F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar
Relato do treino livre
Stock Car Brasília

Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Sessão foi retomada após uma longa paralisação para retirada dos pilotos e inspeção da pista

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Felipe Fraga, Cuiabá

A Stock Car abriu nesta sexta-feira as atividades da etapa de Brasília, a penúltima da temporada 2025. E em um primeiro treino livre que precisou ser paralisado por horas após o acidente envolvendo Bruno Baptista e JP de Oliveira, o atual líder Felipe Fraga terminou à frente.

Leia também:

Na reta final do primeiro grupo, um acidente envolvendo os pilotos da Full Time e da RCM levou a uma paralisação de cerca de três horas nas atividades, para garantir a segurança dos dois, que foram encaminhados ao hospital e estão "conscientes, estáveis e passam bem", segundo boletim divulgado pela Vicar.

A sessão foi retomada para a saída do segundo grupo e, ao final, Fraga havia marcado o melhor tempo, com 01min58s594, 0s709 à frente de Daniel Serra, com Arthur Leist, Rafael Reis e Ricardinho Maurício completando o top 5. Vice-líder do campeonato, Gaetano di Mauro foi o 16º, a 1s822.

A direção de prova determinou que o segundo treino livre acontecerá ainda nesta sexta, com abertura de box às 18h e duração de 40 minutos, sem divisão entre grupos.

Confira o resultado final do TL1 da Stock Car:

POS DRIVER TEAM BEST LAP DIFF
1 F. Fraga Eurofarma RC 1:58.594
2 D. Serra Blau Motorsport 1:59.303 0.709
3 A. Leist Crown Racing 1:59.499 0.905
4 R. Reis Car Racing Sterling 1:59.549 0.955
5 R. Maurício Valda Cavaleiro Spor 1:59.881 1.287
6 G. Petecof Car Racing KTF 1:59.886 1.292
7 C. Ramos Ipiranga Racing 1:59.921 1.327
8 D. Navarro Full Time/Cavaleiro 1:59.957 1.363
9 L. Kohl Scuderia Chiarelli 1:59.994 1.400
10 E. Elias Scuderia Bandeiras 2:00.204 1.610
11 Á. Abreu Scuderia Bandeiras 2:00.222 1.628
12 J. Campos Crown Racing 2:00.293 1.699
13 A. Gama FT Gazoo Racing 2:00.324 1.730
14 F. Baptista Car Racing KTF 2:00.356 1.762
15 L. Foresti A.Mattheis Vogel 2:00.390 1.796
16 G. Di Mauro Eurofarma RC 2:00.416 1.822
17 C. Bueno Scuderia Chiarelli 2:01.212 2.618
18 R. Suzuki TMG Racing 2:01.217 2.623
19 V. Orige Scuderia Bandeiras S 2:01.270 2.676
20 Z. Muggiati Car Racing Sterling 2:01.282 2.688
21 N. Piquet Jr Scuderia Bandeiras S 2:01.406 2.812
22 A. Khodair Blau Motorsport 2:01.465 2.871
23 R. Barrichello Full Time/Cavaleiro 2:01.529 2.935
24 R. Zonta RCM Motorsport 2:01.557 2.963
25 T. Camilo Ipiranga Racing 2:01.655 3.061
26 J. Oliveira FT Gazoo Racing 2:01.699 3.105
27 B. Baptista RCM Motorsport 2:01.718 3.124
28 H. Castroneves A.Mattheis Motorsport 2:02.076 3.482
29 G. Salas Valda Cavaleiro Sport 2:02.508 3.914

Bortoleto CRITICADO por Gasly, Max JOGA REAL, McLaren SEM AJUDA a Norris e Hamilton MUDA DISCURSO

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Filtros