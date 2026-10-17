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Stock Car Cascavel II

Stock Car: Fraga segura Serra e vence sprint de Cascavel

Piloto do Team RC foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada por apenas 0,061s

Olivia Nogueira
Editado:
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Felipe Fraga

Felipe Fraga

Foto de: Jose Mario Dias

Foi 'no pelinho'! Felipe Fraga foi o primeiro a cruzar a linha de chegada na corrida sprint desse sábado da Stock Car Pro Series, em Cascavel, mas por uma margem muito pequena. Segundo colocado, Daniel Serra foi apenas 0,061s mais lento que o piloto do Team RC. Guilherme Salas completou o pódio. 

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Os carros estavam na volta de apresentação quando a suspensão traseira de Thiago Camilo quebrou. O piloto do carro #21 saiu da pista e bateu no muro. Com isso, o safety car foi acionado, mas a direção de prova decidiu já iniciar o relógio. 

Com vinte e seis minutos ainda no cronômetro, o carro de segurança voltou para os boxes e a pista foi liberada. Em uma largada em movimento, Felipe Fraga conseguiu manter a liderança com tranquilidade, seguido por Gaetano Di Mauro e Daniel Serra. 

No meio do pelotão, Enzo Elias, que largou como P8, rodou no Bacião após ser tocado por Rafael Suzuki e perdeu posições importantes, mas conseguiu se recuperar. Ainda na primeira volta, Ricardo Maurício tocou levemente em Helio Castroneves e o piloto da Mercado Livre Racing escapou na pista, mas também retornou. 

Fraga conseguiu abrir uma vantagem de mais de um segundo em relação a Di Mauro, mas foi o primeiro a ir aos boxes, a vinte minutos para o fim. O piloto do Team RC no entanto, 'abriu' a janela de paradas, pois diversos outros pilotos também pararam em seguida, como Casagrande, Guerra, Zonta, Sette Câmara e Orige. 

Di Mauro foi ao box pouco mais de dois minutos depois, com Guilherme Salas logo atrás. O piloto da Cavaleiro saiu a frente de Di Mauro. 

Na metade da prova, Felipe Massa liderava, seguido por Suzuki e Zezinho Muggiati. Porém, Fraga era o líder virtual, pois era o primeiro dentre aqueles que já haviam ido ao box, com Serra e Salas completando o top três. 

Com dez minutos para o fim, Elias liderava o pelotão, sendo o único piloto que ainda não tinha parado. Logo atrás, Fraga era pressionado por Serra, o qual se mantinha a 0,3s de distância. 

Elias parou com cinco minutos no relógio e Fraga voltou a liderança 'real' da prova, mas Serra se mantinha a 0,2s. Enquanto isso, destaque no meio do pelotão para Lucas Foresti, 11º colocado, tendo avançado treze posições em relação a largada. 

Na antepenúltima volta, Massa conseguiu se aproximar muito de Di Mauro, chegando a menos de 0,3s de distância em busca da quarta colocação, mas não conseguiu a ultrapassagem.

No fim, Fraga resistiu à pressão de Serra e foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada em Cascavel, com uma vantagem de apenas 0,061s. Guilherme Salas, Gaetano Di Mauro e Felipe Massa completaram o top cinco.

Pos.

Piloto

Equipe

Diferença

1

4

FELIPE FRAGA

EUROFARMA RC

2

29

DANIEL SERRA

BLAU MOTORSPORT

0.061

3

88

GUILHERME SALAS

VALDA-CAVALEIRO SPORTS

2.301

4

11

GAETANO DI MAURO

EUROFARMA RC

2.683

5

19

FELIPE MASSA

TIME LUBRAX TMG

2.918

6

8

RAFAEL SUZUKI

FULL TIME SPORTS

9.928

7

22

ANDRE MORAES JR

SCUDERIA CHIARELLI

10.275

8

293

LEONARDO REIS

CAR RACING

11.694

9

93

GABRIEL CASAGRANDE

VOGEL MOTORSPORT

11.894

10

90

RICARDO MAURICIO

VALDA-CAVALEIRO SPORTS

12.062

11

30

CESAR RAMOS

MERCADO LIVRE RACING

12.381

12

12

LUCAS FORESTI

VOGEL MOTORSPORT

12.838

13

0

CACA BUENO

SCUDERIA CHIARELLI

16.291

14

80

ALFREDINHO IBIAPINA

FULL TIME GAZOO RACING

17.288

15

38

ZE ZEBINHO MUGGIATI

TEAM RC

19.538

16

21

FELIPE BAPTISTA

STERLING RACING

20.928

17

7

SERGIO SETTE CAMARA

TEAM RC

21.367

18

81

ARTHUR LEIST

CROWN RACING

21.746

19

95

LUCAS KOHER

CROWN RACING

21.936

20

27

RENAN GUERRA

AMATTHEMS/TMG

22.342

21

18

ALLAM KHODAIR

BLAU MOTORSPORT

22.628

22

301

RAFAEL REIS

CAR RACING

22.922

23

10

RICARDO ZONTA

FULL TIME GAZOO RACING

23.674

24

44

VICENTE ORTIZ

STERLING RACING

24.470

25

6

HELIO CASTRONEVES

MERCADO LIVRE RACING

25.372

26

73

ENZO ELIAS

AMATTHEMS/TMG

45.434

27

24

FELIPE BARTZ

ALBATROZ RACING

46.038

28

4

JULIO CAMPOS

TIME LUBRAX TMG

6 Laps

NC

21

THIAGO CAMILO

MERCADO LIVRE RACING TEAM

-
 

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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