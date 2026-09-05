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Stock Car Chapecó

Stock Car: Leo Reis vence corrida sprint em Curvelo de ponta a ponta

Por conta de uma punição de 5s, Rafael Reis perdeu a dobradinha com o irmão neste domingo

Olivia Nogueira
Editado:
Leo Reis; Car Racing

Foto de: Caíque Roberto

A Stock Car finalizou o sábado da oitava etapa da temporada de 2026, no Circuito dos Cristais, em Curvelo com a corrida sprint e Leo Reis, piloto da Car Racing, foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada, vencendo de ponta a ponta. 

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Rafael Reis chegou a cruzar a linha de chegada em segundo, fazendo uma dobradinha com o irmão, mas foi penalizado em 5s por uso indevido do DRS e acabou perdendo a posição. Com isso, Arthur Leist foi o P2 com Gaetano Di Mauro completando o pódio. 

A corrida

A largada foi feita em fila indiana, impedindo muitos ataques no metros iniciais. Com isso, Leo Reis manteve a ponta, seguido de Rafael Reis e Arthur Leist. As disputas começaram na segunda volta, mas Leo já havia conseguido abrir uma boa vantagem, de mais de um segundo. 

No meio do pelotão, Cesar Ramos foi superado por Julio Campos. Enquanto isso, Lucas Foresti foi ao box com problemas no carro e abandonou a prova. 

Com vinte minutos no cronômetro, Leo Reis liderava com tranquilidade, tendo inclusive marcado a melhor volta da prova até então. Rafael Reis, Arthur Leist, Gaetano Di Mauro e Gabriel Casagrande completavam o top cinco. 

A janela dos boxes foi aberta e Leist foi o primeiro a parar, seguido por Fraga e Salas. Leist e Fraga quase se encontraram no box, mas retornaram a pista sem maiores problemas. Enquanto isso, a porta traseira da direita do carro de Rafael Reis abriu sozinha e o piloto da CAR Racing foi ao box. 

Neste momento, o top três era formado por Leo Reis, Enzo Elias e Rafael Suzuki. O relógio marcava pouco mais de 15 minutos para o fim quando Reis entrou para o pit stop e conseguiu retornar na liderança da corrida.  

Faltando dez minutos para a bandeirada, Leist colou na traseira do carro de Rafael Reis e entrou de vez na briga pelo segundo lugar. A marcação cerrada não durou muito, uma vez que Reis conseguiu abrir uma leve margem de segurança.  A corrida seguiu sem grandes movimentações até o fim e Léo Reis cravou a vitória. 

Resultado

Pos. # Driver Team Laps Total Time Avg (km/h) Diff Gap Best Lap BestSpd (km/h) In Pits
1 293 LEONARDO REIS CAR RACING 23 32:36.291 140,94 1:21.312 147,03 9 1
2 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 23 32:42.133 140,52 5.842 5.842 1:21.108 147,80 9 1
3 11 GAETANO DE MAURO EUROFARMA RC 23 32:45.061 140,31 8.770 2.928 1:21.819 146,52 6 1
4 301 RAFAEL REIS CAR RACING 23 32:46.551 140,21 10.260 1.490 1:21.480 147,13 8 1
5 83 GABRIEL CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 23 32:46.954 140,18 10.663 0.403 1:21.872 146,42 13 1
6 85 GUILHERME SALAS VALDA-CAVALIEIRO SPORTS 23 32:47.630 140,13 11.339 0.676 1:21.532 147,03 9 1
7 73 ENZO ELIAS AMATHEIS/TMG 23 32:48.257 140,09 11.966 0.627 1:21.748 146,65 10 1
8 1 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 23 32:50.380 139,93 14.089 2.123 1:21.667 146,79 9 1
9 4 JULIO CAMPOS TIME LUBRAX TMG 23 32:51.587 139,85 15.296 1.207 1:21.694 146,74 10 1
10 8 RAFAEL SUZUKI FULL TIME SPORTS 23 32:52.308 139,80 16.017 0.721 1:21.712 146,71 9 1
11 7 SERGIO SETTE CAMARA TEAM RC 23 32:53.361 139,72 17.070 1.053 1:21.900 146,37 12 1
12 121 FELIPE BAPTISTA STERLING RACING 23 32:55.260 139,59 18.969 1.899 1:21.754 146,64 13 1
13 10 RICARDO ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 23 32:56.015 139,54 19.724 0.755 1:21.640 146,84 12 1
14 38 ZEZINHO MUGGIATI TEAM RC 23 32:56.889 139,47 20.598 0.874 1:21.941 146,30 10 1
15 21 THIAGO CAMILO MERCADO LIVRE RACING TEAM 23 32:57.830 139,41 21.539 0.941 1:21.975 146,24 12 1
16 30 CESAR RAMOS MERCADO LIVRE RACING TEAM 23 32:59.500 139,29 23.209 1.670 1:21.936 146,31 10 1
17 95 LUCAS KOHL CROWN RACING 23 33:00.126 139,25 23.835 0.626 1:21.926 146,33 12 1
18 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 23 33:03.071 139,04 26.780 2.945 1:22.345 145,58 8 1
19 90 RICARDO MAURICIO VALDA-CAVALIEIRO SPORTS 23 33:03.614 139,00 27.323 0.543 1:21.995 146,20 11 1
20 22 ANDRE MORAIS JR SCUDERIA CHIARELLI 23 33:05.126 138,90 28.835 1.512 1:22.016 146,17 13 1
21 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 23 33:08.526 138,66 32.235 3.400 1:22.178 145,88 13 1
22 18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 23 33:11.658 138,44 35.367 3.132 1:22.242 145,77 10 1
23 9 HELIO CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 23 33:11.763 138,43 35.472 0.105 1:22.030 146,14 10 1
24 27 RENAN GUERRA AMATHEIS/TMG 23 33:12.172 138,40 35.881 0.409 1:22.267 145,72 6 1
25 24 FELIPE BARTZ ALBATROZ RACING 23 33:16.412 138,11 40.121 4.240 1:22.449 145,40 6 1
26 44 VICENTE ORIGE STERLING RACING 23 33:16.489 138,10 40.198 0.077 1:22.249 145,75 15 1
27 19 FELIPE MASSA TIME LUBRAX TMG 23 33:25.321 137,50 49.030 8.832 1:21.942 146,30 14 1
28 80 ALFREDINHO IBIAPINA FULL TIME GAZOO RACING 23 33:31.026 137,11 54.735 5.705 1:22.176 145,88 5 1

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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