Stock Car: Léo e Rafael Reis voltam à Santa Cruz do Sul após quatro anos e miram bons resultados

A Stock Car Pro Series tem sequência neste final de semana com a disputa da sétima etapa da temporada 2026, marcada para o Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS). Dupla que defende a CAR Racing, os irmãos Léo e Rafael Reis partem para a rodada dupla que marca o início da metade decisiva do campeonato em busca de resultados positivos para subirem na tabela de classificação em um circuito em que não correm desde 2022.

Em seu primeiro ano na categoria, Léo já possui uma vitória, obtida em Interlagos, e vem de um top dez na última etapa, no Velocitta. Ele está apenas quatro pontos distante do grupo dos dez primeiros colocados do campeonato, e destaca que a etapa marca a volta para o circuito do interior gaúcho, onde não corre desde os tempos de Copa HB20.

“Santa Cruz é uma pista que eu gosto, mas eu corri apenas uma vez. O recorde da pista de HB20 é meu até hoje, então é um lugar em que tenho boas memórias. Mas é a primeira vez que vou andar lá com um carro de tração traseira e faz quatro anos que não corro lá. É uma pista técnica, de difíceis ultrapassagens e de alta. Vamos buscar otimizar os resultados”, disse Léo Reis.

Rafael Reis vem de uma etapa em que avançou 11 posições durante a corrida principal disputada no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Agora em Santa Cruz do Sul, o piloto luta por um resultado positivo em uma pista em que, assim como o irmão, tem poucas corridas disputadas no currículo.

“A gente estudou bastante para correr em Santa Cruz do Sul, onde eu fiz dois treinos e uma corrida só de HB20, que não tem muito a ver com o Stock Car. É uma pista legal e fiz bastante treino em simulador entre as etapas do Velocitta e agora. Além disso, a equipe está bem preparada”, comenta Rafael Reis.

A programação da Stock Car será aberta na sexta-feira com dois treinos livres, enquanto o sábado contará com a classificação, às 8h30, e a disputa da Sprint, às 12h05. A corrida principal tem largada às 12h05 de domingo. Band, BandSports e YouTube mostram a etapa de Santa Cruz do Sul.

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