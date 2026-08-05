Stock Car: Kohl volta a correr em casa e com ânimos em alta

Lucas Kohl, enfim, vai voltar a correr em casa. Pela primeira vez em sua carreira na Stock Car Pro Series, o gaúcho de 28 anos correrá no circuito de Santa Cruz do Sul (RS), sua cidade natal.

O ânimo do competidor da Crown Racing vem em dose quádrupla: correr em casa, retornar a uma pista em que venceu na sua última passagem, vindo de um resultado positivo na etapa anterior e em seu primeiro Dia dos Pais como pai.

Kohl tornou-se pai no último dia 29, com o nascimento do pequeno Vicente, fruto do relacionamento com sua noiva, a empresária Eduardha Furno.

“Vai ser um fim de semana com uma boa avalanche de emoções: meu filho acabou de nascer, vou correr em casa pela primeira vez na Stock Car, em uma pista que já venci e depois de um ótimo resultado com a equipe”, enumerou.



No Velocitta, o piloto escalou o grid das últimas posições para fechar a corrida principal no top 15, destacando a evolução do conjunto.

“Foi uma etapa que transcorreu mais tranquilamente, sem problemas sérios nas corridas, e pude lutar de igual para igual e subir para a primeira metade do pelotão. Isso nos deixa bastante entusiasmados para o fim de semana”, disse Lucas, que na última vez que correu em Santa Cruz do Sul, ainda na Stock Light – categoria de acesso – venceu uma das provas e foi ao pódio em terceiro na outra.

O circuito de 3.531 metros guarda peculiaridades, como a longa reta principal, trechos em subida, descida e com curvas de alta e baixa velocidade.

“É um circuito com características que me agradam. O fato de ser na minha cidade torna tudo ainda mais especial. No entanto, o nosso foco é em manter o momento e continuar subindo de produção. O Velocitta foi um passo significativo à frente, e o objetivo principal é seguir com esta evolução”, afirmou.

A programação do final de semana que marca o retorno da Stock Car Pro Series à cidade após quatro anos inclui os treinos livres na sexta-feira (7), a classificação às 8h30 com a corrida sprint às 13 horas de sábado (8) e a corrida principal no domingo (9) com largada às 12h10 – com transmissão ao vivo por Band e pelo canal oficial da categoria no YouTube.

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