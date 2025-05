Equipe multicampeã da Stock Car Pro Series, a A.Mattheis Motorsport anunciou nesta quinta-feira (29) que Helio Castroneves passará a integrar o time baseado em Petrópolis (RJ), ao lado de Thiago Camilo e Cesar Ramos, dois nomes sempre listados entre os favoritos a vitórias e ao título na principal categoria do automobilismo brasileiro.

A mudança vem após Castroneves fazer sua estreia na temporada 2025 da Stock Car em Interlagos pela equipe RTR Sport Team. O piloto, no entanto, não disputou a segunda etapa, em Cascavel, por coincidir com as 500 Milhas de Indianápolis, no último fim de semana. Mas agora o paulistano está de volta para o restante da temporada da Stock.

"Estou muito honrado em fazer parte da A. Mattheis Motorsport, uma equipe que sempre admirei e sou fã do trabalho do Andreas. Não vejo a hora de acelerar no Velopark e me integrar rapidamente à equipe. Quero agradecer à equipe RTR, fera na Stock Light e que fez um esforço enorme para que eu pudesse estrear em Interlagos, na primeira etapa", disse Castroneves.

"É uma grande notícia para a A.Mattheis poder contar com um piloto tão consagrado quanto o Helinho. É um reforço de peso para o nosso time e nos dá ainda mais entusiasmo pelo potencial do nosso time para 2025. Bem-vindo, Helinho, uma grande temporada nos espera", comentou Andreas Mattheis, uma das lendas da galeria de heróis da Stock Car e hoje conselheiro do time chefiado pelo engenheiro Guilherme Gonçalves, o ‘Guiga’.

A parceria entre Castroneves e a A.Mattheis Motorsport para a sequência da temporada 2025 marca o reencontro do piloto com a família Mattheis, uma referência brasileira no esporte a motor. A estreia de Helinho na Stock Car aconteceu por meio do time chefiado por Rodolpho Mattheis, filho de Andreas, na Corrida do Milhão de 2012, em Interlagos.

TELEMETRIA com RICO PENTEADO: a FIA vai EMBARALHAR a F1 na Espanha? ATUALIZAÇÕES e TUDO de Barcelona

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!