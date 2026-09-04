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Stock Car Chapecó

Stock Car: Léo e Rafael Reis buscam evoluir carro após treinos em Curvelo

Rafael fechou o dia com a 18ª posição no Circuito dos Cristais, enquanto Léo foi o 20º mais rápido. Sábado no interior mineiro tem classificação e Sprint

Publicado:
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Foto de: Rodrigo Ruiz

Companheiros de equipe na CAR Racing na temporada 2026 da Stock Car Pro Series, os irmãos Rafael e Léo Reis buscam evoluir o desempenho do carro após a sexta-feira (4) de treinos livres para a oitava etapa do campeonato. Ao longo do dia no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), a dupla trabalhou no acerto visando a classificação e as corridas do final de semana.

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Vivendo sua segunda temporada na principal categoria do esporte a motor brasileiro, Rafael não usou pneus novos na sessão que abriu o final de semana e, no segundo treino livre do dia, terminou com a 18ª posição. O piloto mostra confiança para a sequência da etapa e acredita que pode brigar por posições mais na frente na atividade que definirá as posições de largada.

“No primeiro treino nós não usamos pneus novos, então acho que a performance seria ainda melhor. E no segundo treinos ficamos há cinco décimos do mais rápido. É uma etapa com todo muito próximo, fui 18º ficando a cinco décimos do líder. Estamos confiantes pois temos o que melhorar para a classificação”, comenta Rafael Reis.

Dono de um top 10 na primeira passagem da Stock Car por Curvelo neste ano, Léo também trabalhou na velocidade do carro para poder disputar posições mais na frente do pelotão. Nesta sexta-feira, o piloto que faz sua estreia na categoria registrou o 20º tempo, e também trabalha com a CAR Racing para ter uma boa classificação nesta manhã.

“Dia produtivo hoje, com muitos testes buscando sempre um ou dois décimos. A Stock Car sempre tem os tempos muito próximos. Curvelo é uma pista onde tivemos um bom desempenho antes e agora, voltando, a gente espera pela mesma performance. Estamos confiantes em uma boa classificação amanhã”, disse Léo Reis.

A programação da etapa de Curvelo conta com a classificação neste sábado, a partir de 8h, enquanto a Sprint ocorre às 13h50. A corrida principal está marcada para 12h10 de domingo.

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