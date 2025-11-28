Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira
Sessão foi retomada após uma longa paralisação para retirada dos pilotos e inspeção da pista
A Stock Car abriu nesta sexta-feira as atividades da etapa de Brasília, a penúltima da temporada 2025. E em um primeiro treino livre que precisou ser paralisado por horas após o acidente envolvendo Bruno Baptista e JP de Oliveira, o atual líder Felipe Fraga terminou à frente.
Na reta final do primeiro grupo, um acidente envolvendo os pilotos da Full Time e da RCM levou a uma paralisação de cerca de três horas nas atividades, para garantir a segurança dos dois, que foram encaminhados ao hospital e estão "conscientes, estáveis e passam bem", segundo boletim divulgado pela Vicar.
A sessão foi retomada para a saída do segundo grupo e, ao final, Fraga havia marcado o melhor tempo, com 01min58s594, 0s709 à frente de Daniel Serra, com Arthur Leist, Rafael Reis e Ricardinho Maurício completando o top 5. Vice-líder do campeonato, Gaetano di Mauro foi o 16º, a 1s822.
A direção de prova determinou que o segundo treino livre acontecerá ainda nesta sexta, com abertura de box às 18h e duração de 40 minutos, sem divisão entre grupos.
Confira o resultado final do TL1 da Stock Car:
|POS
|DRIVER
|TEAM
|BEST LAP
|DIFF
|1
|F. Fraga
|Eurofarma RC
|1:58.594
|—
|2
|D. Serra
|Blau Motorsport
|1:59.303
|0.709
|3
|A. Leist
|Crown Racing
|1:59.499
|0.905
|4
|R. Reis
|Car Racing Sterling
|1:59.549
|0.955
|5
|R. Maurício
|Valda Cavaleiro Spor
|1:59.881
|1.287
|6
|G. Petecof
|Car Racing KTF
|1:59.886
|1.292
|7
|C. Ramos
|Ipiranga Racing
|1:59.921
|1.327
|8
|D. Navarro
|Full Time/Cavaleiro
|1:59.957
|1.363
|9
|L. Kohl
|Scuderia Chiarelli
|1:59.994
|1.400
|10
|E. Elias
|Scuderia Bandeiras
|2:00.204
|1.610
|11
|Á. Abreu
|Scuderia Bandeiras
|2:00.222
|1.628
|12
|J. Campos
|Crown Racing
|2:00.293
|1.699
|13
|A. Gama
|FT Gazoo Racing
|2:00.324
|1.730
|14
|F. Baptista
|Car Racing KTF
|2:00.356
|1.762
|15
|L. Foresti
|A.Mattheis Vogel
|2:00.390
|1.796
|16
|G. Di Mauro
|Eurofarma RC
|2:00.416
|1.822
|17
|C. Bueno
|Scuderia Chiarelli
|2:01.212
|2.618
|18
|R. Suzuki
|TMG Racing
|2:01.217
|2.623
|19
|V. Orige
|Scuderia Bandeiras S
|2:01.270
|2.676
|20
|Z. Muggiati
|Car Racing Sterling
|2:01.282
|2.688
|21
|N. Piquet Jr
|Scuderia Bandeiras S
|2:01.406
|2.812
|22
|A. Khodair
|Blau Motorsport
|2:01.465
|2.871
|23
|R. Barrichello
|Full Time/Cavaleiro
|2:01.529
|2.935
|24
|R. Zonta
|RCM Motorsport
|2:01.557
|2.963
|25
|T. Camilo
|Ipiranga Racing
|2:01.655
|3.061
|26
|J. Oliveira
|FT Gazoo Racing
|2:01.699
|3.105
|27
|B. Baptista
|RCM Motorsport
|2:01.718
|3.124
|28
|H. Castroneves
|A.Mattheis Motorsport
|2:02.076
|3.482
|29
|G. Salas
|Valda Cavaleiro Sport
|2:02.508
|3.914
