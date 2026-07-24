Stock Car: Fraga lidera primeiro treino livre do Velocitta
Felipe Baptista e Zezinho Mugiatti completaram o top 3 da sessão de abertura na pista localizada no interior paulista
Felipe Fraga, com o Mitsubishi #1 da Eurofarma RC, liderou o primeiro treino livre da etapa do Velocitta da Stock Car Pro Series, cravando volta rápida de 1min40s026. Felipe Baptista e Zezinho Mugiatti completaram o top 3 da sessão de abertura na pista localizada no interior paulista.
No primeiro grupo, Gaetano di Mauro começou liderando, com volta rápida de 1min41s730, seguindo de Arthur Leist e Leo Reis.
Minutos depois, Reis assumiu a ponta, cravando volta de 1min41s285, enquanto Di Mauro melhorou para 1min41s424, mas permaneceu na segunda colocação, seguido de Allam Khodair, com 1min41s548.
No entanto, Di Mauro retomou a liderança da sessão, diminuindo o melhor tempo para 1min40s509 e, depois, para 1min40s071, um segundo mais rápido que o segundo colocado, Ricardo Maurício (1min41s088). Gabriel Casagrande fechou o top 3 do primeiro grupo, um milésimo atrás de Maurício.
Já no grupo 2, Felipe Fraga começou liderando, subindo para a oitava colocação geral ao marcar 1min41s943, seguido de Zezinho Muggiati.
Pouco depois, Felipe Baptista fez uma boa volta e subiu para a segunda posição da tabela de tempos, 1min40s826, seguido de Fraga, com 1min40s935.
Com 13 minutos para o fim, Muggiati assumiu a liderança geral ao cravar 1min40s067, quatro milésimos mais rápido que Di Mauro. Baptista, com 1min40s181, completava a terceira colocação quando uma bandeira vermelha foi instaurada.
Depois da bandeira verde, Baptista fez 1min40s026 e tomou a liderança de Muggiati, permanecendo no topo até o último minuto, quando Felipe Fraga cravou 1min40s003 e assumiu a primeira colocação do TL1 do Velocitta.
|Pos
|#
|Piloto
|equipe
|melhor volta
|1
|1
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|1:40.003
|2
|121
|FELIPE BAPTISTA
|STERLING RACING
|1:40.026
|3
|38
|ZEZINHO MUGGIATI
|TEAM RC
|1:40.067
|4
|11
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|1:40.071
|5
|85
|GUILHERME SALAS
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|1:40.369
|6
|8
|RAFAEL SUZUKI
|1:40.459
|7
|90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|1:41.088
|8
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|VOGEL MOTORSPORT
|1:41.089
|9
|81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|1:41.172
|10
|29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|1:41.189
|11
|293
|LEONARDO REIS
|CAR RACING
|1:41.285
|12
|73
|ENZO ELIAS
|AMATTHEIS/TMG
|1:41.345
|13
|30
|CESAR RAMOS
|MERCADO LIVRE RACING
|1:41.369
|14
|18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|1:41.548
|15
|19
|FELIPE MASSA
|TIME LUBRAX TMG
|1:41.551
|16
|95
|LUCAS KOHL
|CROWN RACING
|1:41.619
|17
|301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING
|1:41.713
|18
|27
|RENAN GUERRA
|AMATTHEIS/TMG
|1:41.754
|19
|12
|LUCAS FORESTI
|VOGEL MOTORSPORT
|1:42.298
|20
|4
|JULIO CAMPOS
|TIME LUBRAX TMG
|1:42.338
|21
|10
|RICARDO ZONTA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:42.357
|22
|0
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:42.479
|23
|444
|VICENTE ORIGE
|STERLING RACING
|1:42.499
|24
|7
|SERGIO SETTE CAMARA
|TEAM RC
|1:42.665
|25
|21
|THIAGO CAMILO
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|1:42.690
|26
|80
|ALFREDINHO IBIAPINA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:43.812
|27
|6
|HELIO CASTRONEVES
|MERCADO LIVRE RACING
|1:44.157
|28
|24
|FELIPE BARTZ
|ALBATROZ RACING
|1:44.635
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Hungaroring vive problema 'à la Goiânia' com asfalto cedendo e de pouca aderência após recapeamento
F1: Antonelli trava batalha judicial milionária contra ex-empresário; entenda caso
F1: Alonso dá veredito sobre 'novo carro' da Aston Martin na Hungria
F1: 'Temor' da Mercedes sobre Ferrari se confirmou na Hungria, diz Russell
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários