Stock Car: Gaetano Di Mauro lidera TL1 em Cascavel

Nesta sexta-feira (23), os pilotos da Stock Car foram direto para a pista de Cascavel para fazerem o primeiro treino livre do fim de semana, dando suas primeiras voltas para entenderem o comportamento dos novos carros.

Gaetano Di Mauro fez a melhor volta do primeiro treino, marcando 1min01s507, tendo parado três vezes no pit. Gabriel Casarande e Felipe Fraga fecharam o top 3 da sessão.

No top 10, ficaram Enzo Elias, Guilherme Salas, Ricardo Zonta, Bruno Baptista, Ricardo Maurício, Daniel Serra e Nelsinho Piquet.

O piloto do carro #33, Piquet, foi penalizado em cinco minutos no próximo treino por excesso de velocidade no box.

POSIÇÃO PILOTO TEMPO 1 Gaetano Di Mauro 1min01s507 2 Felipe Fraga +0s112 3 Gabriel Casagrande +0s210 4 Enzo Elias +0s339 5 Guilherme Salas +0s417 6 Ricardo Zonta +0s510 7 Bruno Baptista +0s556 8 Ricardo Maurico +0s831 9 Julio Campos +0s877 10 Arthur Gama +0s900 11 Nelson Piquet Jr +0s925 12 João Paulo de Oliveira +0s932 13 Thiago Camilo +0s977 14 Vicente Orige +1s012 15 Denis Navarro +1s046

