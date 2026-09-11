Stock Car: Julio Campos retoma parceria com Antonio Pizzonia para corrida de duplas

A volta da corrida de duplas ao calendário da Stock Car marcará a reedição de uma parceria de sucesso da categoria. Para a etapa especial, que acontecerá no dia 27 de setembro no Autódromo de Brasília (DF), Julio Campos vai reeditar a parceria com o ex-F1 Antônio Pizzonia. O amazonense aceitou o convite do titular do carro #4, que foi seu companheiro de equipe ao longo de quatro temporadas na principal categoria do automobilismo brasileiro.

“Nem preciso dizer que estou muito feliz de contar com um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro num evento tão importante”, destacou Campos. “Somos grandes amigos há muito tempo. O Antônio mora fora do Brasil já há alguns anos, mas aceitou de prontidão o convite quando o procuramos. Ele sempre foi um cara muito rápido, se mantém ativo treinando e está com o físico 100% em dia. Tenho certeza de que teremos um entrosamento imediato na pista para esta prova de longa duração”.

Pizzonia completa 46 anos nesta sexta-feira (11). Seu currículo na Stock Car, onde competiu até 2019, conta com duas vitórias. Antes disso, teve passagens pela F1 e IndyCar, além de um currículo vitorioso em algumas das principais categorias de base do automobilismo, como a Fórmula 3000 (antecessora da atual Fórmula 2) e a Fórmula 3 inglesa, onde se sagrou campeão em 2000, numa das épocas mais competitivas da história da categoria.

Na atual temporada, Campos ocupa a 12ª colocação na tabela, com 462 pontos e dois pódios conquistados até aqui. Na última etapa, em Curvelo (MG), encerrou o fim de semana com Top 10 tanto na corrida sprint quanto na prova principal.

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