Stock Car: Icônica e cobiçada, Corrida do Milhão retorna após seis anos

Uma das provas mais tradicionais do automobilismo brasileiro está de volta. Após seis anos de ausência, a Corrida do Milhão retorna ao calendário da Bradesco Stock Pro Series em 2026 e será disputada pela primeira vez no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS), no próximo domingo (15/11). Válida pela 11ª e penúltima etapa da temporada, a corrida marcará a 13ª edição do evento, realizado pela última vez em 2020.

Criada em 2008, a Corrida do Milhão ganhou destaque por oferecer uma das maiores premiações individuais do esporte nacional, entregando R$ 1 milhão ao primeiro colocado e tornando-se um dos principais objetivos perseguidos pelos principais pilotos e equipes do Brasil.

A primeira edição também ficou marcada pela duração. O paraibano Valdeno Brito venceu a prova em 1h09min22s198, estabelecendo, à época, o recorde de corrida mais longa da história da categoria. A marca foi superada em 2026, com a realização da corrida do estilo endurance, com duração de duas horas, em Brasília.

Ao longo de sua trajetória, a Corrida do Milhão passou por quatro autódromos: Jacarepaguá, Interlagos, Goiânia e Curitiba. Interlagos recebeu sete das 12 edições anteriores, enquanto Goiânia sediou três. Jacarepaguá e Curitiba tiveram uma realização cada. O Velopark será o quinto circuito a integrar essa história.

Maior vencedor

Thiago Camilo é o piloto que mais venceu a Corrida do Milhão, com três conquistas (2011, 2012 e 2015). Em 2012, protagonizou uma das edições mais emocionantes da prova ao largar em 20º e conquistar sua segunda vitória consecutiva. Nas voltas finais, Allam Khodair precisou parar para reabastecer, Galid Osman ficou sem combustível e Cacá Bueno perdeu a liderança a apenas 400 metros da chegada, também por pane seca.

O terceiro triunfo aconteceu em Goiânia, em 2015, quando Camilo ainda se recuperava de uma lesão sofrida em um acidente na etapa anterior, em Curitiba. Mesmo largando da 12ª posição, conseguiu avançar pelo pelotão e conquistar a vitória.

Ricardo Maurício, Rubens Barrichello e Ricardo Zonta aparecem na sequência do ranking, com dois triunfos cada. Maurício venceu em 2010 e 2019, ambos em Interlagos. Barrichello conquistou suas duas vitórias em Goiânia, em 2014 e 2018, enquanto Zonta triunfou em 2013 e 2020, na capital paulista.

A Corrida do Milhão também foi cenário de marcos inéditos. Além de Valdeno Brito, Ricardo Zonta e Rubens Barrichello alcançaram suas primeiras vitórias na Stock justamente na prova especial, em 2013 e 2014, respectivamente.

Em 2016, Felipe Fraga venceu em Interlagos, na mesma temporada em que conquistou seu primeiro título na categoria. No ano seguinte, Daniel Serra ganhou a edição realizada em Curitiba. Já em 2018, a corrida foi disputada no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, com vitória de Barrichello.

Estreia do Velopark

O retorno da Corrida do Milhão acontecerá em um momento importante do campeonato. A etapa de Nova Santa Rita será a penúltima da temporada 2026, antecedendo a decisão do título, prevista para dezembro, em Interlagos.

O evento também poderá alterar o ranking histórico de vencedores. Ricardo Maurício, Rubens Barrichello e Ricardo Zonta somam duas vitórias e têm como missão alcançar a liderança isolada de Thiago Camilo, único piloto com três primeiros lugares na prova especial.

A programação manterá o formato tradicional da categoria, com duas corridas. A sprint será disputada no sábado (14), enquanto a prova principal de domingo (15) receberá a denominação de Corrida do Milhão, com duração prevista de 50 minutos mais uma volta. Confira os vencedores das 12 edições da prova mais cobiçada do automobilismo sul-americano:

Ficha técnica – Vencedores da Corrida do Milhão*

2008

Piloto: Valdeno Brito

Equipe: Medley-A.Mattheis

Carro: Chevrolet Astra

Local: Jacarepaguá, Rio de Janeiro (RJ)

2010

Piloto: Ricardo Maurício

Equipe: Eurofarma RC

Carro: Chevrolet Vectra

Local: Interlagos, São Paulo (SP)

2011

Piloto: Thiago Camilo

Equipe: RCM Motorsport

Carro: Chevrolet Vectra

Local: Interlagos, São Paulo (SP)

2012

Piloto: Thiago Camilo

Equipe: RCM Motorsport

Carro: Chevrolet Sonic

Local: Interlagos, São Paulo (SP)

2013

Piloto: Ricardo Zonta

Equipe: RZ BMC Racing

Carro: Chevrolet Sonic

Local: Interlagos, São Paulo (SP)

2014

Piloto: Rubens Barrichello

Equipe: Full Time Sports

Carro: Chevrolet Sonic

Local: Goiânia (GO)

2015

Piloto: Thiago Camilo

Equipe: Ipiranga-RCM

Carro: Chevrolet Sonic

Local: Goiânia (GO)

2016

Piloto: Felipe Fraga

Equipe: Cimed Racing

Carro: Peugeot 408

Local: Interlagos, São Paulo (SP)

2017

Piloto: Daniel Serra

Equipe: Eurofarma RC

Carro: Chevrolet Cruze

Local: Curitiba (PR)

2018

Piloto: Rubens Barrichello

Equipe: Full Time Sports

Carro: Chevrolet Cruze

Local: Goiânia (GO), anel externo

2019

Piloto: Ricardo Maurício

Equipe: Eurofarma RC

Carro: Chevrolet Cruze

Local: Interlagos, São Paulo (SP)

2020

Piloto: Ricardo Zonta

Equipe: RCM Motorsport

Carro: Toyota Corolla

Local: Interlagos, São Paulo (SP)

Não houve Corrida do Milhão em 2009 nem entre 2021 e 2025.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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