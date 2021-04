A Ipiranga Racing lançou seus carros para a temporada 2021 da Stock Car. Além da mudança sutil nas cores, com presença mais forte do laranja e linhas mais retas, a grande novidade é que os Toyota Corolla de Thiago Camilo e César Ramos ganharam um nome, criado pelo público por meio de uma campanha nas redes sociais da rede de postos de combustível.

Das quase duzentas sugestões avaliadas por patrocinador, equipe e pilotos, o nome escolhido foi IPIWIN, que junta as palavras Ipiranga e Win (vitória, em inglês), sugerido pelo seguidor Felipe Monteiro.

Essa é a primeira vez que a Ipiranga Racing lança seus carros através das redes sociais, e é a primeira vez que adota um nome para eles.

Apresentação do carro da Ipiranga Racing de 2021 com Thiago Camilo e César Ramos 1 / 4 Foto de: Carsten Horst Apresentação do carro da Ipiranga Racing de 2021 com Thiago Camilo e César Ramos 2 / 4 Foto de: Carsten Horst Apresentação do carro da Ipiranga Racing de 2021 com Thiago Camilo e César Ramos 3 / 4 Foto de: Carsten Horst Apresentação do carro da Ipiranga Racing de 2021 com Thiago Camilo e César Ramos 4 / 4 Foto de: Carsten Horst

