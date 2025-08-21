Com mais de quatro décadas de história, a Stock Car reúne grandes momentos com personagens icônicos que fizeram da categoria a principal do Brasil. Além de pilotos, engenheiros, mecânicos e dirigentes, os carros utilizados são parte fundamental desta trajetória.

Para mostrar a evolução dos modelos da categoria, bem como os protagonistas que fizeram parte desta história, será lançado no dia 23 de setembro o filme 'Stock Car - Mais Rápido que o Tempo', da Valete de Copas Filmes, em parceria com a ArcelorMittal e Vicar, organizadora da competição, e o apoio do Motorsport.com.

O filme exibe histórias de todas as evoluções dos carros da Stock Car, desde a era do ‘Opalões’, passando pelos sedãs com chassi tubular, até os novos SUVs, desenvolvidos pela Audacetech e introduzidos em 2025.

“O objetivo da ArcelorMittal ao produzir esse filme, juntamente com a Valete, é valorizarmos todo o legado, a história do automobilismo brasileiro e desses 46 anos da Stock Car”, diz João Bosco Reis da Silva, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal.

“Que a gente possa mostrar isso a todo o público: a evolução tecnológica que aconteceu com os carros, mostrando o pioneirismo daqueles que começaram a categoria em 1979, até essa evolução tecnológica que chegamos aos dias atuais, com os aços de alta resistência da ArcelorMittal, trazendo mais segurança, mais leveza, mais sustentabilidade, num projeto pioneiro e que, mais uma vez, valoriza a engenharia e os produtos nacionais.”

“É a primeira vez que temos um registro histórico da Stock Car como esse, em um formato audiovisual e com todos os integrantes que fizeram parte da construção desse legado da maior categoria do automobilismo brasileiro.”

A produção conta com entrevistas exclusivas de figuras históricas como Ingo Hoffmann, Washington Bezerra, Carlos Col, Lincoln Oliveira, Zeca Giaffone, Rosinei 'Meinha' Campos, Paulo de Tarso, José Avallone Neto, Christian Fittipaldi, Renan Guerra e 'Losa' (mecânico que trabalha na Stock desde a primeira temporada).

Felipe Motta, produtor executivo de 'Stock Car - Mais Rápido que o Tempo' afirma: "Quando João Bosco me convocou para liderar o projeto que tinha em mente, vi a chance de construir uma homenagem linda à Stock Car e a todos que se dedicaram a essa história. Os meses de reuniões e entrevistas foram muito especiais para entender a força de muitas figuras centrais na categoria".

"A produção de 'Stock Car - Mais Rápido que o Tempo' foi divertida e ao mesmo tensa. Gravar em pista com carros originais foi um desafio tremendo. Ao mesmo tempo, foi uma viagem no tempo. Uma das experiências mais incríveis que já vivi no automobilismo. E realizar ao lado do João e da Valete de Copas, que conheço e admiro o trabalho há anos, só deixou essa empreitada ainda mais especial", completa Motta.

Conrado Ferrato, diretor do filme, diz: “Este foi um filme desafiador, mas muito divertido de se fazer. Poder encontrar e ouvir as histórias de lendas do automobilismo brasileiro foi uma experiência que vou levar para sempre com carinho na memória.”

“Como o encontro com o Washington Bezerra, que contou, com muito bom humor e entre penteadas em seu volumoso bigode, sobre suas viagens para a Europa em busca de peças para melhorar o desempenho dos Opalas. Ou o Meinha, que parou os trabalhos de sua oficina, em plena pré-temporada, para lembrar do carro mais estranho que ele montou em sua vida: o Opala do Paulo de Tarso, que tinha o banco no meio do carro, e, por consequência, a alavanca do câmbio entre as pernas do piloto. Histórias maravilhosas e inusitadas, que seriam esquecidas se não tivéssemos levado nossas câmeras para gravá-las.”

A pré-estreia do filme acontece no dia 23 de setembro, em São Paulo, em evento exclusivo para convidados.

VEJA O TRAILER

