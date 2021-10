Stock Car: Kanaan renova com Full Time e segue no grid em 2022

O grid da Stock Car Pro Series manterá um de seus maiores nomes para a temporada 2022. Tony Kanaan seguirá correndo pela Full Time no próximo ano com a Texaco Racing.

Campeão da IndyCar e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, o brasileiro está no meio da disputa de sua primeira temporada completa na Stock Car com a equipe de Maurício Ferreira. Neste fim de semana, Kanaan volta ao Velocitta, em Mogi Guaçu, no estado de São Paulo, para a disputa da 10ª de 12 etapas do ano.

Kanaan celebrou a renovação, afirmando que está no meio de um projeto maior em sua participação na Stock.

"Estou muito feliz em poder continuar com a Texaco Racing em 2022", disse.

"Sei que é incomum uma empresa anunciar a renovação com um piloto nesta fase da temporada, especialmente na Stock Car, mas temos trabalhado juntos para isso e sempre acreditei que um projeto maior que um ano é o ideal para colhermos os frutos de tudo que estamos plantando e lutando para alcançar".

O piloto destacou ainda o ano de aprendizado na Stock, correndo a bordo do Toyota Corolla #48.

"Por mais que todos acreditem que eu seja um veterano, mais da metade das pistas da Stock Car é novidade para mim. Então, tem sido um ano de muito aprendizado. Por isso, agradeço ainda mais a confiança da Texaco".

"Estou muito feliz com essa parceria, adoro competir no Brasil e torço para que em 2022 possamos ter um campeonato fantástico, com a volta do público e, se Deus quiser, muitas vitórias e pódios".

O anúncio da renovação de Tony veio ainda com um evento especial para o piloto. Nesta quinta, ele 'empresta' seu carro para o medalhista olímpico nos 400m com barreiras Alison dos Santos, o 'Piu'.

O atleta, medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, teve a chance de dar uma volta rápida pelo Velocita com Kanaan e guiar o carro pelo circuito.

