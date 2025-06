Stock Car: Guilherme Salas vence de ponta a ponta no Velopark

Neste domingo (8), os pilotos da Stock Car correram a terceira etapa do campeonato no Velopark, tendo Guilherme Salas na pole position, seguido por Daniel Serra e Felipe Massa no top 3.

Salas teve uma ótima largada, conseguindo se defender do ataque de Serra, enquanto Julio Campos e Rafael Suzuki lutavam pela quarta posição. Massa, por sua vez, se aproximou bastante de Daniel Serra, tentando dar o bote pela segunda colocação.

A maior parte das ultrapassagens aconteceu no fundo do grid, com os pilotos disputando melhoras e tentando escalar o grid da 18° posição para trás. Nelsinho Piquet, por exemplo, precisou se defender que Ricardo Zonta e Denis Navarro, que vinham em sua cola pelo 16°.

Thiago Camilo e Ricardo Mauricio tiveram problemas om seus carros, precisando passar nos boxes mais de uma vez. O piloto da Chevrolet ficou mais de duas voltas atrás do líder da corrida.

Faltando pouco menos de 30 minutos para o fim da corrida, o assoalho de um dos carros se soltou e bateu no carro de Denis Navarro, obrigando o piloto a abandonar a corrida. Minutos mais tarde, Rafael Reis escapou da pista, parando na grama e causando um Safety Car.

No pelotão da frente, Salas conseguiu criar uma boa diferença para Serra, conseguindo quase 1s2. No entanto, o abandono de Arthur Gama e o acionamento de mais um Safety Car. Massa, por sua vez, perdeu muito rendimento e caiu para sétimo.

Nos últimos dez minutos, o piloto do carro #19 continuou perdendo várias posições, caindo de sétimo para 11°. Serra também estava com dificuldades mais para frente, perdendo o pódio para Julio Campos e Rafael Suzuki.

Aproveitando dos problemas de seus rivais, Salas conseguiu abrir vantagem de quase dois segundos para o segundo colocado com carro da Toyota. A corrida chegou ao fim com a bandeira amarela acionada por conta do abandono de Enzo Elias.

Confira o top 15 da corrida no Velopark

POSIÇÃO PILOTO MARCA DO CARRO INTERVALO 1 GUILHERME SALAS Chevrolet 2 JULIO CAMPOS Toyota +2.284 3 RAFAEL SUZUKI Chevrolet +1.471 4 CACA BUENO Chevrolet +1.351 5 GAETANO DI MAURO Mitsubishi +0.781 6 ARTHUR LEIST Toyota +1.215 7 ALLAM KHODAIR Mitsubishi +4.224 8 CESAR RAMOS Toyota +0.838 9 JOAO PAULO DE OLIVEIRA Toyota +0.644 10 NELSON PIQUET JR Chevrolet +0.360 11



ATILA ABREU Chevrolet +8.919 12 RUBENS BARRICHELLO Toyota +0.473 13 GIANLUCA PETECOF Toyota +0.948 14 FELIPE FRAGA Chevrolet +0.749 15 VICENTE ORIGE Chevrolet +2.999

MOLINA SINCERÃO sobre PUNIÇÕES a MAX, Leclerc e Russell! 'HAMILTON x Ferrari', DRUGOVICH e BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!