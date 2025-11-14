Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti
Sessão estava originalmente programada para a quinta a noite, mas precisou ser adiada por conta dos ventos fortes em Cuiabá
Após ser obrigada a cancelar as atividades de pista da quinta-feira por conta dos fortes ventos que atingiram a cidade de Cuiabá, a Stock Car abriu mais cedo a programação desta sexta, com o treino livre único da nona etapa da temporada 2025. Arthur Leist foi o mais rápido, à frente de Ricardo Zonta e Zezinho Mugiatti.
Em sua primeira etapa noturna da história, a Stock Car mexeu com sua programação regular e, com isso, os treinos livres foram inicialmente jogados para a noite de quinta-feira. Porém, a incidência de fortes ventos sobre o Autódromo, que destelharam uma arquibancada e feriram uma pessoa, levaram ao cancelamento da atividade de pista.
Com isso, apenas um treino livre foi mantido, sendo realizado na tarde desta sexta-feira. Os pilotos foram à pista em dois grupos de 30min de duração cada.
Ao final do segundo grupo, Arthur Leist havia anotado o melhor tempo, com 01min49s086, 0s203 à frente de Ricardo Zonta. Zezinho Mugiatti foi o terceiro, a 0s388, com JP de Oliveira (+0s399) e Felipe Massa (+0s636) fechando os cinco primeiros colocados.
Olhando para os principais candidatos ao título, o líder do campeonato, Felipe Fraga, ficou em oitavo, a 0s829, logo à frente de seu companheiro de Eurofarma-RC e vice-líder, Gaetano di Mauro. Já o terceiro colocado Thiago Camilo foi o 14º, a 1s381.
A Stock Car realiza mais duas sessões ainda nesta sexta-feira. Primeiro, às 19h25, horário de Brasília, acontece a classificação, seguida da corrida sprint, às 22h10, também no horário de Brasília, com transmissão do canal oficial da categoria no YouTube.
Confira o resultado do TL da Stock Car em Cuiabá:
|POS
|piloto
|equipe
|melhor volta
|DIFerença
|1
|Arthur Leist
|Crown Racing
|1:49.086
|—
|2
|Ricardo Zonta
|RCM Motorsport
|1:49.289
|0.203
|3
|Zezinho Muggiati
|Car Racing Sterling
|1:49.474
|0.388
|4
|João Paulo de Oliveira
|FT Gazoo Racing
|1:49.485
|0.399
|5
|Felipe Massa
|TMG Racing
|1:49.722
|0.636
|6
|Gaetano Di Mauro
|Eurofarma RC
|1:49.742
|0.656
|7
|Enzo Elias
|Scuderia Bandeiras
|1:49.814
|0.728
|8
|Cesar Ramos
|Ipiranga Racing
|1:49.888
|0.802
|9
|Felipe Fraga
|Eurofarma RC
|1:49.915
|0.829
|10
|Nelson Piquet Jr
|Scuderia Bandeiras Sports
|1:49.990
|0.904
|11
|Cacá Bueno
|Scuderia Chiarelli
|1:50.009
|0.923
|12
|Gabriel Casagrande
|A.Mattheis Vogel
|1:50.067
|0.981
|13
|Guilherme Salas
|Valda Cavaleiro Sports
|1:50.223
|1.137
|14
|Alam Khodair
|Blau Motorsport
|1:50.247
|1.161
|15
|Daniel Serra
|Blau Motorsport
|1:50.375
|1.289
|16
|Felipe Baptista
|Car Racing KTF
|1:50.457
|1.371
|17
|Thiago Camilo
|Ipiranga Racing
|1:50.503
|1.417
|18
|Denis Navarro
|Full Time/Cavaleiro
|1:50.552
|1.466
|19
|Lucas Foresti
|A.Mattheis Vogel
|1:50.695
|1.609
|20
|Rafael Suzuki
|TMG Racing
|1:50.732
|1.646
|21
|Ricardo Maurício
|Valda Cavaleiro Sports
|1:50.769
|1.683
|22
|Bruno Baptista
|RCM Motorsport
|1:50.823
|1.737
|23
|Lucas Kohl
|Scuderia Chiarelli
|1:50.947
|1.861
|24
|Arthur Gama
|FT Gazoo Racing
|1:51.000
|1.914
|25
|Gianluca Petecof
|Car Racing KTF
|1:51.202
|2.116
|26
|Vicente Orige
|Scuderia Bandeiras Sports
|1:51.427
|2.341
|27
|Rafael Reis
|Car Racing Sterling
|1:51.433
|2.357
|28
|Hélio Castroneves
|A.Mattheis Motorsport
|1:51.553
|2.467
|29
|Julio Campos
|Crown Racing
|1:51.573
|2.485
|30
|Rubens Barrichello
|Full Time/Cavaleiro
|1:51.751
|2.665
|31
|Átila Abreu
|Scuderia Bandeiras
|1:52.082
|2.996
