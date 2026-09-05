Stock Car: Leo Reis vence corrida sprint em Curvelo de ponta a ponta
Por conta de uma punição de 5s, Rafael Reis perdeu a dobradinha com o irmão neste domingo
Foto de: Caíque Roberto
A Stock Car finalizou o sábado da oitava etapa da temporada de 2026, no Circuito dos Cristais, em Curvelo com a corrida sprint e Leo Reis, piloto da Car Racing, foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada, vencendo de ponta a ponta.
Rafael Reis chegou a cruzar a linha de chegada em segundo, fazendo uma dobradinha com o irmão, mas foi penalizado em 5s por uso indevido do DRS e acabou perdendo a posição. Com isso, Arthur Leist foi o P2 com Gaetano Di Mauro completando o pódio.
A corrida
A largada foi feita em fila indiana, impedindo muitos ataques no metros iniciais. Com isso, Leo Reis manteve a ponta, seguido de Rafael Reis e Arthur Leist. As disputas começaram na segunda volta, mas Leo já havia conseguido abrir uma boa vantagem, de mais de um segundo.
No meio do pelotão, Cesar Ramos foi superado por Julio Campos. Enquanto isso, Lucas Foresti foi ao box com problemas no carro e abandonou a prova.
Com vinte minutos no cronômetro, Leo Reis liderava com tranquilidade, tendo inclusive marcado a melhor volta da prova até então. Rafael Reis, Arthur Leist, Gaetano Di Mauro e Gabriel Casagrande completavam o top cinco.
A janela dos boxes foi aberta e Leist foi o primeiro a parar, seguido por Fraga e Salas. Leist e Fraga quase se encontraram no box, mas retornaram a pista sem maiores problemas. Enquanto isso, a porta traseira da direita do carro de Rafael Reis abriu sozinha e o piloto da CAR Racing foi ao box.
Neste momento, o top três era formado por Leo Reis, Enzo Elias e Rafael Suzuki. O relógio marcava pouco mais de 15 minutos para o fim quando Reis entrou para o pit stop e conseguiu retornar na liderança da corrida.
Faltando dez minutos para a bandeirada, Leist colou na traseira do carro de Rafael Reis e entrou de vez na briga pelo segundo lugar. A marcação cerrada não durou muito, uma vez que Reis conseguiu abrir uma leve margem de segurança. A corrida seguiu sem grandes movimentações até o fim e Léo Reis cravou a vitória.
Resultado
|Pos.
|#
|Driver
|Team
|Laps
|Total Time
|Avg (km/h)
|Diff
|Gap
|Best Lap
|BestSpd (km/h)
|In
|Pits
|1
|293
|LEONARDO REIS
|CAR RACING
|23
|32:36.291
|140,94
|—
|—
|1:21.312
|147,03
|9
|1
|2
|81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|23
|32:42.133
|140,52
|5.842
|5.842
|1:21.108
|147,80
|9
|1
|3
|11
|GAETANO DE MAURO
|EUROFARMA RC
|23
|32:45.061
|140,31
|8.770
|2.928
|1:21.819
|146,52
|6
|1
|4
|301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING
|23
|32:46.551
|140,21
|10.260
|1.490
|1:21.480
|147,13
|8
|1
|5
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|VOGEL MOTORSPORT
|23
|32:46.954
|140,18
|10.663
|0.403
|1:21.872
|146,42
|13
|1
|6
|85
|GUILHERME SALAS
|VALDA-CAVALIEIRO SPORTS
|23
|32:47.630
|140,13
|11.339
|0.676
|1:21.532
|147,03
|9
|1
|7
|73
|ENZO ELIAS
|AMATHEIS/TMG
|23
|32:48.257
|140,09
|11.966
|0.627
|1:21.748
|146,65
|10
|1
|8
|1
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|23
|32:50.380
|139,93
|14.089
|2.123
|1:21.667
|146,79
|9
|1
|9
|4
|JULIO CAMPOS
|TIME LUBRAX TMG
|23
|32:51.587
|139,85
|15.296
|1.207
|1:21.694
|146,74
|10
|1
|10
|8
|RAFAEL SUZUKI
|FULL TIME SPORTS
|23
|32:52.308
|139,80
|16.017
|0.721
|1:21.712
|146,71
|9
|1
|11
|7
|SERGIO SETTE CAMARA
|TEAM RC
|23
|32:53.361
|139,72
|17.070
|1.053
|1:21.900
|146,37
|12
|1
|12
|121
|FELIPE BAPTISTA
|STERLING RACING
|23
|32:55.260
|139,59
|18.969
|1.899
|1:21.754
|146,64
|13
|1
|13
|10
|RICARDO ZONTA
|FULL TIME GAZOO RACING
|23
|32:56.015
|139,54
|19.724
|0.755
|1:21.640
|146,84
|12
|1
|14
|38
|ZEZINHO MUGGIATI
|TEAM RC
|23
|32:56.889
|139,47
|20.598
|0.874
|1:21.941
|146,30
|10
|1
|15
|21
|THIAGO CAMILO
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|23
|32:57.830
|139,41
|21.539
|0.941
|1:21.975
|146,24
|12
|1
|16
|30
|CESAR RAMOS
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|23
|32:59.500
|139,29
|23.209
|1.670
|1:21.936
|146,31
|10
|1
|17
|95
|LUCAS KOHL
|CROWN RACING
|23
|33:00.126
|139,25
|23.835
|0.626
|1:21.926
|146,33
|12
|1
|18
|0
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|23
|33:03.071
|139,04
|26.780
|2.945
|1:22.345
|145,58
|8
|1
|19
|90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA-CAVALIEIRO SPORTS
|23
|33:03.614
|139,00
|27.323
|0.543
|1:21.995
|146,20
|11
|1
|20
|22
|ANDRE MORAIS JR
|SCUDERIA CHIARELLI
|23
|33:05.126
|138,90
|28.835
|1.512
|1:22.016
|146,17
|13
|1
|21
|29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|23
|33:08.526
|138,66
|32.235
|3.400
|1:22.178
|145,88
|13
|1
|22
|18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|23
|33:11.658
|138,44
|35.367
|3.132
|1:22.242
|145,77
|10
|1
|23
|9
|HELIO CASTRONEVES
|MERCADO LIVRE RACING
|23
|33:11.763
|138,43
|35.472
|0.105
|1:22.030
|146,14
|10
|1
|24
|27
|RENAN GUERRA
|AMATHEIS/TMG
|23
|33:12.172
|138,40
|35.881
|0.409
|1:22.267
|145,72
|6
|1
|25
|24
|FELIPE BARTZ
|ALBATROZ RACING
|23
|33:16.412
|138,11
|40.121
|4.240
|1:22.449
|145,40
|6
|1
|26
|44
|VICENTE ORIGE
|STERLING RACING
|23
|33:16.489
|138,10
|40.198
|0.077
|1:22.249
|145,75
|15
|1
|27
|19
|FELIPE MASSA
|TIME LUBRAX TMG
|23
|33:25.321
|137,50
|49.030
|8.832
|1:21.942
|146,30
|14
|1
|28
|80
|ALFREDINHO IBIAPINA
|FULL TIME GAZOO RACING
|23
|33:31.026
|137,11
|54.735
|5.705
|1:22.176
|145,88
|5
|1
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