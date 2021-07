No próximo fim de semana a Stock Car volta ao Paraná, onde realizou sua última parada, em Cascavel, para correr a sexta etapa da temporada 2021 no circuito misto de 3.695 metros do autódromo localizado em Pinhais, na Grande Curitiba. No domingo seguinte, Dia dos Pais, novamente uma etapa com duas corridas em Curitiba, mas dessa vez no anel externo de 2.550 metros.

Para a Ipiranga Racing, que está em ascensão no campeonato – em Cascavel Thiago Camilo fez a pole position e venceu a corrida principal, e Cesar Ramos passou de quarto para terceiro lugar no campeonato – nada melhor que Curitiba para confirmar a boa fase do time da Toyota Gazoo Racing. Ano passado a principal categoria do automobilismo brasileiro realizou duas etapas e três corridas em um único fim de semana lá, e Thiago Camilo fez a pole position e venceu a corrida de sábado, e repetiu pole e vitória na corrida principal de domingo, além de ter chegado em sétimo na Corrida 2, saltando na ocasião de quinto para primeiro lugar no campeonato.

“A ideia é consolidar no misto de Curitiba, pista onde tivemos o melhor desempenho do ano passado, a reação que começou em Cascavel', diz Camilo, piloto do Toyota número #21, que tem cinco vitórias na pista de Pinhais, em 2006, 2011, 2016 e 2020 (2).

Apesar de em 2020 ter chegado em Curitiba como líder do campeonato e ter saído em 6º, Cesar Ramos confia no bom desempenho da equipe e em seu próprio retrospecto anterior em Curitiba para manter o otimismo.

“A equipe tem um excelente acerto para essa pista e está crescendo na temporada. Eu sempre andei bem em Curitiba, estou em terceiro no campeonato, e ano passado todos os problemas que tive não foram exatamente de desempenho, foi um probleminha na classificação, um pit não muito bom, nada deu exatamente certo. Então, tenho certeza de que esse ano as coisas voltarão ao normal, vou viajar pensando em pódio”, disse o piloto do Toyota #30.

