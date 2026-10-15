Stock Car: Hankook aponta estratégia de pneus como fator crucial em Cascavel

A décima e antepenúltima etapa da temporada da Stock Car Pro Series leva pilotos, equipes e os pneus Hankook de volta ao Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), neste fim de semana. Em uma rodada exclusiva para a principal categoria do automobilismo nacional, o circuito de 3.058 metros será o primeiro do ano a repetir uma etapa em que os compostos C55H dos pneus Hankook Ventus F200 serão os protagonistas na pista.

Desenvolvido para ampliar a aderência mecânica e o suporte lateral, o modelo C55H oferece performance uniforme, garantindo consistência com menor queda de rendimento ao longo de seu desgaste. Além dos ganhos técnicos em pista, o composto trouxe uma redução de 900 gramas por pneu — o que representa 3,6 quilos a menos na massa total de cada carro. O pacote conta ainda com a tecnologia RFID (Identificação por Radiofrequência), por meio de microchips vulcanizados na estrutura dos pneus que transmitem dados em tempo real para controle logístico e rastreabilidade total de cada jogo utilizado pelas equipes.

Com o amadurecimento das três fabricantes envolvidas na disputa (Mitsubishi, Chevrolet e Toyota) e os pacotes de equilíbrio de performance (BoP) implementados ao longo do ano, a repetibilidade da pista cascavelense coloca a estratégia de pneus no centro das atenções.

Com sete curvas e apenas duas para a direita, a pista exige intensidade extrema do lado direito do carro. Na segunda etapa, essa característica foi determinante na corrida principal: equipes que buscaram um pit stop mais rápido trocando os pneus do lado esquerdo — posição voltada para os boxes que poupa o tempo dos mecânicos contornarem o carro — perderam rendimento em pista em relação aos pilotos que optaram pela troca dos pneus do lado direito, que enfrentam maior desgaste lateral e de tração.

“Voltar a Cascavel nesta reta final do campeonato nos dá um cenário ideal para comprovar a consolidação do C55H. É uma pista muito veloz e exigente, onde a estabilidade lateral e a retenção de performance são colocadas à prova a todo momento. A experiência da primeira etapa mostrou claramente como o gerenciamento do lado direito do carro é decisivo em termos de ritmo e estratégia. Quem optar por preservar ou trocar os pneus certos no momento exato terá uma vantagem preciosa na corrida principal”, analisa Leandro Figueiredo, técnico de Garantia e Qualidade da Hankook.

As atividades da décima etapa da Stock Car em Cascavel começam nesta sexta-feira com os treinos livres. A classificação será disputada no sábado, às 8h, seguida pela corrida Sprint às 15h30. A prova principal acontece no domingo, às 12h10, com transmissão ao vivo pela Band, Terra, Racer Brasil e pelo canal oficial da categoria no YouTube.

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