAEL SUZUKI   1:40.459
7 90 RICARDO MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:41.088
8 83 GABRIEL CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 1:41.089
9 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 1:41.172
10 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 1:41.189
11 293 LEONARDO REIS CAR RACING 1:41.285
12 73 ENZO ELIAS AMATTHEIS/TMG 1:41.345
13 30 CESAR RAMOS MERCADO LIVRE RACING 1:41.369
14 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 1:41.548
15 19 FELIPE MASSA TIME LUBRAX TMG 1:41.551
16 95 LUCAS KOHL CROWN RACING 1:41.619
17 301 RAFAEL REIS CAR RACING 1:41.713
18 27 RENAN GUERRA AMATTHEIS/TMG 1:41.754
19 12 LUCAS FORESTI VOGEL MOTORSPORT 1:42.298
20 4 JULIO CAMPOS TIME LUBRAX TMG 1:42.338
21 10 RICARDO ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 1:42.357
22 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 1:42.479
23 444 VICENTE ORIGE STERLING RACING 1:42.499
24 7 SERGIO SETTE CAMARA TEAM RC 1:42.665
25 21 THIAGO CAMILO MERCADO LIVRE RACING TEAM 1:42.690
26 80 ALFREDINHO IBIAPINA FULL TIME GAZOO RACING 1:43.812
27 6 HELIO CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 1:44.157
28 24 FELIPE BARTZ ALBATROZ RACING 1:44.635

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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