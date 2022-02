Carregar reprodutor de áudio

Piloto da equipe Full Time na Stock Car Pro Series, Tony Kanaan terá Pietro Fittipaldi como parceiro na Corrida de Duplas, que inaugura a temporada 2022 da categoria máxima do automobilismo nacional no próximo fim de semana, em Interlagos (SP).

Campeão da Indy em 2004 e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis em 2013, Kanaan é uma das grandes bandeiras do esporte a motor brasileiro no exterior. O baiano de 47 anos abre em 2022 sua segunda temporada na Stock.

Na Corrida de Duplas, vai dividir o Toyota Corolla #6 da Full Time Bassani com Pietro Fittipaldi, último brasileiro a correr na Fórmula 1 e neto de Emerson Fittipaldi, bicampeão da categoria máxima.

Em 2022, Pietro continua como reserva da Haas F1 e correrá no ELMS. De todo modo, o jovem piloto já tem experiência na Stock, inclusive com direito a participação no campeonato passado, substituindo o próprio Tony na Full Time.

A cobertura completa da Corrida de Duplas em Interlagos e de toda a temporada 2022 da Stock Car Pro Series você confere aqui no Motorsport.com, que também transmite as etapas pela Motorsport.tv.

