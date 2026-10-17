Stock Car: Fraga segura Serra e vence sprint de Cascavel
Piloto do Team RC foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada por apenas 0,061s
Felipe Fraga
Foto de: Jose Mario Dias
Foi 'no pelinho'! Felipe Fraga foi o primeiro a cruzar a linha de chegada na corrida sprint desse sábado da Stock Car Pro Series, em Cascavel, mas por uma margem muito pequena. Segundo colocado, Daniel Serra foi apenas 0,061s mais lento que o piloto do Team RC. Guilherme Salas completou o pódio.
Os carros estavam na volta de apresentação quando a suspensão traseira de Thiago Camilo quebrou. O piloto do carro #21 saiu da pista e bateu no muro. Com isso, o safety car foi acionado, mas a direção de prova decidiu já iniciar o relógio.
Com vinte e seis minutos ainda no cronômetro, o carro de segurança voltou para os boxes e a pista foi liberada. Em uma largada em movimento, Felipe Fraga conseguiu manter a liderança com tranquilidade, seguido por Gaetano Di Mauro e Daniel Serra.
No meio do pelotão, Enzo Elias, que largou como P8, rodou no Bacião após ser tocado por Rafael Suzuki e perdeu posições importantes, mas conseguiu se recuperar. Ainda na primeira volta, Ricardo Maurício tocou levemente em Helio Castroneves e o piloto da Mercado Livre Racing escapou na pista, mas também retornou.
Fraga conseguiu abrir uma vantagem de mais de um segundo em relação a Di Mauro, mas foi o primeiro a ir aos boxes, a vinte minutos para o fim. O piloto do Team RC no entanto, 'abriu' a janela de paradas, pois diversos outros pilotos também pararam em seguida, como Casagrande, Guerra, Zonta, Sette Câmara e Orige.
Di Mauro foi ao box pouco mais de dois minutos depois, com Guilherme Salas logo atrás. O piloto da Cavaleiro saiu a frente de Di Mauro.
Na metade da prova, Felipe Massa liderava, seguido por Suzuki e Zezinho Muggiati. Porém, Fraga era o líder virtual, pois era o primeiro dentre aqueles que já haviam ido ao box, com Serra e Salas completando o top três.
Com dez minutos para o fim, Elias liderava o pelotão, sendo o único piloto que ainda não tinha parado. Logo atrás, Fraga era pressionado por Serra, o qual se mantinha a 0,3s de distância.
Elias parou com cinco minutos no relógio e Fraga voltou a liderança 'real' da prova, mas Serra se mantinha a 0,2s. Enquanto isso, destaque no meio do pelotão para Lucas Foresti, 11º colocado, tendo avançado treze posições em relação a largada.
Na antepenúltima volta, Massa conseguiu se aproximar muito de Di Mauro, chegando a menos de 0,3s de distância em busca da quarta colocação, mas não conseguiu a ultrapassagem.
No fim, Fraga resistiu à pressão de Serra e foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada em Cascavel, com uma vantagem de apenas 0,061s. Guilherme Salas, Gaetano Di Mauro e Felipe Massa completaram o top cinco.
|
Pos.
|
Nº
|
Piloto
|
Equipe
|
Diferença
|
1
|
4
|
FELIPE FRAGA
|
EUROFARMA RC
|
—
|
2
|
29
|
DANIEL SERRA
|
BLAU MOTORSPORT
|
0.061
|
3
|
88
|
GUILHERME SALAS
|
VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|
2.301
|
4
|
11
|
GAETANO DI MAURO
|
EUROFARMA RC
|
2.683
|
5
|
19
|
FELIPE MASSA
|
TIME LUBRAX TMG
|
2.918
|
6
|
8
|
RAFAEL SUZUKI
|
FULL TIME SPORTS
|
9.928
|
7
|
22
|
ANDRE MORAES JR
|
SCUDERIA CHIARELLI
|
10.275
|
8
|
293
|
LEONARDO REIS
|
CAR RACING
|
11.694
|
9
|
93
|
GABRIEL CASAGRANDE
|
VOGEL MOTORSPORT
|
11.894
|
10
|
90
|
RICARDO MAURICIO
|
VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|
12.062
|
11
|
30
|
CESAR RAMOS
|
MERCADO LIVRE RACING
|
12.381
|
12
|
12
|
LUCAS FORESTI
|
VOGEL MOTORSPORT
|
12.838
|
13
|
0
|
CACA BUENO
|
SCUDERIA CHIARELLI
|
16.291
|
14
|
80
|
ALFREDINHO IBIAPINA
|
FULL TIME GAZOO RACING
|
17.288
|
15
|
38
|
ZE ZEBINHO MUGGIATI
|
TEAM RC
|
19.538
|
16
|
21
|
FELIPE BAPTISTA
|
STERLING RACING
|
20.928
|
17
|
7
|
SERGIO SETTE CAMARA
|
TEAM RC
|
21.367
|
18
|
81
|
ARTHUR LEIST
|
CROWN RACING
|
21.746
|
19
|
95
|
LUCAS KOHER
|
CROWN RACING
|
21.936
|
20
|
27
|
RENAN GUERRA
|
AMATTHEMS/TMG
|
22.342
|
21
|
18
|
ALLAM KHODAIR
|
BLAU MOTORSPORT
|
22.628
|
22
|
301
|
RAFAEL REIS
|
CAR RACING
|
22.922
|
23
|
10
|
RICARDO ZONTA
|
FULL TIME GAZOO RACING
|
23.674
|
24
|
44
|
VICENTE ORTIZ
|
STERLING RACING
|
24.470
|
25
|
6
|
HELIO CASTRONEVES
|
MERCADO LIVRE RACING
|
25.372
|
26
|
73
|
ENZO ELIAS
|
AMATTHEMS/TMG
|
45.434
|
27
|
24
|
FELIPE BARTZ
|
ALBATROZ RACING
|
46.038
|
28
|
4
|
JULIO CAMPOS
|
TIME LUBRAX TMG
|
6 Laps
|
NC
|
21
|
THIAGO CAMILO
|
MERCADO LIVRE RACING TEAM
|
-
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