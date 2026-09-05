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Stock Car Curvelo

Stock Car: Gabriel Casagrande conquista top 5 em Curvelo e mira ganhar posições no domingo

Piloto da AMattheis Vogel fecha corrida sprint com a quinta posição e destaca importância do resultado para a sequência do campeonato

Publicado:
Gabriel Casagrande; AMattheis Vogel

Foto de: Rodrigo Guimarães

Vice-líder do campeonato da Stock Car, Gabriel Casagrande conquistou mais um top-5 na temporada 2026, ao completar com a quinta colocação a Sprint da oitava etapa, disputada neste sábado no Circuito dos Cristais, em Curvelo (SP).

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O piloto da AMattheis Vogel largou da sexta posição e avançou um posto durante os 30 minutos de prova, terminando como melhor piloto de um carro Chevrolet na disputa.

“O resultado foi muito importante. A gente fez o que poderia, não tinha muito mais do que isso. Estamos sofrendo um pouquinho com o ritmo, mas tomamos as melhores decisões para proteger nossa posição na corrida. Amanhã vamos sofrer com uma corrida mais longa, pois hoje foi complicado com o desgaste dos pneus. Mas foi positivo para o campeonato”, disse Casagrande, após a corrida.

O quinto lugar fez com que o dono do carro número 83 descontasse alguns pontos em relação ao líder do campeonato. Para a corrida principal, marcada para este domingo, Casagrande larga em sétimo, e mesmo com a dificuldade de se conseguir ultrapassagens pelas características do circuito de 3.330 metros, o tricampeão espera avançar no pelotão.

“Amanhã vamos tentar subir algumas posições largando de sétimo. A gente sabe que vai sofrer, mas temos que enfrentar. Fomos o melhor Chevrolet da Sprint e amanhã tem dois na nossa frente. Vamos tentar passar, mas sempre correndo com cabeça e pensando no longo prazo. Vamos fazer a nossa parte”, completa Gabriel Casagrande.

A Stock Car fecha a passagem por Curvelo neste domingo (6), quando será disputada a corrida principal, com largada às 12h10. 

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