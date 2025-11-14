Após ser obrigada a cancelar as atividades de pista da quinta-feira por conta dos fortes ventos que atingiram a cidade de Cuiabá, a Stock Car abriu mais cedo a programação desta sexta, com o treino livre único da nona etapa da temporada 2025. Arthur Leist foi o mais rápido, à frente de Ricardo Zonta e Zezinho Mugiatti.

Em sua primeira etapa noturna da história, a Stock Car mexeu com sua programação regular e, com isso, os treinos livres foram inicialmente jogados para a noite de quinta-feira. Porém, a incidência de fortes ventos sobre o Autódromo, que destelharam uma arquibancada e feriram uma pessoa, levaram ao cancelamento da atividade de pista.

Com isso, apenas um treino livre foi mantido, sendo realizado na tarde desta sexta-feira. Os pilotos foram à pista em dois grupos de 30min de duração cada.

Ao final do segundo grupo, Arthur Leist havia anotado o melhor tempo, com 01min49s086, 0s203 à frente de Ricardo Zonta. Zezinho Mugiatti foi o terceiro, a 0s388, com JP de Oliveira (+0s399) e Felipe Massa (+0s636) fechando os cinco primeiros colocados.

Olhando para os principais candidatos ao título, o líder do campeonato, Felipe Fraga, ficou em oitavo, a 0s829, logo à frente de seu companheiro de Eurofarma-RC e vice-líder, Gaetano di Mauro. Já o terceiro colocado Thiago Camilo foi o 14º, a 1s381.

A Stock Car realiza mais duas sessões ainda nesta sexta-feira. Primeiro, às 19h25, horário de Brasília, acontece a classificação, seguida da corrida sprint, às 22h10, também no horário de Brasília, com transmissão do canal oficial da categoria no YouTube.

Confira o resultado do TL da Stock Car em Cuiabá:

POS piloto equipe melhor volta DIFerença 1 Arthur Leist Crown Racing 1:49.086 — 2 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:49.289 0.203 3 Zezinho Muggiati Car Racing Sterling 1:49.474 0.388 4 João Paulo de Oliveira FT Gazoo Racing 1:49.485 0.399 5 Felipe Massa TMG Racing 1:49.722 0.636 6 Gaetano Di Mauro Eurofarma RC 1:49.742 0.656 7 Enzo Elias Scuderia Bandeiras 1:49.814 0.728 8 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1:49.888 0.802 9 Felipe Fraga Eurofarma RC 1:49.915 0.829 10 Nelson Piquet Jr Scuderia Bandeiras Sports 1:49.990 0.904 11 Cacá Bueno Scuderia Chiarelli 1:50.009 0.923 12 Gabriel Casagrande A.Mattheis Vogel 1:50.067 0.981 13 Guilherme Salas Valda Cavaleiro Sports 1:50.223 1.137 14 Alam Khodair Blau Motorsport 1:50.247 1.161 15 Daniel Serra Blau Motorsport 1:50.375 1.289 16 Felipe Baptista Car Racing KTF 1:50.457 1.371 17 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:50.503 1.417 18 Denis Navarro Full Time/Cavaleiro 1:50.552 1.466 19 Lucas Foresti A.Mattheis Vogel 1:50.695 1.609 20 Rafael Suzuki TMG Racing 1:50.732 1.646 21 Ricardo Maurício Valda Cavaleiro Sports 1:50.769 1.683 22 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:50.823 1.737 23 Lucas Kohl Scuderia Chiarelli 1:50.947 1.861 24 Arthur Gama FT Gazoo Racing 1:51.000 1.914 25 Gianluca Petecof Car Racing KTF 1:51.202 2.116 26 Vicente Orige Scuderia Bandeiras Sports 1:51.427 2.341 27 Rafael Reis Car Racing Sterling 1:51.433 2.357 28 Hélio Castroneves A.Mattheis Motorsport 1:51.553 2.467 29 Julio Campos Crown Racing 1:51.573 2.485 30 Rubens Barrichello Full Time/Cavaleiro 1:51.751 2.665 31 Átila Abreu Scuderia Bandeiras 1:52.082 2.996

