Piloto da Scuderia CJ na Stock Car Pro Series, Sergio Jimenez testou positivo para o novo coronavírus e será substituído por Danilo Dirani na etapa deste fim de semana no circuito Velocitta.

A oficialização da 'troca' de pilotos para o evento disputado em Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo, foi feito pelos perfis da principal categoria do automobilismo brasileiro nas redes sociais.

As atividades da décima etapa da Stock Car Pro Series na pista terão início no sábado, 23, com treinos e classificação. As corridas serão disputadas no domingo, 24. As transmissões você confere ao vivo aqui no Motorsport.com.

F1 2021: Verstappen PISTOLA, RECADO de Pérez, CÁLCULO de Hamilton, PUNIÇÃO a Vettel e tudo do GP

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #139 – Qual o campeonato da F1 mais emocionante do século?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: