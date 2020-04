Júlio Campos já definiu seu convidado para a Corrida de Duplas, evento que abre a temporada 2020 da Stock Car, em Goiânia, no dia 29 de março. O paranaense terá ao seu lado Fábio Carbone, que atualmete compete na Porsche Cup Endurance.

Campos, que nesta temporada fará sua estreia pela Crown Racing, se diz feliz com a chegada de Carbone e acredita muito no potencial da dupla: "Conheço o Fábio desde que comecei no kart e ele sempre foi uma referência. Ele é um piloto muito conhecido lá fora, pelas várias categorias que disputou, mas ainda não teve a chance merecida no Brasil. Vai ser uma boa parceria", destacou.

Fábio Carbone, de 39 anos, foi o grande rival de Felipe Massa no início da carreira. Ambos começaram juntos e disputaram ponto a ponto o título da Fórmula Chevrolet em 1999, que ficou com o futuro piloto da F1 por um ponto. Fora do país, Carbone disputou a Super GT, no Japão, vice-campeão em 2007, a Fórmula Renault, Fórmula 3, e Renault 3.5, em que foi vice-campeão em 2008.

"Participei de todas as edições das Corridas de Duplas. A ideia da prova é muito legal, porque oferece uma oportunidade a mais de 20 novos pilotos mostrarem seu trabalho. Em 2014, formei dupla com o Julio e fiquei muito feliz em nesse ano ao receber novamente o convite dele para reeditarmos a dupla."

"Ele é um piloto muito rápido e experiente, que disputou o título nas três últimas temporadas e a Crown é uma equipe 'campeoníssima', o que gera grandes expectativas para a corrida", disse Carbone.

