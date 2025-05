Felipe Fraga manteve a boa fase na temporada de 2025 da Stock Car Pro Series e conquistou a pole position da prova principal da etapa de Cascavel. O piloto da Eurofarma foi o mais rápido de seu grupo no Q1, o melhor do Q2 e também o mais rápido do Q3 na classificação deste sábado (24) e larga da ponta pela segunda vez seguida.

Rafael Suzuki, da TMG, ficou em 12º no Q2 e, assim, começa da posição de honra na corrida sprint. O treino teve bandeiras vermelhas em todas as sessões e, por pouco, Gabriel Casagrande não bateu no muro ao rodar na curva zero. Por conta dessas interrupções, o Q3 foi pouco movimentado, com os pilotos preferindo guardar pneus.

Felipe Fraga foi o melhor do Grupo 1 com 1:01.030, mais de dois décimos mais rápido que o segundo colocado, Daniel Serra. Além deles, avançaram ao Q2: Cesar Ramos, Felipe Massa, Guilherme Salas, Arthur Leist, Rafael Reis, Lucas Foresti, Enzo Elias e Vicente Orige. Os três últimos, porém, tiveram seus tempos deletados e ficaram de fora, dando lugar a Rafael Suzuki, Denis Navarro e Arthur Gama.

No Grupo 2, muitas trocas de posição ao longo da sessão com Gaetano di Mauro, Casagrande e Felipe Baptista revezando-se nas primeiras colocações. O piloto da Eurofarma foi o primeiro a baixar para a casa de 1:00 e liderou a chave. Gianluca Petecof, Thiago Camilo, Ricardo Zonta, Nelsinho Piquet, Allam Khodair, Cacá Bueno e Zezinho Mugiatti foram os outros que classificaram.

No começo do Q2, Casagrande perdeu o controle ao sair da curva zero e, por pouco, não bateu forte. O incidente obrigou a bandeira vermelha, mas ele conseguiu retornar à prova. Fraga foi o melhor da segunda parte, enquanto Suzuki foi o 12º e pole position da corrida sprint. Khodair, di Mauro, Salas, Serra, Ramos, Piquet e Baptista se juntaram a Felipe na disputa pela ponta da prova principal.

Nova bandeira vermelha no Q3. Desta vez, di Mauro teve problemas com seu Eclipse e precisou parar no meio da pista, restando três minutos para o fim da classificação. Por conta disso, muitos pilotos nem tentaram fazer mais uma volta, pensando em preservar os pneus, e Felipe Fraga, que foi o mais rápido nas primeiras corridas, ficou com a pole da rodada de domingo.

Confira o grid de largada da corrida sprint da etapa de Cascavel na Stock Car:

Rafael Suzuki Ricardo Zonta Felipe Massa Giancula Petecof Cesar Ramos Guilherme Salas Felipe Baptista Nelson Piquet Jr. Allam Khodair Gaetano di Mauro Daniel Serra Felipe Fraga Gabriel Casagrande Thiago Camilo Cacá Bueno Zezinho Muggiati Arthur Gama Rafael Reis Arthur Leist Denis Navarro Rubens Barrichello Ricardo Maurício Julio Campos Lucas Foresti Enzo Elias Átila Abreu João Paulo de Oliveira Vicente Orige Lucas Kohl Bruno Baptista

Confira o grid de largada da prova principal de Cascavel:

Felipe Fraga Daniel Serra Gaetano di Mauro Allam Khodair Nelson Piquet Jr. Felipe Baptista Guilherme Salas Cesar Ramos Gianluca Petecof Felipe Massa Ricardo Zonta Rafael Suzuki Gabriel Casagrande Thiago Camilo Cacá Bueno Zezinho Muggiati Arthur Gama Rafael Reis Arthur Leist Denis Navarro Rubens Barrichello Ricardo Maurício Julio Campos Lucas Foresti Enzo Elias Átila Abreu João Paulo de Oliveira Vicente Orige Lucas Kohl Bruno Baptista

