Stock Car: Hankook estreia em Santa Cruz do Sul de olho nas baixas temperaturas
Final de semana marca o retorno da principal categoria do automobilismo brasileiro à cidade após quatro anos
A sétima etapa da Stock Car Pro Series e a quarta rodada da Turismo Nacional desembarcam neste fim de semana em Santa Cruz do Sul (RS) para um evento marcante.
Além de assinalar o início da segunda metade da temporada da Stock Car, o encontro celebra o retorno da categoria ao autódromo do interior gaúcho após quatro anos. Esta será a primeira vez que a Hankook atuará no traçado de 3.531 metros e 14 curvas desde que assumiu o fornecimento oficial dos pneus das categorias organizadas pela Vicar, encontrando um circuito completamente recapeado.
O traçado de Santa Cruz do Sul é reconhecido por combinar curvas de raio longo, alternâncias rápidas de trajetória e uma reta principal que exige firmeza e equilíbrio em alta velocidade.
Essas características submetem os compostos a intensas forças laterais. Para a Stock Car, a Hankook disponibilizará os pneus Ventus F200 slick (composto C55H) e os pneumáticos Ventus Z207 para pista molhada (composto W52D), ambos com aro de 18 polegadas.
A Turismo Nacional, por sua vez, terá pela frente uma exigente prova de Endurance com três horas de duração no sábado (8). A disputa colocará à prova a resistência dos carros, a estratégia dos times e a durabilidade do pneu semislick de uso misto Hankook Ventus RS4 (medida 195/50R15).
Concebido para garantir rendimento linear em períodos prolongados de rodagem, o modelo se destaca por manter a estabilidade na pilotagem, resistir ao desgaste contínuo e preservar a eficiência mesmo após passar por múltiplos ciclos térmicos.
As condições meteorológicas devem atuar como peça-chave nas estratégias ao longo do evento. Com termômetros indicando mínimas de 6°C e máximas que não superam os 15°C, as baixas temperaturas da pista e do ambiente exigirão protocolo rigoroso de preparação.
Embora a chance de chuva seja reduzida, a janela operacional dos pneus dependerá diretamente do manejo correto no início de cada trecho de prova. A orientação técnica para o frio intenso é realizar giros adicionais de preparação para permitir que a estrutura e a borracha alcancem progressivamente o ponto ideal de trabalho, garantindo aderência, estabilidade e rendimento uniforme ao longo dos stints.
“Com temperaturas ambiente abaixo de 10°C previstas para as atividades, o aquecimento adequado dos pneus será um fator decisivo nesta etapa. Por segurança, quando a temperatura da pista estiver abaixo de 20°C, recomenda-se aquecer os pneus a 70% do desempenho máximo durante as duas primeiras voltas".
"Se a temperatura do asfalto for ainda mais baixa, são necessárias uma ou duas voltas adicionais de aquecimento. Essa abordagem contribui para atingir gradualmente a faixa ideal de funcionamento, maximizando a aderência, a estabilidade e a consistência ao longo de toda a corrida”, orienta Leandro Figueiredo, Técnico de Garantia e Qualidade da Hankook Tire.
Os fãs de automobilismo poderão acompanhar todas as emoções da Stock Car Pro Series ao vivo na televisão aberta pela Band e no canal oficial da categoria no YouTube. A prova de Endurance da Turismo Nacional também contará com exibição ao vivo e na íntegra pelo canal do YouTube da Turismo Nacional.
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