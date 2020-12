Stock Car: Gabriel Casagrande testa positivo para Covid-19 e tenta correr em Interlagos; entenda

Gabriel Casagrande foi a ausência entre os pilotos da Stock Car nesta sexta-feira (11) em Interlagos, palco da corrida final do campeonato de 2020. O motivo seria um exame positivo para Covid-19, impedindo sua entrada no autódromo.

Mesmo assim, o piloto que é o 5º colocado no campeonato com 224 pontos, a 14 de Thiago Camilo, o líder, tenta viabilizar sua participação no fim de semana, em uma complexa situação envolvendo exames que fez recentemente.

Na quinta-feira, Casagrande esteve no Autódromo de Interlagos para o dia de mídia da categoria e, como de praxe, apresentou um exame negativo para o coronavírus. Por protocolo, todos que entram no local de disputa precisam de um documento atestando de que não têm a Covid-19 até uma semana antes da data da corrida.

O Dr. Dino Altmann, médico responsável da categoria, confirmou que, a princípio, Casagrande realizou um teste no Hospital Albert Einstein, porém o prazo para a entrega à organização da prova não poderia ser cumprido. A solução encontrada foi se dirigir ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em que um novo exame pôde ser feito, mas com o tempo de resultado em quatro horas. Para Casagrande entrar em Interlagos ontem foi apresentado este, com o resultado negativo.

Porém, o teste anterior, feito no Albert Einstein, mostrou positivo, o que o impediu de entrar no autódromo nesta sexta-feira.

Acontece que Casagrande testou positivo para a Covid-19 em agosto, e logo em seguida, teve seguidos testes negativos, não interferindo em suas presenças na Stock Car.

Nesta sexta-feira o piloto passa por uma avaliação com um médico infectologista para detectar se o teste positivo se deu por causa de um resquício da primeira vez que teve o vírus ou se Casagrande foi novamente infectado, já que o primeiro caso ocorreu há mais de três meses, período em que os anticorpos agem sobre o corpo humano, inviabilizando o recontágio.

Caso após essa avaliação, que consiste em um exame de sangue complexo e uma tomografia computadorizada de tórax, detecte que ele não tem um novo caso de Covid-19, ele poderá voltar a Interlagos neste fim de semana e correr no domingo.

