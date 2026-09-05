Stock Car: Gaetano di Mauro leva Mitsubishi ao pódio na Sprint de Curvelo
Resultado promove salto ao vice-campeão de 2025: de sexto para terceiro no campeonato, com Felipe Fraga estendendo sua liderança na tabela
Foto de: Victor Eleutério
Sob forte calor, Gaetano di Mauro levou a Mitsubishi ao pódio na corrida sprint disputada na tarde deste sábado (5) no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), em prova válida pela oitava etapa da Stock Car Pro Series em 2026. O resultado da corrida curta promoveu um salto na tabela ao piloto do Eclipse Cross #11: foi da sexta posição para a terceira na classificação geral do campeonato.
“O pódio veio em boa hora. Estamos sofrendo um pouco mais nesta pista. Para os Mitsubishi está mais difícil depois de todos os ajustes de equilíbrio impostos pelo regulamento. A equipe trabalhou muito bem, tivemos um carro competitivo na corrida. Amanhã vamos buscar pontuar ao máximo. Vai ser uma corrida difícil, com muito calor e alta degradação. Vamos jogar com o que temos”, afirmou o vice-campeão de 2025.
O pódio para Gaetano só foi confirmado após a bandeira quadriculada. Quatro pilotos foram penalizados com o acréscimo de cinco segundos ao tempo de prova por uso indevido do DRS (o dispositivo de asa móvel). Um deles foi Rafael Reis, que havia fechado a prova na segunda posição. Com a punição, ele foi demovido ao quarto posto, enquanto Gaetano subiu para terceiro.
“Uma pena o que aconteceu com o Rafa (Reis), porque ele fez uma grande corrida e merecia ter ido ao pódio, mas também estou feliz com o nosso resultado”, disse Di Mauro, que larga do nono posto neste domingo, com Felipe Fraga saindo do quinto lugar.
Sob 34 graus e um sol escaldante no interior de Minas Gerais, os pilotos da Mitsubishi tiveram um sábado mais difícil. Líder do campeonato, Felipe Fraga salvou pontos importantes com o oitavo lugar para estender sua liderança no campeonato, somando agora 737 pontos contra 560 do vice-líder. Gaetano foi a 530.
Correndo em casa, Sérgio Sette Câmara foi o 11º colocado, imediatamente à frente de Felipe Baptista, que havia sido o mais rápido da sexta-feira. Zezinho Muggiati foi o 14o. Daniel Serra e Allam Khodair fecharam em 21º e 22º, respectivamente, enquanto Pipe Bartz e Vicente Orige completaram em 25º e 26º.
A corrida principal da Stock Car Pro Series, que complementa a oitava etapa da temporada com 50 minutos mais uma volta, tem largada programada para as 12h10 deste domingo (6).
Resultado extra-oficial – Corrida Sprint
1 - LEONARDO REIS (CAR RACING) – 23 voltas em 32min36s291
2 - ARTHUR LEIST (CROWN RACING) - +5.842
3 - GAETANO DI MAURO (EUROFARMA RC) - +8.770
4 - RAFAEL REIS (CAR RACING) - +10.260
5 - GABRIEL CASAGRANDE (VOGEL MOTORSPORT) - +10.663
6 - GUILHERME SALAS (VALDA-CAVALEIRO SPORTS) - +11.339
7 - ENZO ELIAS (AMATTHEIS/TMG) - +11.966
8 - FELIPE FRAGA (EUROFARMA RC) - +14.089
9 - JULIO CAMPOS (TIME LUBRAX TMG) - +15.296
10 - RAFAEL SUZUKI (FULL TIME SPORTS) - +16.017
11 - SERGIO SETTE CAMARA (TEAM RC) - +17.070
12 - FELIPE BAPTISTA (STERLING RACING) - +18.969
13 - RICARDO ZONTA (FULL TIME GAZOO RACING) - +19.724
14 - ZEZINHO MUGGIATI (TEAM RC) - +20.598
15 - THIAGO CAMILO (MERCADO LIVRE RACING TEAM) - +21.539
16 - CESAR RAMOS (MERCADO LIVRE RACING) - +23.209
17 - LUCAS KOHL (CROWN RACING) - +23.835
18 - CACA BUENO (SCUDERIA CHIARELLI) - +26.780
19 - RICARDO MAURICIO (VALDA-CAVALEIRO SPORTS) - +27.323
20 - ANDRE MORAES JR (SCUDERIA CHIARELLI) - +28.835
21 - DANIEL SERRA (BLAU MOTORSPORT) - +32.235
22 - ALLAM KHODAIR (BLAU MOTORSPORT) - +35.367
23 - HELIO CASTRONEVES (MERCADO LIVRE RACING) - +35.472
24 - RENAN GUERRA (AMATTHEIS/TMG) - +35.881
25 - FELIPE BARTZ (ALBATROZ RACING) - +40.121
26 - VICENTE ORIGE (STERLING RACING) - +40.198
27 - FELIPE MASSA (TIME LUBRAX TMG) - +49.030
28 - ALFREDINHO IBIAPINA (FULL TIME GAZOO RACING) - +54.735
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Alberto Cattucci e Luiz Sena Jr. vencem corridas da Turismo Nacional em Curvelo
F4 Brasil: Fausto Arnaudo vence prova de abertura em Interlagos
Alexandre Bastos conquista primeira vitória na Stock Light em Curvelo
Stock Car: Gaetano di Mauro leva Mitsubishi ao pódio na Sprint de Curvelo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.