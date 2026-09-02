Stock Car: Irmãos Léo e Rafael Reis partem para Curvelo e miram pelotão da frente

A Stock Car Pro Series volta neste final de semana para o Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), para a sua oitava etapa. E os pilotos da CAR Racing, os irmãos Léo e Rafael Reis, partem para a segunda passagem do campeonato pelo interior mineiro neste ano visando bons desempenhos no fechamento do segundo terço da temporada 2026.

Léo teve a sua estreia na categoria justamente no circuito de 3.330 metros, mostrando bons desempenhos: em sua primeira classificação, alcançou o Q3 e obteve um top 10 na corrida principal. Vindo de uma etapa desafiadora em Santa Cruz do Sul (RS), o piloto busca repetir o bom desempenho mostrado no começo do ano em Curvelo para se aproximar do grupo dos dez melhores do campeonato.

“A gente volta neste final de semana para Curvelo, que foi onde fizemos a nossa estreia na categoria. Na abertura do campeonato nós chegamos ao Q3 da classificação e conseguimos bons pontos na tabela, então esperamos repetir isso, quem sabe lutando por mais um pódio”, disse Léo Reis.

Rafael Reis teve sua primeira experiência em Curvelo na categoria ainda em 2025, em seu ano de estreia. O piloto acredita que, por conhecer a pista, pode ter um bom desempenho ao longo de todo o final de semana no interior mineiro.

“Curvelo é uma pista onde a gente já andou e, no ano passado, também teve corrida, então a gente conhece esse circuito. E por ser uma pista que a gente está bem familiarizado, acredito que a gente possa brigar por bons resultados, então estou confiante”, comenta Rafael Reis.

As atividades da Stock Car serão iniciadas na sexta-feira (4) com dois treinos livres, às 10h30 e às 13h30. No sábado, o classificatório está marcado para as 8h da manhã e a corrida Sprint para 13h50. A corrida principal em Curvelo acontece no domingo, a partir do meio-dia.

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