Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Geral
Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026
Relato do treino livre
Stock Car Cuiabá

Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Sessão estava originalmente programada para a quinta a noite, mas precisou ser adiada por conta dos ventos fortes em Cuiabá

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Arthur Leist

Após ser obrigada a cancelar as atividades de pista da quinta-feira por conta dos fortes ventos que atingiram a cidade de Cuiabá, a Stock Car abriu mais cedo a programação desta sexta, com o treino livre único da nona etapa da temporada 2025. Arthur Leist foi o mais rápido, à frente de Ricardo Zonta e Zezinho Mugiatti.

Leia também:

Em sua primeira etapa noturna da história, a Stock Car mexeu com sua programação regular e, com isso, os treinos livres foram inicialmente jogados para a noite de quinta-feira. Porém, a incidência de fortes ventos sobre o Autódromo, que destelharam uma arquibancada e feriram uma pessoa, levaram ao cancelamento da atividade de pista.

Com isso, apenas um treino livre foi mantido, sendo realizado na tarde desta sexta-feira. Os pilotos foram à pista em dois grupos de 30min de duração cada.

Ao final do segundo grupo, Arthur Leist havia anotado o melhor tempo, com 01min49s086, 0s203 à frente de Ricardo Zonta. Zezinho Mugiatti foi o terceiro, a 0s388, com JP de Oliveira (+0s399) e Felipe Massa (+0s636) fechando os cinco primeiros colocados.

Olhando para os principais candidatos ao título, o líder do campeonato, Felipe Fraga, ficou em oitavo, a 0s829, logo à frente de seu companheiro de Eurofarma-RC e vice-líder, Gaetano di Mauro. Já o terceiro colocado Thiago Camilo foi o 14º, a 1s381.

A Stock Car realiza mais duas sessões ainda nesta sexta-feira. Primeiro, às 19h25, horário de Brasília, acontece a classificação, seguida da corrida sprint, às 22h10, também no horário de Brasília, com transmissão do canal oficial da categoria no YouTube.

Confira o resultado do TL da Stock Car em Cuiabá:

POS piloto equipe melhor volta DIFerença
1 Arthur Leist Crown Racing 1:49.086
2 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:49.289 0.203
3 Zezinho Muggiati Car Racing Sterling 1:49.474 0.388
4 João Paulo de Oliveira FT Gazoo Racing 1:49.485 0.399
5 Felipe Massa TMG Racing 1:49.722 0.636
6 Gaetano Di Mauro Eurofarma RC 1:49.742 0.656
7 Enzo Elias Scuderia Bandeiras 1:49.814 0.728
8 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1:49.888 0.802
9 Felipe Fraga Eurofarma RC 1:49.915 0.829
10 Nelson Piquet Jr Scuderia Bandeiras Sports 1:49.990 0.904
11 Cacá Bueno Scuderia Chiarelli 1:50.009 0.923
12 Gabriel Casagrande A.Mattheis Vogel 1:50.067 0.981
13 Guilherme Salas Valda Cavaleiro Sports 1:50.223 1.137
14 Alam Khodair Blau Motorsport 1:50.247 1.161
15 Daniel Serra Blau Motorsport 1:50.375 1.289
16 Felipe Baptista Car Racing KTF 1:50.457 1.371
17 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:50.503 1.417
18 Denis Navarro Full Time/Cavaleiro 1:50.552 1.466
19 Lucas Foresti A.Mattheis Vogel 1:50.695 1.609
20 Rafael Suzuki TMG Racing 1:50.732 1.646
21 Ricardo Maurício Valda Cavaleiro Sports 1:50.769 1.683
22 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:50.823 1.737
23 Lucas Kohl Scuderia Chiarelli 1:50.947 1.861
24 Arthur Gama FT Gazoo Racing 1:51.000 1.914
25 Gianluca Petecof Car Racing KTF 1:51.202 2.116
26 Vicente Orige Scuderia Bandeiras Sports 1:51.427 2.341
27 Rafael Reis Car Racing Sterling 1:51.433 2.357
28 Hélio Castroneves A.Mattheis Motorsport 1:51.553 2.467
29 Julio Campos Crown Racing 1:51.573 2.485
30 Rubens Barrichello Full Time/Cavaleiro 1:51.751 2.665
31 Átila Abreu Scuderia Bandeiras 1:52.082 2.996

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior "Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá
Próximo artigo Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Principais comentários
Guilherme Longo
Mais de
Guilherme Longo
MotoGP: Acosta lidera TL2 para o GP de Valência à frente de Bezzecchi

MotoGP: Acosta lidera TL2 para o GP de Valência à frente de Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Acosta lidera TL2 para o GP de Valência à frente de Bezzecchi
Moto2: Diogo Moreira sofre, é 19º no TL2 em Valência e terá que disputar o Q1 na classificação do sábado

Moto2: Diogo Moreira sofre, é 19º no TL2 em Valência e terá que disputar o Q1 na classificação do sábado

Moto2
Moto2
Valência
Moto2: Diogo Moreira sofre, é 19º no TL2 em Valência e terá que disputar o Q1 na classificação do sábado
F1: Leclerc abandona GP de São Paulo após incidente com Antonelli e Piastri

F1: Leclerc abandona GP de São Paulo após incidente com Antonelli e Piastri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Leclerc abandona GP de São Paulo após incidente com Antonelli e Piastri

Últimas notícias

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros