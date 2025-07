A Stock Car promoveu nesta terça-feira (15) o primeiro dia de treinos extras para a disputa da quarta etapa do campeonato, marcada para o Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Gabriel Casagrande foi um dos destaques ao anotar o segundo melhor tempo do dia e registrar 14 voltas, sendo o piloto que mais completou voltas na sessão ao lado de outros três competidores.

Cauteloso, o piloto da equipe AMattheis Vogel destacou que o segundo lugar é um resultado positivo, mas minimizou o resultado por ser uma atividade extra. O tricampeão da Stock Car ainda lembrou que teve pequenos problemas em trechos de alta velocidade, mas que vai trabalhar ao lado do time para poder ter ainda mais rendimento.

“Em treino extra não temos muito parâmetro, mas o segundo lugar é importante e mostra que estamos em um caminho legal. Eu perco muita velocidade em trechos de alta e isso pode ser o que causa a diferença para o mais rápido, mas estou satisfeito, pois o carro não teve problema. Velocidade a gente trabalha e busca”, disse Gabriel Casagrande.

Casagrande tem na pista localizada no interior paulista alguns de seus melhores resultados na Stock Car. O piloto do Chevrolet Tracker número 83 ainda é um dos pilotos com mais pódios em Mogi Guaçu pela principal categoria do esporte a motor brasileiro, com oito chegadas entre os três primeiros.

A segunda sessão da tarde desta terça-feira foi cancelada, mas as atividades no Velocitta seguem nesta quarta-feira com mais treinos. A definição do grid para a quarta etapa será no sábado, mesmo dia em que ocorre a corrida Sprint, às 14h10. A corrida principal está prevista para 12h05 no domingo, com transmissão ao vivo da Band, Sportv e YouTube.

