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Stock Car Belo Horizonte / Cascavel

Stock Car: Léo e Rafael Reis voltam à Santa Cruz do Sul após quatro anos e miram bons resultados

Irmãos correm pela primeira vez no circuito gaúcho com a principal categoria do País e destacam preparação para a sétima etapa do campeonato

Publicado:
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Leo Reis

Foto de: Rodrigo Ruiz

A Stock Car Pro Series tem sequência neste final de semana com a disputa da sétima etapa da temporada 2026, marcada para o Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS). Dupla que defende a CAR Racing, os irmãos Léo e Rafael Reis partem para a rodada dupla que marca o início da metade decisiva do campeonato em busca de resultados positivos para subirem na tabela de classificação em um circuito em que não correm desde 2022.

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Em seu primeiro ano na categoria, Léo já possui uma vitória, obtida em Interlagos, e vem de um top dez na última etapa, no Velocitta. Ele está apenas quatro pontos distante do grupo dos dez primeiros colocados do campeonato, e destaca que a etapa marca a volta para o circuito do interior gaúcho, onde não corre desde os tempos de Copa HB20.

“Santa Cruz é uma pista que eu gosto, mas eu corri apenas uma vez. O recorde da pista de HB20 é meu até hoje, então é um lugar em que tenho boas memórias. Mas é a primeira vez que vou andar lá com um carro de tração traseira e faz quatro anos que não corro lá. É uma pista técnica, de difíceis ultrapassagens e de alta. Vamos buscar otimizar os resultados”, disse Léo Reis.

Rafael Reis vem de uma etapa em que avançou 11 posições durante a corrida principal disputada no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Agora em Santa Cruz do Sul, o piloto luta por um resultado positivo em uma pista em que, assim como o irmão, tem poucas corridas disputadas no currículo.

“A gente estudou bastante para correr em Santa Cruz do Sul, onde eu fiz dois treinos e uma corrida só de HB20, que não tem muito a ver com o Stock Car. É uma pista legal e fiz bastante treino em simulador entre as etapas do Velocitta e agora. Além disso, a equipe está bem preparada”, comenta Rafael Reis.

A programação da Stock Car será aberta na sexta-feira com dois treinos livres, enquanto o sábado contará com a classificação, às 8h30, e a disputa da Sprint, às 12h05. A corrida principal tem largada às 12h05 de domingo. Band, BandSports e YouTube mostram a etapa de Santa Cruz do Sul.

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

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