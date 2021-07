Sérgio Jimenez começou bem sua passagem de três fins de semana consecutivos de provas no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais (PR). No último domingo (25), ao lado de Beto Monteiro, ele terminou na segunda posição em sua prova de estreia no TCR South America. Agora, o piloto de Piedade (SP) espera manter o bom momento com as cores da MX Piquet Sports e Toyota Gazoo Racing pela Stock Car, categoria que realiza suas duas próximas etapas da temporada no circuito paranaense, nos dias 1º e 8 de agosto.

Para se preparar para o desafio, Jimenez iniciou a semana com treinos intensos no simulador com o carro da Stock Car, mais potente e pesado do que o TCR.

“Assim como a MX Piquet Sports, nossa equipe no TCR é chefiada pelo Carlos Chiarelli, então tentamos aproveitar o último fim de semana para coletar o máximo possível de dados e informações sobre a pista que pudesse nos auxiliar nas provas da Stock Car”, frisou o piloto do Toyota Corolla #73.

“Na última prova, ficamos a seis milésimos de ficar entre os melhores da classificação, o que comprova a evolução da nossa equipe e da velocidade de nossos carros nesta temporada”, avaliou.

A pista da região metropolitana da capital do Paraná é uma das mais tradicionais e seletivas de todo o calendário. Na longa reta, com 980 metros, os carros da Stock Car atingem velocidade máxima na casa de 240 km/h.

“A entrada do miolo possui uma subida forte. Não parece ser muita coisa, mas é preciso acelerar o mais cedo possível”, destaca Jimenez. “Já o Pinheirinho, na sequência, é a curva de mais baixa velocidade da pista, em que é preciso cuidado para não perder tração. Ainda há as duas pernas do S de alta, as curvas mais desafiadoras do circuito”, ensinou o piloto, em alusão às duas curvas que são contornadas acima de 180 km/h.

A programação da sexta etapa da Stock Car será condensada neste sábado (31) e domingo, quando ocorrem as duas corridas desta rodada. Quali e provas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

