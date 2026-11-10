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Stock Car Velopark

Stock Car: Icônica e cobiçada, Corrida do Milhão retorna após seis anos

Prova especial terá edição inédita no Velopark. Edição mais recente foi realizada em 2020, com vitória de Ricardo Zonta

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Corrida do Milhão

Corrida do Milhão

Foto de: Duda Bairros

Uma das provas mais tradicionais do automobilismo brasileiro está de volta. Após seis anos de ausência, a Corrida do Milhão retorna ao calendário da Bradesco Stock Pro Series em 2026 e será disputada pela primeira vez no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS), no próximo domingo (15/11). Válida pela 11ª e penúltima etapa da temporada, a corrida marcará a 13ª edição do evento, realizado pela última vez em 2020. 

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Criada em 2008, a Corrida do Milhão ganhou destaque por oferecer uma das maiores premiações individuais do esporte nacional, entregando R$ 1 milhão ao primeiro colocado e tornando-se um dos principais objetivos perseguidos pelos principais pilotos e equipes do Brasil. 

A primeira edição também ficou marcada pela duração. O paraibano Valdeno Brito venceu a prova em 1h09min22s198, estabelecendo, à época, o recorde de corrida mais longa da história da categoria. A marca foi superada em 2026, com a realização da corrida do estilo endurance, com duração de duas horas, em Brasília. 

Ao longo de sua trajetória, a Corrida do Milhão passou por quatro autódromos: Jacarepaguá, Interlagos, Goiânia e Curitiba. Interlagos recebeu sete das 12 edições anteriores, enquanto Goiânia sediou três. Jacarepaguá e Curitiba tiveram uma realização cada. O Velopark será o quinto circuito a integrar essa história. 

Maior vencedor

Thiago Camilo é o piloto que mais venceu a Corrida do Milhão, com três conquistas (2011, 2012 e 2015). Em 2012, protagonizou uma das edições mais emocionantes da prova ao largar em 20º e conquistar sua segunda vitória consecutiva. Nas voltas finais, Allam Khodair precisou parar para reabastecer, Galid Osman ficou sem combustível e Cacá Bueno perdeu a liderança a apenas 400 metros da chegada, também por pane seca. 

O terceiro triunfo aconteceu em Goiânia, em 2015, quando Camilo ainda se recuperava de uma lesão sofrida em um acidente na etapa anterior, em Curitiba. Mesmo largando da 12ª posição, conseguiu avançar pelo pelotão e conquistar a vitória. 

Ricardo Maurício, Rubens Barrichello e Ricardo Zonta aparecem na sequência do ranking, com dois triunfos cada. Maurício venceu em 2010 e 2019, ambos em Interlagos. Barrichello conquistou suas duas vitórias em Goiânia, em 2014 e 2018, enquanto Zonta triunfou em 2013 e 2020, na capital paulista. 

A Corrida do Milhão também foi cenário de marcos inéditos. Além de Valdeno Brito, Ricardo Zonta e Rubens Barrichello alcançaram suas primeiras vitórias na Stock justamente na prova especial, em 2013 e 2014, respectivamente. 

Em 2016, Felipe Fraga venceu em Interlagos, na mesma temporada em que conquistou seu primeiro título na categoria. No ano seguinte, Daniel Serra ganhou a edição realizada em Curitiba. Já em 2018, a corrida foi disputada no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, com vitória de Barrichello.

Estreia do Velopark

O retorno da Corrida do Milhão acontecerá em um momento importante do campeonato. A etapa de Nova Santa Rita será a penúltima da temporada 2026, antecedendo a decisão do título, prevista para dezembro, em Interlagos. 

O evento também poderá alterar o ranking histórico de vencedores. Ricardo Maurício, Rubens Barrichello e Ricardo Zonta somam duas vitórias e têm como missão alcançar a liderança isolada de Thiago Camilo, único piloto com três primeiros lugares na prova especial. 

A programação manterá o formato tradicional da categoria, com duas corridas. A sprint será disputada no sábado (14), enquanto a prova principal de domingo (15) receberá a denominação de Corrida do Milhão, com duração prevista de 50 minutos mais uma volta. Confira os vencedores das 12 edições da prova mais cobiçada do automobilismo sul-americano:

Ficha técnica – Vencedores da Corrida do Milhão*

2008 
Piloto: Valdeno Brito 
Equipe: Medley-A.Mattheis 
Carro: Chevrolet Astra 
Local: Jacarepaguá, Rio de Janeiro (RJ) 

2010 
Piloto: Ricardo Maurício 
Equipe: Eurofarma RC 
Carro: Chevrolet Vectra 
Local: Interlagos, São Paulo (SP) 

2011 
Piloto: Thiago Camilo 
Equipe: RCM Motorsport 
Carro: Chevrolet Vectra 
Local: Interlagos, São Paulo (SP) 

2012 
Piloto: Thiago Camilo 
Equipe: RCM Motorsport 
Carro: Chevrolet Sonic 
Local: Interlagos, São Paulo (SP) 

2013 
Piloto: Ricardo Zonta 
Equipe: RZ BMC Racing 
Carro: Chevrolet Sonic 
Local: Interlagos, São Paulo (SP) 

2014 
Piloto: Rubens Barrichello 
Equipe: Full Time Sports 
Carro: Chevrolet Sonic 
Local: Goiânia (GO) 

2015 
Piloto: Thiago Camilo 
Equipe: Ipiranga-RCM 
Carro: Chevrolet Sonic 
Local: Goiânia (GO) 

2016 
Piloto: Felipe Fraga 
Equipe: Cimed Racing 
Carro: Peugeot 408 
Local: Interlagos, São Paulo (SP) 

2017 
Piloto: Daniel Serra 
Equipe: Eurofarma RC 
Carro: Chevrolet Cruze 
Local: Curitiba (PR) 

2018 
Piloto: Rubens Barrichello 
Equipe: Full Time Sports 
Carro: Chevrolet Cruze 
Local: Goiânia (GO), anel externo 

2019 
Piloto: Ricardo Maurício 
Equipe: Eurofarma RC 
Carro: Chevrolet Cruze 
Local: Interlagos, São Paulo (SP) 

2020 
Piloto: Ricardo Zonta 
Equipe: RCM Motorsport 
Carro: Toyota Corolla 
Local: Interlagos, São Paulo (SP) 

Não houve Corrida do Milhão em 2009 nem entre 2021 e 2025. 

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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